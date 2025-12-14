Lidé si radši pochutnají, už není cílem vypít co nejvíc alkoholu, říká vítěz pivní soutěže

Sládek pivovaru Fuze Aleš Paik (3. prosince 2025)

Jan Drahorád
Sládek Aleš Paik může svým týmem slavit. V prestižní degustační soutěži Golden Bohemia zvítězil se svým pivem v jedné z nejdůležitějších kategorií – prémiových sudových ležáků. Organizátoři vítězství označili za překvapení, zvlášť kvůli tomu, že pivovar FUZE v nové budově v blízkosti Masarykova nádraží existuje teprve rok a půl.

Se svým ležákem TransFUZE 12 jste vyhrál první cenu na soutěži Golden Bohemia. Čím si myslíte, že jste si to zasloužil?
Když jsem TransFUZI 12 před rokem a půl vymýšlel, měl jsem jasnou představu: vytvořit ležák, který bude krásně vyvážený v chuti, vůni, plnosti i síle. Takové pivo, ke kterému se lidé rádi vracejí, protože v něm nic nevyčnívá – je harmonické a přirozeně pitelné.

Nevidím smysl v tom mít na lístku deset vlastních piv jen proto, aby jich bylo hodně. Důležitější je pro mě budovat silné stálice, které mají vlastní charakter.

