Prazdroj s olympiádou skončil. Štafetu nyní přebírá Budějovický Budvar

Jan Drahorád
  16:35
Po více než dvou desetiletích spolupráce Českého olympijského výboru s Plzeňským Prazdrojem přebírá nyní jeho roli národní pivovar Budějovický Budvar. Partnerství v pondělí oznámil předseda ČOV Jiří Kejval spolu s ředitelem Budvaru Petrem Dvořákem na tiskové konferenci. Částky, které do podpory olympioniků pivovar nalije, odmítl Dvořák specifikovat.
Součástí proměny areálu je i zbourání této pro Budvar typické budovy, kde je...

Součástí proměny areálu je i zbourání této pro Budvar typické budovy, kde je vstup s recepcí. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Křižovatka ulic Kněžskodvorská a K. Světlé. Součástí proměny areálu pivovaru...
Proměna Budvaru může stát až 800 milionů korun.
V areálu Budvaru přibude pivovarská zahrada, nad ní bude visutá lávka vedoucí...
Nad areálem povede vyhlídková lávka.
9 fotografií

„My jsme s Prazdrojem zažili krásných 23 let, ještě jednou za to děkujeme. Ale teď otevíráme novou kapitolu a doufáme že bude trvat minimálně dalších třiadvacet let,“ řekl Kejval. Změna je podle něj život, nový pivovar dává do projektu podle něj mnoho energie. „Je to pro nás velký impuls dělat věci moderněji, současněji, je tady důraz na mladé lidi,“ dodal.

Budvar si prohlédneme z visuté lávky. Pivovar chystá proměnu za 800 milionů

Ředitel Budvaru Dvořák pak na dotaz iDNES.cz odmítl specifikovat výši podpory, kterou bude pivovar platit. „Konkrétní částky a výši plnění uvádět nebudeme, ale můžu potvrdit, že se jedná o plnění ve dvou úrovních – jedno je finanční, ale budeme hodně podporovati naším produktem, stánky, výčepy, atd.,“ sdělil. Partnerství je uzavřené minimálně do roku 2028. Tradišní olympijský festival se pak uskuteční v Českých Budějovicích.

Budvar se spolu se sportovci nyní připravuje na zimní hry, které budou v roce 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo.

Prazdroj i nadále partnerem hokeje

Plzeňský Prazdroj na konci roku 2023 oznámil, že nechce za tehdejších podmínek podporovat olympiádu v Paříži. Stáhl se tak z veškeré komunikace směrem k olympijským hrám. Peníze slíbil tehdy poslat českým sportovcům. Pivovar tak reagoval na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, který povolil start sportovců z Ruska a Běloruska na OH 2024.

Konec partnerství potvrdil pro iDNES.cz i mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář. „Máme za sebou více než dvě dekády úzké spolupráce s ČOV, kdy jsme pomáhali zviditelňovat český sport a ČR ve světě. Jsme hrdí na momenty, kdy jsme s fanoušky oslavovali vítězství našich sportovců, ať už při jejich sledování doma, nebo přímo v dějištích her v Českých domech. Byli jsme také u vzniku dnes již tradičních Olympijských parků v Česku, které od roku 2014 navštívilo přes milion lidí,“ připomněl.

Podpoře sportovců se pak chce Prazdroj věnovat i nadále, zůstává hlavním partnerem české hokejové reprezentace.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

