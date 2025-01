Pivo z Česka do Ruska vyvezlo za poslední dva roky 27 firem, vydělalo 819 milionů

Loni se od ledna do konce října z ČR do Ruska vyvezlo pivo za 819 milionů korun, z toho pivovary vyvezly pivo za 615 milionů korun, tedy tři čtvrtiny. Český svaz pivovarů a sladoven v úterý uvedl, že jejich členské pivovary své pivo do Ruska nevyvážejí. Členem svazu je 24 pivovarů. V ČR je zhruba 50 průmyslových pivovarů a přes 500 minipivovarů.

Z dat statistického úřadu vyplývá, že Rusko bylo loni od ledna do konce října třetí nejvýznamnější odbytovou destinací českého piva po Německu a Slovensku. Vývoz piva do Ruska ve zmíněném období činil téměř 33 100 tun piva, což odpovídá skoro 62 milionům půllitrů. V porovnání se stejným obdobím roku 2023 se jedná o nárůst o 27 procent, uvedl v pondělí hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Ruská agentura RIA Novosti v pondělí s odkazem na své statistiky uvedla, že nejvíce piva do Ruska loni dodávali Němci a Češi.

Český svaz pivovarů a sladoven v reakci uvedl, že jejich členské pivovary nadále dodržují svůj dříve deklarovaný závazek, tedy že ukončují export do Ruska. Pokud české pivo končí v Rusku, dostane se tam podle ředitele svazu Tomáše Slunečka nejspíš přes prostředníka z jiné země, který pivo v Česku nakoupí a následně přeprodá do Ruska.

Podle ČSÚ jde ale o přímý vývoz, u kterého exportéři uvedli Rusko jako zemi určení. „Pokud by se zboží dostalo do Ruska přes jiné země, není toto možné z údajů zahraničního obchodu vysledovat. ČSÚ zná vždy jen první zemi, kam je zboží vyváženo. Jestli je vyváženo ještě pak dále do jiných zemí, takové informace na ČSÚ k dispozici nejsou,“ sdělil ČTK mluvčí úřadu Jan Cieslar.

Údaje o konkrétních vývozcích, které by vedly k jejich identifikaci, statistici poskytovat nemohou. Data o vývozu českého piva do Ruska úřad získává z celních prohlášení. Sběr dat a prvotní kontrolu zajišťuje Celní správa ČR, další zpracování, kontrolu a následné zveřejnění, zajišťuje statistický úřad.

České pivovary, které ČTK v úterý oslovila, uvedly, že vývoz do Ruska přerušily ihned po počátku ruské invaze na Ukrajinu z roku 2022. Pokud české pivo končí v Rusku, děje se tak přeprodejem nebo skrz privátní značky, uvedly některé pivovary.

Loni do konce října se z Česka do Ruska vyvezly alkoholické nápoje v hodnotě přes 924 milionů korun, z toho víno za 60 milionů, kvašené nápoje, kam patří například jablečný mošt, za 8,8 milionu korun, a lihoviny a likéry za 35 milionů korun. Vyvezené pivo v hodnotě přesahující 819 milionů korun tak tvoří největší částku vývozu alkoholických nápojů do Ruska za zmíněné období. Vyplývá to z dat úřadu.

Vývoz piva do Ruska v období od 1.1.2024 do 31.10.2024 podle nejvyšší hodnoty vývozu