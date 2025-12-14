Se svým ležákem TransFUZE 12 jste vyhrál první cenu na soutěži Golden Bohemia. Čím si myslíte, že jste si to zasloužil?
Když jsem TransFUZI 12 před rokem a půl vymýšlel, měl jsem jasnou představu: vytvořit ležák, který bude krásně vyvážený v chuti, vůni, plnosti i síle. Takové pivo, ke kterému se lidé rádi vracejí, protože v něm nic nevyčnívá – je harmonické a přirozeně pitelné.
Nevidím smysl v tom mít na lístku deset vlastních piv jen proto, aby jich bylo hodně. Důležitější je pro mě budovat silné stálice, které mají vlastní charakter.