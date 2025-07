vov Vladimír Vokál Autor:

Vysíláme 10:00

Hospody už nejsou, co bývaly. Češi pijí stale vice pivo doma a společnost se uzavírá do bublin. „Hospoda a chalupa byly dvě věci, které držely národ pohromadě. Dnes už to neplatí,“ řekl u Kulatého stolu iDNES.cz ředitel Budvaru Petr Dvořák. Spolu s ním v pořadu diskutovali obchodní ředitel Prazdroje Roman Trzaskalik a výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko.