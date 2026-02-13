Nejlevnější v Liberci, nejdražší v Praze. Foodora zveřejnila svůj Pizza index

Pizza v Česku meziročně zdražila o téměř 12 procent, přesto v evropském srovnání stále patří k levnějším. Vyplývá to z Pizza indexu společnosti Foodora, který porovnává ceny napříč městy i státy. Inspiraci společnost nalezla v takzvaném Big Mac indexu, jenž srovnává kupní sílu světových měn na základě ceny stejnojmenného burgeru.
Nejlevnější pizzu si loni mohli zákazníci objednat v Liberci. Průměrná cena zde...

Nejlevnější pizzu si loni mohli zákazníci objednat v Liberci. Průměrná cena zde podle dat Foodora dosáhla 226 korun.

Restaurace La Speranza v Brně
Nejlevnější pizzu si loni mohli zákazníci objednat v Liberci. Průměrná cena zde podle dat Foodory dosáhla 226 korun. Následovaly České Budějovice s průměrem 233 korun, Plzeň s 245 korunami a Brno, kde průměrná cena za pizzu činila 251 Kč. Nejdražší byla tradičně Praha, kde zákazníci zaplatili v průměru 260 korun. Údaje vycházejí z takzvaného Pizza indexu, který sleduje ceny ve městech s nejvyšším počtem objednávek.

Česká koruna je podhodnocená k dolaru o 21 procent, ukázal Big Mac index

Průměrná cena objednávané pizzy v Česku meziročně vzrostla o 11,5 procenta. Přesto zůstává tuzemská cena v rámci zemí, kde platforma působí, druhá nejnižší. Levnější je pouze v Maďarsku, a konkrétně nejlevnějším městem napříč sledovanými státy byl Szeged s průměrnou cenou 207 korun. Opačný extrém představuje norský Lillestrøm, kde stojí v přepočtu 465 korun. Město se tak meziročně posunulo z pozice jednoho z nejlevnějších na nejdražší.

Co je to Big Mac index

Vznikl v roce 1986 jako srozumitelný, trochu nadsazený způsob, jak vysvětlit teorii parity kupní síly (PPP).

Myšlenka je jednoduchá: Pokud stojí Big Mac v jedné zemi výrazně méně nebo více než v jiné po přepočtu měn, naznačuje to, že je daná měna podhodnocená nebo nadhodnocená.

I když byl index původně zamýšlen spíš jako edukativní pomůcka, dnes ho ekonomové často berou jako rychlý orientační ukazatel hodnoty měn.

Autorem Big Mac indexu je britský týdeník zaměřený na ekonomiku, politiku a mezinárodní dění The Economist.

Růst cen nejpopulárnějšího pokrmu světa odráží širší inflační tlaky. Promítají se náklady na základní suroviny, jako je pšenice, rajčata nebo sýr, i vyšší výdaje na energie a provoz. V některých velkých městech však ceny klesly, což podle dat naznačuje vliv silnější konkurence a efektivnější výroby.

Druhé nejoblíbenější jídlo

Pizza byla v Česku v roce 2025 druhým nejobjednávanějším jídlem. Zákazníci si objednali více než dva miliony pizz. Na první příčce skončil burger s více než pěti miliony objednávek.

Nejoblíbenější variantou zůstává Margherita. Roste však poptávka po sytějších variantách s více ingrediencemi. Na třetí místo se posunula Calzone, která předstihla jednodušší šunkové varianty. Popularitu si získává i kebab pizza, zejména v severských a středoevropských zemích, kde zákazníci častěji vyhledávají výraznější chutě a vydatnější složení.

