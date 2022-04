Koronavirus i generační obměna. Průměrný Čech loni vypil o 12 piv méně

Naposledy byl výstav nižší v roce 2012, kdy čeští producenti zlatavého moku vyrobili 19,14 milionu hektolitrů, loni šlo o 19,56 milionu hektolitrů. Zatímco klesla výroba pro tuzemský trh, export dosáhl svého historicky druhého nejlepšího výsledku.

Na domácí trh se loni dostalo 14,8 milionu hektolitrů, což byl pětiprocentní pokles. Na takzvaném on-trade trhu, tedy v hospodách a restauracích, se pak vypila čtvrtina z veškerého piva zkonzumovaného v Česku. Spotřeba v nich tak klesla meziročně o jeden procentní bod. Za poklesem domácího trhu stojí hlavně koronavirové restrikce.

„Za dva roky covidu už každý obyvatel vypil o 30 půllitrů méně a se 129 litry jsme se dostali na historicky páté nejnižší číslo. Výstav piva a celkovou tuzemskou spotřebu ovlivnili hlavně dlouhotrvající protiepidemická opatření, omezování gastronomických provozů a turismu. Musím uznat, že pivovary se s tím vypořádaly se ctí,“ řekl předseda svazu František Šámal. Podle něj firmy masivně investovaly do nových technologií.

Stará spotřebitelská garda je na odchodu, říká odborník

Podle odborníka Tomáše Maiera z Katedry ekonomiky Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze může dojít znovu k zastavení poklesu tuzemské spotřeby, pokud je správný předpoklad, že s koronavirem je prakticky konec.

„Nedostaneme se ale rozhodně na spotřebu kolem 160 litrů na osobu, která tu byla před 15 lety,“ doplnil. Generace starších lidí, kteří šli každý den do hospody a tam si dali osm „kousků“ podle něj odchází.

„Následujeme trend, který byl v západní Evropě před 30 lety,“ doplnil. Lidé více jezdí autem, takže tolik alkoholu neholdují. A když do hospody jdou, tak dnešní čtyřicátníci chtějí spíš ochutnávat, například i piva svrchně kvašená třeba v pivních barech.

Doufá však, že vzroste spotřeba v restauracích, alespoň na 30 procent z celkového trhu. „Je to docela podstatné i ze sociálního hlediska, například na vesnicích, kde nemají lidé tolik možností, kde se setkávat,“ uzavřel.

Ve větší spotřebu doufá také pivovarnický svaz. „K faktorům, které mohou tuzemskou spotřebu letos podpořit, patří vedle ukončení lockdownu například i programy a akce na podporu návštěvnosti hospod a restaurací. Prospěšná by byla v té souvislosti určitě i pomoc z Národního fondu obnovy. Pozitivní přínosy mohou být také z domácího cestovního ruchu,“ řekla iDNES.cz výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová.

Podle ní se řada Čechů rozhodne pro strávení dovolené v Česku, výstav čepovaného piva by se tak mohl zvýšit. „Pozitivní roli může hrát dobré počasí, které nahrává nejen vyšší konzumaci čepovaného piva, ale i třeba nealkoholických piv a piva z minisoudků,“ doplnila.

Nejprodávanější je pořád sklo, rostou ale plechovky

Nejprodávanější podle obalů loni zůstalo pivo ve skleněných lahvích, i když meziročně jeho podíl klesl o procentní bod na 45 procent. Snížil se také zájem o pivo v PET lahvích na 10 procentních bodů, na čtvrtinu klesly sudy a dvě procenta trhu mělo tankové pivo. V posledních letech roste ale pivo v plechovkách, meziročně šlo o nárůst o dva procentní body na 18 procent.

V Česku loni mírně po letech nárůstu klesl o 0,7 procentního bodu na 55,1 procenta podíl prodaných ležáků. Výčepní pivo do deseti stupňů pokračovala v poklesu na 40,8 procenta. Na předpandemickou úroveň se vrátila kategorie ostatních piv s podílem čtyř procent. Důvodem je zájem o pivní speciály. Naopak o dvě procenta méně, celkem 1,15 milionu hektolitrů se vyrobilo nealkoholického piva a nápojů na bázi tzv. beer mixů.

To ale neplatí u lídra na trhu, Plzeňského Prazdroje. „Nám se loni naopak podařilo v segmentu neochucených nealkoholických piv růst o procento. A to díky tomu, že jsme na trh uvedly dvě nové varianty – Birell Za studena chmelený a Birell stylu IPA,“ řekl iDNES.cz obchodní ředitel pivovaru Tomáš Mráz.

Podle něj se dlouhodobá revoluce pak odehrává v segmentu ochucených piv. „Prodeje těchto ochucených nealko radlerů se loni zvýšily o čtyři procenta, přičemž největším tahounem je příchuť Birell Pomelo & Grep, kterou už třetím rokem stáčíme i do sudů. Loni v hospodách a restauracích jsme ho prodali o 23 procent víc než v roce 2020 a letos předpokládáme další růst,“ uzavřel.

Dvojka na trhu, Pivovary Staropramen, se chystá podrobnosti o své produkci sdělit v příštím týdnu. „V tuto chvíli ale mohu potvrdit, že jsme loni zaznamenali podobné trendy, jaké popisuje Český svaz pivovarů a sladoven,“ řekla mluvčí smíchovského výrobce Denisa Mylbachrová.

Nejvíc piva se vyveze do sousedních států

Export piva podle svazu loni dosáhl 5,24 milionu hektolitrů, vzrostl tak o 4,7 procenta. „Nejvíce se naše piva vyváží do zemí Evropské unie, zejména pak do těch států, které s Českou republikou sousedí. Celkově se tak do Polska, Německa, Rakouska a na Slovensko vyvezlo 2,7 milionu hl piva,“ uvedli zástupci oboru.

Ve vývozu ze států mimo EU pak dominovalo Rusko s 10procentním zvětšením na 511 tisíc hektolitrů, následovala Korea s 43 procentním zvýšením 150 tisíc hektolitrů a pak Velká Británie, kde naopak došlo k poklesu o více než čtvrtinu.

„Podle průběžných dat zatím žádné zásadnější propady neevidujeme. Předpokládáme ale, že k nim letos nejspíše dojde,“ uzavřela Ferencová na dotaz o možných dopadech války na Ukrajině do exportu do tohoto státu a do Ruska.