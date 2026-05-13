Výstav minipivovarů klesl. Letos nebudou kvůli rekonstrukci k vidění ani na Hradě

Jan Drahorád
  12:43
Minipivovarů loni v Česku víc vzniklo než zaniklo. Přes 26 nových a 23 zaniklých jich ale celkem zůstalo 520, protože tři překonaly hranici výroby 10 tisíc hektolitrů a překročily tak minipivovarskou hranici, oznámil na středeční tiskové konferenci prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich. Zároveň oznámil, že letos nebude festival pivovarů na Pražském hradě.

Varna svitavského minipivovaru Na Kopečku | foto: Radek Latislav, MF DNES

Celkový výstav minipivovarům klesl o zhruba dvě procenta na 383 tisíc hektolitrů, což je 2,5 procenta prodeje tuzemského piva. Předloni vyprodukovaly minipivovary 391 tisíc hektolitrů. Pokles podle svazu souvisí zejména s odchodem pivovarů do kategorie s vyšším objemem výroby. Loni šlo o Zichovec, Nachmelenou opici a Vinohradský pivovar. Ty samé ohlásil svaz již loni, ve skutečnosti ale podle Voldřicha vkročily do vyšší kategorie až loni.

Podle místopředsedy svazu Radovana Koudelky je nejvíc minipivovarů na Moravě. Další stovky pivovarů jsou pak tzv. létající, tedy že si v některém ze zaběhnutých provozů vaří nakontraktované pivo.

Celková spotřeba alkoholu loni v ČR pokračovala v poklesu. Podle statistik Českého svazu pivovarů a sladoven klesla výroba piva v ČR loni o 4,3 procenta na 19,96 milionu hektolitrů. Spotřeba pak klesla o 3,2 procenta (4 litry), piva se loni vypilo zatím nejméně, stále jde ale o 121 litrů, tedy 242 velkých piv na osobu. Nárůst výroby byl jen u nealkoholického piva.

Spotřeba piva klesla na historické minimum. Češi kladou důraz na střídmost

Podle Voldřicha pak přibývá i kvůli vyššímu DPH na pivo lidí, kteří raději pijí pivo v prostředí domova. U ní právě svaz spolu s Českým svazem pivovarů a sladoven žádá znovu o snížení. „Je potřeba vrátit pivo z garáží a obývacích pokojů do hospod,“ uvedl. Podle něj je pití v hospodách prakticky nejbezpečnější, například případné pití nezletilých pohlídají i hosté, kdežto nákup alkoholu ve večerce je podle něj rychlý a konzumace o to nebezpečnější.

Nealko boduje

Mezi pivovarskými trendy se podle Voldřicha aktuálně prosazuje výroba nealkoholických piv, které vaří už 15 procent minipivovarů, klesají naopak silné speciály. Přibývá pak také méně stupňových piv nebo tzv. kyseláčů.

Letos pak nebude tradiční festival minipivovarů na Pražském hradě, kde se představuje výkvět z minipivovarské scény, kvůli přestavbě Letohrádku královny Anny. „Nabízené alternativní prostory bohužel neumožnily zachovat kvalitu a charakter akce, na které jsou návštěvníci i zúčastněné pivovary zvyklí,“ uvedl bývalý prezident svazu a ředitel festivalu Jan Šuráň. Podle něj se festival uskuteční v příštím roce. Protože rekonstrukce bude trvat tři roky, uskuteční se v nedaleké Písecké bráně.

Do budoucna se pak svaz brání možným regulacím ze strany Evropské unie, zejména ohledně změn kategorizace piv a danění. Dosavadní stupňovitost by mohl nahradit podle Voldřicha systém založený na obsahu alkoholu. „Opustit několik set let starou a zažitou kategorizaci piv by vyvolalo dezorientaci spotřebitelů a mělo velký dopad na český ležák,“ uzavřel.

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

