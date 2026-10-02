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Platíte za energie tisíce měsíčně? Zálohy napoví, kolik můžete ušetřit

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Ve spolupráci   15:09

Zkontrolujte smlouvu a zbytečně nepřiplácejte za energie. | foto: Profimedia.cz

Tipy na změnu dodavatele či úpravu distribuční sazby ukazují, jak ušetřit tisíce i desítky tisíc korun ročně podle výše měsíčních záloh. Zkontrolujte smlouvu a zbytečně nepřiplácejte za energie.

Výše záloh za elektřinu nebo plyn neukazuje jen přibližnou spotřebu domácnosti. Může být také prvním vodítkem, zda za energie neplatíte zbytečně mnoho. Rozdíl mezi současnou smlouvou a výhodnější nabídkou přitom může dosáhnout několika tisíc, u domácností s vysokou spotřebou dokonce desítek tisíc korun ročně.

Měsíční zálohy často platíme automaticky a podrobněji je začneme řešit až ve chvíli, kdy přijde vysoký nedoplatek. Právě vyúčtování ale ukazuje nejen spotřebu, ale také cenu za odebranou energii, stálé platby, distribuční sazbu a další položky.

Kolik lze skutečně ušetřit, závisí na spotřebě, současném dodavateli, sjednaném produktu i distribuční sazbě. Už samotná výše záloh však může napovědět, zda má smysl nabídky na trhu porovnat.

Zálohy do 2 000 korun: i menší úspora se počítá

Domácnosti, které za energie platí přibližně 1 000 až 2 000 korun měsíčně, mívají nižší spotřebu. Přesto mohou změnou dodavatele ušetřit zhruba 2 000 až 3 000 korun za rok. Pokud mají výrazně dražší smlouvu, může úspora dosáhnout až 4 000 korun.

Jestliže se k tomu pravidelně přidává například tisícikorunový nedoplatek, může celkový rozdíl činit kolem 5 000 korun ročně. Nejde o částku, která by změnila rodinný rozpočet od základů, ale není důvod ji zbytečně posílat dodavateli.

Při zálohách 3 000 až 5 000 korun už jde o citelnou částku

Zálohy mezi 3 000 a 5 000 korunami představují roční výdaj přibližně 36 000 až 60 000 korun. V této skupině se možná úspora často pohybuje mezi 6 000 a 10 000 korunami za rok.

Takový rozdíl už může zaplatit část dovolené, nový spotřebič nebo vytvořit rezervu na další vyúčtování. Čím vyšší je spotřeba, tím důležitější je porovnávat nejen cenu silové elektřiny či plynu, ale také všechny další podmínky nabídky.

Nad 6 000 korun měsíčně může úspora dosáhnout desítek tisíc

Domácnost se zálohami 6 000 korun měsíčně zaplatí za rok nejméně 72 000 korun. U ještě vyšších záloh se proto kontrola smlouvy a porovnání dostupných nabídek stává téměř nezbytností.

Pokud zákazník zůstává dlouhé roky u stejného dodavatele a průběžně nesleduje vývoj cen, může ročně přeplácet desítky tisíc korun. Vysoké platby navíc nemusí způsobovat pouze nevýhodná cena energie.

Problém může být také v distribuční sazbě

Jedna zákaznice platila měsíční zálohy 11 000 korun, a přesto jí přišel nedoplatek dalších 9 000 korun. Kontrola vyúčtování ukázala, že by mohla ročně ušetřit přibližně 55 000 korun.

Asi 20 000 korun z této částky připadalo na nevýhodnou nabídku stávajícího dodavatele. Zbývající část úspory přinesla změna nesprávně nastavené distribuční sazby.

Distribuční sazba určuje, jakým způsobem se počítá regulovaná část ceny elektřiny. Její vhodnost závisí mimo jiné na tom, zda domácnost elektřinou pouze svítí a napájí spotřebiče, nebo ji používá také k ohřevu vody či vytápění. Chybně zvolená sazba tak může účet zbytečně navyšovat i při jinak rozumné spotřebě.

Zjistěte, kolik můžete ušetřit právě vy

Uvedené částky jsou orientační. Dvě domácnosti se stejnými zálohami mohou mít rozdílnou spotřebu, cenu za kilowatthodinu, způsob vytápění i smluvní podmínky. Nejpřesnější odpověď proto poskytne porovnání podle údajů z posledního vyúčtování.

Během několika minut si můžete porovnat dostupné nabídky elektřiny či plynu a spočítat, jaká úspora připadá v úvahu právě ve vaší domácnosti. K výpočtu si připravte poslední vyúčtování, případně údaje o roční spotřebě a současném tarifu.

Témata: energie, Elektřina

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