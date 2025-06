Podle Voldřicha pokles výroby piva z minipivovarů nemusí být nutně špatnou zprávou. Někteří z „větších“ hráčů překročili hranici 10 000 navařených hektolitrů a zařadili tak se mezi malé pivovary. To je příklad Zichovce, Nachmelené opice a Vinohradského pivovaru. Naopak mezi minipivovary propadl Herold v Březnici, který ale v posledních dnech oznámil, že je na prodej. Podle prezidenta je teď pivovar zavřený a bez pracovníků.

Malí do velkých řetězců

Podle svazu se mění chuti i u ležáku, lidé častěji vyhledávají piva s ovocným nebo kořeněným profilem a právě nízkoalkoholické řemeslné varianty. Za poslední dva roky se jejich počet prakticky zdvojnásobil. Přesná čísla ale bude mít svaz až v příštím roce, kdy si udělá znovu průzkum mezi pivovary na Jarní ceně sládků.

Celkem české pivovary loni zaznamenaly meziročně růst produkce o 4,2 procenta, celkový objem činil 20,9 milionu hektolitrů. Růst táhla kromě exportu i právě zvýšená spotřeba nealka na českém trhu, což odpovídá i minipivovarským trendům.

Malým producentům se daří čím dál více dostávat i do velkých obchodních řetězců, které v rámci regionálních pivovarů často nabízí místní produkci. Pivovary si kupují nebo se spolupodílí na lednicích v řetězcích.

Praha patří pivu

Minipivovarský svaz každoročně pořádá přehlídku tvorby malých vařičů na Pražském hradě. Letos to nebude jiné, 13. ročník festivalu, kde se představí 50 českých producentů a tři partnerské minipivovary z Belgie, se uskuteční v pátek a sobotu 13. a 14. června. „Aby 13 nebylo málo, začne se v pátek 13. ve 13.13 hodin,“ dodal ředitel festivalu a bývalý dlouholetý předseda svazu Jan Šuráň. Podařilo se podle něj i zkoordinovat termín s festivalem pivovarů na pražské Náplavce, který bude o týden později.

Do budoucna by se mohla šíře nápojů vyráběných v ČR více odrazit i v legislativě označování piv. Podle svazu se pracuje na změně vyhlášky, která by definovala spontánně kvašená piva a tzv. soury, tedy kyselá piva. Jedním bodem je ale i definice ciderů, tedy částečně zkvašených jablečných moštů, která se připravuje i na evropské úrovni. Dokud se tato změna neschválí v EU, v ČR změny nejspíš nebudou.