Teď není čas na změny, prioritou jsou suroviny, říká nový šéf pivovarníků

Předsedou svazu jste se stal poté, co jím byl František Šámal od roku 2008, to je skoro patnáct let. Plánujete nějaké větší změny, ať už v komunikaci nebo v cílech svazu? Potřebuje to svaz?

Strategie svazu je dlouhodobá, jejím cílem je rozvoj oboru a změna ve vedení není důvodem pro její změnu. Práce mého předchůdce Františka Šámala mi byla posledních čtrnáct let přínosnou a pozitivní školou, na kterou rád navážu. Budu dále prohlubovat činnosti svazu, které považuji do budoucna za nejdůležitější. Mezi ně určitě patří podpora zachování unikátní české pivní kultury a její zapsání na seznam UNESCO.

Po turbulentním období posledních dvou let, které pivovarnictví příliš nepřály a dramatické situaci na poli energetiky a vstupů, budu usilovat o stabilizaci legislativního a daňového rámce celého oboru a usnadnění podnikatelské činnosti nejen pro pivovary a sladovny, ale i pro jejich zákazníky.

Významným tématem pro mě bude rovněž udržitelnost v pivovarnictví a osvěta na téma cirkulární ekonomiky a udržitelného zemědělství. Budu podporovat úspěšné projekty Dny českého piva, Kde se pivo vaří a veškeré aktivity na podporu zamezení konzumace alkoholu mladistvými.

Myslíte si, že vláda v posledních letech pivovarskému sektoru naslouchá, případně že mu dostatečně při koronavirové pandemii pomohla?

My se chceme dívat do budoucna a řešit problém a otázky, které nás aktuálně trápí. Máme několik priorit pro nadcházející měsíce a možná i roky. Jedním z palčivých problémů, na kterém pracujeme, je zajištění dostatek surovin pro výrobu českého piva a pro chod gastronomie a pivovarů.

To nepůjde bez podpory zemědělců pěstujících chmel, jarní ječmen nebo naší snahy za udržitelné zemědělství, které přímo ovlivňuje kvalitu vody. Jsme aktivní i na poli vzdělávání a výchovy budoucích expertů v oboru a dbáme na důraz předávání klíčových znalostí a zkušeností z generaci na generaci. Jenom tak můžeme zachovat tradici českého pivovarnictví a sladovnictví, kterou je Česká republika tak proslulá.

Očekáváte další úbytek hostů v restauracích? Jaké jsou možnosti svazu v podpoře on-trade spotřeby? Vrátí se ještě někdy spotřeba piva na počty?

Návštěvnost restaurací je jedním z klíčových témat posledních měsíců. Pivovary se vždy zaměřovaly na maximální podporu hospodských v prodeji čepovaného piva a stojí za námi solidní projekty nejenom během covidových let jako například Bezpečná restaurace nebo podpora přechodu prodeje do online prostředí a silná kampaň na podporu prodeje čepovaného piva.

V nynější rozběhlé sezoně cítíme obrovskou vůli zákazníků podpořit celý segment HoReCa. Těšíme se na letní sezonu a věříme, že bude alespoň tak úspěšná jako v roce 2019. Nejsou to jenom restaurační provozy, do nichž se lidé znovu vracejí, ale vidíme spoustu letních festivalů, které znovu po dvou letech vítají desetitisíce českých i zahraničních návštěvníků. A právě jedním z hlavních prodejních artiklů zde je české pivo.

Myslíte si, že se bude zvyšovat obliba speciálních piv, nebo se znovu přejde více ke klasickým českým výčepním pivům?

Český ležák se svou silnou tradicí bude u českých konzumentů vždy dominantním. Speciální piva jsou vítaným zpestřením a společně s ležákem mají na českém trhu svoje místo. Zákazník určuje poptávku a pivovary na ní pružně reagují pivními novinkami. Například i spoluprací velkých pivovarů s minipivovary.

Chybí vám některé legislativní věci v právním řádu, ať už názvosloví či daňové otázky?

Nyní je hlavní celý segment stabilizovat a udržet jistou kontinuitu bez zásadních změn.

Chcete jako svaz nabírat nové členy, hlavně z řad menších pivovarů?

Členy svazu jsou pivovary od malých, středních až po velké. Jsme otevřeni všem pivovarům, které o členství mají zájem. Podle našich stanov je možné se členem stát již od ročního výstavu 10 tisíc hektolitrů anebo menší pivovary a sladovny, které utvoří společenství s požadovaným množstvím hektolitrů.

Pivovarnictví a sladovnictví je velmi komplexní obor a jako svaz řešíme důležité aktuální problémy členů, ty dnešními dny nabývají na zvláštní důležitosti. Myslíme ale i dopředu mnoha projekty, které mají na starosti otázky enviromentální, společenské nebo legislativní v několika pracovních týmech složených z expertů na danou problematiku.

Členy svazu jsou pivovary a sladovny, které se významně podílejí na HDP České republiky a jsme jedním z největších zaměstnavatelů v ČR.