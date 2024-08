Platební rozkaz v datovce je časovaná bomba. Hrozí exekuce, varují experti

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Pro platební rozkaz doručený do datové schránky od 1. července letošního roku platí fikce doručení. To znamená, že po deseti dnech od jeho doručení do datové schránky se bude automaticky předpokládat, že jej adresát četl. Poté má patnáct dnů na to, aby se proti rozkazu bránil prostřednictvím podání odporu, pokud s takzvaným „plaťákem“ nesouhlasí.