Ať lidé neutečou při placení. Přicházejí rychlejší platby v e-shopech

Nově přichází ještě univerzálnější řešení pomocí služby Click to Pay, kterou spouštějí hlavní celosvětové karetní společnosti, jako je Visa či Mastercard. Údaje o platební kartě bude stačit vyplnit jen jednou. A to při prvním nákupu, skrze banku nebo přímo u karetního poskytovatele. Do databáze Click to Pay se údaje ukládají ve formě tokenu, není tam tedy celé 16místné číslo, ani další údaje o kartě. Následující platby – a to kdekoliv – pak už projdou na jednou kliknutí.

Nový způsob placení si najde oblibu zejména u lidí, kteří nakupují online pravidelně, mají své oblíbené obchody a chtějí si nákup ulehčit a zrychlit. Ondřej Holoubek mluvčí Global Payments