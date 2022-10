Za pivo budeme platit i 70 korun, příští rok ale ještě ne, říká šéf Budvaru

Cena piva by se kvůli vysokým cenám energií mohla dostat i na 70 korun, příští rok to ale ještě nebude. V pořadu CNN Prima News Co na to vaše peněženka to řekl šéf Budějovického Budvaru Petr Dvořák. Dodal, že Češi se do restaurací příliš nehrnou.