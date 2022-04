Staroraven jako Staropramen. Pivovar čelil předžalobní výzvě kvůli názvu piva

Podle jednatele Ravena Ladislava Vrtiše je celá věc směšná, protože Staropramenu nemohla vzniknout žádná škoda. Zákazníci Ravenu si pivo ze Staropramenu stejně nekoupí, tvrdí jednatel.

Navíc šlo o zanedbatelné množství produkce, jednorázovou aprílovou várku. „Staropramen to uvaří během několika minut produkce,“ dodal.

Jednatel o výzvě informoval na sociálních sítích. „Od založení pivovaru se cíleně snažíme držet se od Staráče co nejdál a myslím, že se nám to celkem daří. V případě inkriminovaného piva jsme se navíc fakt snažili, aby se ta kýčovitá etiketa nikomu nepodobala, a schválně použili fakt modrou barvu. Prodává se to v sedmičkách za kilo, mimo řetězce a všude je jasně uveden výrobce a velký pták, takže si to nikdo nesplete. Fakt!“ uvedl v dopise pro zástupce smíchovského pivovaru.

To, že advokátní kancelář výzvu zaslala, potvrdila portálu iDNES.cz mluvčí Pivovarů Staropramen Denisa Mylbachrová. „Výzva pivovaru Raven byla zaslaná s naším vědomím právní kanceláří. Jedná se o standardní postup běžně používaný při neoprávněném použití ochranné známky. Cílem je druhou stranu na neoprávněné použití upozornit a vyzvat k jeho ukončení,“ napsala.

Spory byly také o známku Radler

Vrtiš poznamenal, že se v ochranných známkách nevyzná, ale přístup Staropramenu se mu nelíbí a vlastně mu přijde směšný. „Ale dějí se i horší věci, třeba nejmenovaný pivovar si zabral značku Radler a otravují všechny okolo,“ doplnil.

Narážel tím na soudní spor pivovarnické skupiny Heineken, který ale už rozhodl předloni Nejvyšší správní soud. Ten tehdy zamítl kasační stížnost skupiny ve sporu o ochranné známky Radler a Radler.cz. Radler je směs piva a limonády. Podle úřadu jde o druhové označení, které si nikdo nemůže přivlastnit ochrannou známkou. To udělal Královský pivovar Krušovice, jenž se později stal součástí skupiny, v roce 2001.

Pivovary Staropramen vykázaly za předloňský rok čistý zisk 807 milionů korun, vzrostl tak meziročně o 24 procent. Čistý zisk významně ovlivnily dividendy z dceřiných společností. Tržby ale společnosti klesly o sedm procent na 4,06 miliard korun, uvedla dříve firma.

Kvůli uzavřeným restauračním provozům se firma předloni dostala do provozní ztráty čtyř milionů korun proti předchozímu zisku 357 milionů korun. Loňské výsledky zatím nezveřejnila. Pivovar Raven vznikl v říjnu 2015, vaří zejména svrchně kvašené pivní speciály.