Placení otiskem prstu? Biometrické ověřování využívá čtvrtina Čechů

Biometrie je jedním ze způsobů silného ověření zákazníka převážně při placení na internetu, které před rokem zavedla evropská směrnice PSD2. Směrnice, která začala platit 14. září 2019, měla za cíl zajistit, aby platby byly bezpečné. Nejdůležitějším faktorem je zaručení ochrany spotřebitele prostřednictvím dvoustupňového ověření totožnosti.

Od uživatele se tak požaduje prokázání jeho totožnosti dvěma ze tří možných způsobů, tedy pomocí něčeho, co zná (heslo), co má (mobilní telefon) a čím je (otisk prstu, sken oční duhovky apod.). Přechodné období, během kterého mohou banky zavést potřebná opatření, trvá pouze do konce letošního roku.

Směrnice PSD2 rovněž specifikuje možnosti výjimek ze silné autentizace, tj. situace, kdy nemusí být spotřebitel ověřován, a to pro usnadnění procesu nákupu s ohledem na nízké riziko podvodu a současně na obtížnou proveditelnost tohoto ověření. Uplatnění těchto výjimek umožňuje již čtvrtina českých bank. Dvě třetiny jsou na tuto možnost připravené.

Téměř všechny banky vydávající platební karty již podporují nový autentizační protokol EMV 3DS, který je zásadní pro úspěšné splnění všech požadavků zmíněné směrnice PSD2. Prozatím běží podpora starého i nového protokolu souběžně. To, který z nich je při platbě využit, záleží na obchodníkovi, který ověření iniciuje. Nejpozději od příštího roku však budou muset všichni EU obchodníci používat už jen nový protokol.

Upozornění na rizikovou transakci

„ČR se v zavádění opatření, která umožňují silné ověření zákazníka, řadí mezi evropské lídry. V rámci ověřování pomocí nového protokolu jsme v Evropě druzí v četnosti jeho využívání. Z hlediska nasazení biometrie při ověřování má ČR mezi top deseti evropskými vydavateli karet s biometrií pět bank,“ uvedl Čarný.

Mastercard spolupracuje s bankami na zavádění silného ověření zákazníka. „Jednou z takových služeb je indikátor rizikovosti transakce. Ta automaticky doplňuje každou transakci kartou Mastercard a upozorňuje vydavatelskou banku o úrovni její rizikovosti,“ upozornil ředitel rozvoje produktů a inovací Mastercard pro střední a východní Evropu Luděk Slouka.

„PSD2 otevřelo v bankovnictví zcela novou kapitolu. Po prvním roce začínáme teprve tušit, jak velký dopad na branži bude mít. Už dnes je ale jasné, že transakční data v rukou klientů přinesou transparentnější a férovější finanční služby,“ řekl odborník na elektronické finance Lukáš Vršecký.



Počet vydaných platebních karet v Česku letos v prvním pololetí stoupl o 200 tisíc na 12,9 milionu. Bezkontaktních karet bylo 12,3 milionu. Vyplývá to ze statistik, které koncem srpna zveřejnilo Sdružení pro bankovní karty. Hranici deseti milionů překročil počet karet v Česku v roce 2011. Počet transakcí platebními kartami u obchodníků vzrostl letos ve druhém čtvrtletí meziročně o 41 milionů na 368 milionů a objem transakcí stoupl o 29 miliard na 236 miliard korun.