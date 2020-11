Hospod ubude, investujeme do lahví a plechovek, říká šéf pivovaru Cvikov

V průběhu jara a teď znovu od poloviny října se tržby pivovaru propadly proti loňsku zhruba na polovinu. Restaurace v Praze i Cvikově sice provozují výdejová okénka, přesto jsou podle Tkadlece na nějakých deseti až patnácti procentech běžných prodejů. A hotel, který je součástí cvikovského pivovarského areálu, je zavřený úplně.

„Likvidační to doufejme není, ale na jaře bylo jiné. Měli jsme před letní sezonou, která je asi pro všechny pivovary ta hlavní, zvlášť pro nás umístěné v rekreační oblasti Lužických hor. Léto proběhlo řekl bych dobře, ale teď přichází období, které je z hlediska prodeje nejhorší. A hlavně není vidět konec, nikdo neví kdy to skončí. Ten výhled už není tak optimistický jako na jaře,“ posteskl si Tkadlec.

Pivovar se snaží výpadek odbytu z restaurací krýt prodejem v maloobchodu přes eshop, to se však daří jen částečně. „Poptávka z obchodů a e-shopu stoupá, ale nemůže to být stoprocentní náhrada. Toho piva se prostě vypije méně, než když jsou otevřené hospody a prodává se pivo točené,“ shrnul Tkadlec.

Přesto je právě prodej piva v lahvích či plechovkách jedinou šancí, jak do budoucna udržet výrobu na předkrizových objemech, nebo se jim alespoň přiblížit.

„Část hospod buď už neotevře, nebo otevře jen v nějakém omezeném režimu, takže budeme muset částečně přejít do výroby baleného piva. Předpokládáme investice do kvality stáčení, produktivity, to je cesta, kterou budeme muset jít, abychom našemu čerstvému pivu byli schopní zajistit lepší a delší trvanlivost a distribuovat ho v lahvích nebo v plechovkách,“ plánuje ředitel pivovaru.

Tomu v uplynulých dnech odpadl i poslední způsob, jak udat alespoň část produkce v sudech. Sousední Německo, kam se sudové pivo exportovalo, totiž rovněž vyhlásilo omezení pro gastronomii. V současnosti tak pivo ve Cvikově stáčejí jen do malých spotřebitelských balení.

K razantnímu propouštění zatím v pivovaru přistoupit nemuseli, ovšem pouze kvůli státní pomoci z programu Antivirus, kterou teď využívá většina zaměstnanců, jak z restaurací, tak z hotelu. „Kdyby však současná omezení pokračovala ještě v řádu měsíců, museli bychom zredukovat počet zaměstnanců i výrobu,“ obává se Tkadlec.