Upadající radlery zažívají nový boom. Pomáhá jim teplé počasí

Češi utratili za pivo v obchodech v posledních dvanácti měsících do června téměř 20,1 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 8,7 procenta. „Očekáváme, že celkové letošní maloobchodní tržby budou vůbec nejvyšší v historii,“ říká specialista na pivní trh ze společnosti Nielsen Michal Elšík.



Důvodem může být také zdražování piva, v objemu totiž mok celkově rostl o 1,7 procenta, přičemž pivo bez mixů přidalo za celý rok od června 2018 jen 0,4 procenta. I to je však rekord.

Na výsluní se ovšem vracejí radlery neboli ovocné pivní mixy. Kategorie, která zažila první boom po roce 2012 a postupně upadala, za rok v tržbách stoupla o 45 procent a v objemech o 39 procent.

„Ovocné mixy se znovu vrátily do módy. Růst opět nastartoval loni a pokračuje obrovským tempem,“ komentuje vývoj Tomáš Maier z České zemědělské univerzity, který se věnuje ekonomice pivovarnictví.

Proč radlery zažívají comeback? „Souvisí to trochu s rozvojem cyklistiky, zdravým životním stylem apod.,“ myslí si Maier.

Dominantní na trhu jsou v ovocných pivních mixech zejména tři největší pivovary: Plzeňský Prazdroj se značkou Birell, Staropramen Cool a také Heineken, který v Krušovicích vaří Radler.

„Sortiment ochucených radlerů je v Česku rok od roku oblíbenější,“ uvedl Pavel Geschmay, manažer značky Zlatopramen (značka Heinekenu), která loni nasadila stále populárnější nealkoholické varianty. Letos přidala grepovou chuť a chystá uvést na trh dvě citronové příchutě v půllitrových PET lahvích.

Táhne nealko

Kategorii už se nevěnují jen největší nadnárodní pivovarnické skupiny, ale třeba i náchodský Primátor, Pivovar Svijany nebo Budějovický Budvar.

První radlery letos v červnu zamířily na trh ze Svijan v rámci řady již zavedeného nealkoholického piva Vozka. Zhruba měsíc po uvedení varianty černý rybíz a limetka už pivovar uvažuje, jaké další chutě by mohl nabídnout. „Je to hit léta. Prodává se velice dobře, což je pro mě osobně překvapení. Je to však moderní pití a určitě na další sezonu připravíme něco nového,“ popsal ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík.

Novinkami reaguje na rychlý nárůst mixů i Staropramen, kterému zejména díky nealkoholickým verzím kategorie loni rostla o 34 procent. V červenci přidal chuť jablko a hruška.

Obecně ještě před třemi lety převažovaly alkoholické varianty, dnes je však situace opačná.

Radlery nabývají na důležitosti mezi ostatními pivy v nabídce pivovarů. Zatímco v loňském prvním pololetí tvořily 3,3procenta, letos už to je 4,7 procenta podílu na výrobě, vyplývá z dat Nielsenu, která ovšem nezahrnují prodej v restauracích či hospodách.

Jenomže jejich sláva nemusí trvat věčně. Podle ředitelky Českého svazu pivovarů a sladoven Martiny Ferencové zažívají pivní mixy v alkoholických i nealkoholických verzích obrovský boom zejména vlivem extrémně horkých letních sezon.

„Klíčové jsou tropické dny s teplotami přesahujícími třicet stupňů, což je pro milovníky piva hranicí, kdy zpravidla přecházejí od silnějších piv k méně stupňovitým a více osvěžujícím pivním mixům,“ sdělila. Tomáš Maier je přesvědčen, že vzestup radlerů je módní záležitostí a zájem zase opadne.

Radlery v prvním letním měsíci tvořily téměř každé desáté prodané pivo. Nejčastěji lidé v regálech sahají po výčepních pivech. Na objemu spotřeby se podílejí 46 procenty. V posledních letech však „desítky“ zažívají útlum ve prospěch silnějších piv. „Největší růst je jasně vidět u ležáků, tedy u takzvaných jedenáctek a dvanáctek, jejichž spotřeba narostla o více než pětinu,“ popsal Michal Elšík.

Pokračuje také růst obliby plechovkových piv. V hliníku se prodá téměř každé druhé.