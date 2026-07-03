Impulzem pro změnu legislativy je evropská směrnice, která chce zlepšit pracovní podmínky lidí vydělávajících si pomocí mobilních aplikací, tedy takzvaných platforem. Kromě kurýrů či taxikářů jde i o řemeslníky, chůvy či pracovníky úklidových firem. Pokud platforma vykazuje znaky kontroly a řízení, má být pracovník automaticky považován za zaměstnance. EU odhaduje, že o přechod do zaměstnaneckého poměru by mohly mít zájem asi čtyři miliony Evropanů, což v Česku procentuálně odpovídá zhruba 90 tisícům pracovníků.
Odbory vyčíslily, že pokud by se do švarcsystému přesunulo půl milionu osob, znamenalo by to pro státní rozpočet výpadek až 120 miliard korun ročně.