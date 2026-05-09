Pivovar vám stojí uprostřed města u labské cyklostezky, což je skvělé místo na návštěvy turistů. Jak jste vlastně začínali?
My máme pivovar už ve druhé generaci. Dokonce část podílu kdysi vlastnil můj děda. Doufám, že jednou se to celé přirozeně posune i na mého syna, kterému je teď pět let. Na začátku 90. let moji rodiče zakoupili polovinu pivovaru jako totální zříceninu. Druhá polovina budovy se podařila koupit o pár let později asi čtrnáct dní před demoličním výměrem. Zachránila se tak část historie Poděbrad, protože pivo se tady vařilo už od roku 1502.
Samotná současná budova je z roku 1897, kdy zde začal fungovat Akciový pivovar Poděbrady a sladovny. Vařila se tu převážně tmavá piva, hlavně dvanáctka a čtrnáctka. Právě čtrnáctku dodnes vyrábíme jako určitý hold historii. Za minulého režimu pivovar chátral a je vlastně malý zázrak, že se ho podařilo zachránit.
Když někdo dělá pivo jen proto, aby na něm vydělal co nejvíc peněz, většinou to dlouhodobě nefunguje. Já se vždycky ptám sám sebe: koupil bych si tohle pivo za tuhle cenu? A mám pocit, že řada pivovarů si tuhle otázku vůbec nepokládá.