Téměř 70 procent Čechů jede na dovolenou odpočívat. Za služby i nákupy zaplatí digitálně

Jak ukazuje nejnovější studie Visa CEE Travel and Payment Intentions Study 2024, význam digitálních plateb mezi spotřebiteli ve střední a východní Evropě roste. Respondenti z tohoto regionu stále častěji v dovolenkové destinaci využívají digitální platby, přičemž kartou, chytrým telefonem a chytrými hodinkami platí 4/5 turistů (oproti 77 % v roce 2023). Cestovatelé z Česka tento trend s 81 % ještě o něco převyšují. O malinko nadšenější jsou do digitálních plateb už jen Maďaři (84 %) a Rumuni (83 %).

Společnost Visa neustále inovuje, aby nové a budoucí platební metody a kanály byly lepší a dostupnější pro všechny, což zajišťuje rychlé, pohodlné a bezpečné platby v zahraničí stejně jako doma. Stejně tak cestovatelé ze všech dotazovaných zemí střední a východní Evropy vnímají výhody jejich použití – zejména pohodlí (61 %), rychlost (55 %) a nulové riziko ztráty hotovosti (54 %).

Především mladí Češi oceňují mobilní platby, kdy třetina respondentů ve věku 18–25 let plánuje platit chytrým telefonem nebo hodinkami. U věkové kategorie 26–34 let chce na dovolené platit výhradně tímto způsobem dokonce až 35 % dotázaných.

„Jak ukazuje naše studie, chytré telefony a chytré hodinky používáme každý den k platbám i za hranicemi Česka. Mobilní peněženky, které jsou obzvláště populární mezi mladými cestovateli, se opírají o systémy a technologie Visa. Díky tomu jsou údaje o kartě nahrazeny jedinečnou sadou čísel prostřednictvím takzvané tokenizace, která poskytuje další vrstvu zabezpečení,“ říká Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku.

Peníze zpět, když se něco pokazí

Většina obyvatel střední a východní Evropy, kteří letos plánují dovolenou v zahraničí, se rozhoduje o platební metodě ještě před odjezdem (75 %). Pokud cestují do země s jinou měnou, až 53 % z nich hodlá používat stejnou kartu, jakou platí doma; 6 z 10 českých cestovatelů, kteří v zahraničí platí kartou, se pak rozhodne pro kartu propojenou s multiměnovým účtem.

„Naše průzkumy ukazují, že Češi nejčastěji platí kartou nebo chytrým telefonem v restauracích, obchodech s potravinami a muzeích. Ať už s fyzickou nebo digitalizovanou kartou Visa si mohou být bez ohledu na místo jistí, že jsou chráněni před podvody, ztrátou či krádeží karty, protože Visa jim poskytuje klid a možnost získat peníze zpět, pokud se něco pokazí,“ uvádí Petr Polák.

Češi jezdí nejčastěji na osm dní

Tento rok se více než polovina Čechů chystá strávit dovolenou v zahraničí, přičemž většina z nich zamíří do Evropy. Respondenti chtějí navštívit zejména Chorvatsko, Itálii a Slovensko. Mimo náš kontinent plánují cestovat do Egypta nebo Tuniska. Průměrně stráví Češi na dovolené 8 dní, věnují se relaxaci (69 %) a prohlídkám památek (49 %). Ve srovnání s rokem 2023 výrazně poklesl počet lidí, pro které by inflace a rostoucí životní náklady byly překážkou v uskutečnění cesty (20 %). Navíc každý druhý Čech deklaruje, že pojede na dovolenou dokonce dvakrát až třikrát, většina cest se uskuteční v sezoně, kdy je možnost čerpat dovolenou (40 %).

Nadpoloviční většina Čechů plánuje tento rok vyrazit na dovolenou samostatně. Podle průzkumu Visa budou Češi online kupovat nejčastěji služby jako ubytování (65 %) nebo dopravu (36 %). Pro obě tyto položky se nejčastěji používanou platební metodou ukázala být platební karta.

Až dvě pětiny cest plánují Češi podniknout formou zájezdu s cestovní kanceláří, přičemž čtvrtina takových bude zakoupena online prostřednictvím webových stránek cestovních kanceláří, 45 % prostřednictvím agregátorů a 31 % v kamenných prodejnách. Stejně jako u nezávislých cest je i u zájezdů nejčastěji uváděnou platební metodou platební karta při online nákupu.

Studie Visa také ukazuje, že zejména mladá generace Čechů, která tráví značnou část dne online, nejčastěji rezervuje dovolenou taktéž online (90 %) a preferuje digitální platby (82 %).

Češi letos hodlají za nejdelší plánovanou cestu do zahraničí utratit průměrně kolem 22 100 korun na osobu. Až 43 % z nich cílí na výdaje mezi 5001 a 20 000 korunami na osobu, 6 % pak neví přesně, kolik za dovolenou utratí. Díky technologiím Visa mohou cestovatelé za tyto radosti pohodlně platit na milionech míst po celém světě, ve více než 180 měnách.

Držitelé prémiových a firemních karet Visa mohou využívat FastTrack na Letišti Václava Havla v Praze, kde je k dispozici občerstvení, wi-fi a prostory pro obchodní jednání. Je zde navíc možné využít 12% slevu na parkování. Program Visa Benefit nabízí různé výhody a slevy i mimo letní sezonu, a to nejen pro držitele karet, ale i pro jejich blízké. Podrobnosti o nabídce jsou dostupné zde.