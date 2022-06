Čepované pivo je oblíbené nejen v Česku, ale i v zahraničí. Podle Českého svazu pivovarů a sladoven se nejvíce piva vyváží do zemí Evropské unie, zejména pak do těch států, které s Českem sousedí. „Celkově se tak v loňském roce do Polska, Německa, Rakouska a na Slovensko vyvezlo 2,7 milionu hektolitrů piva,“ říká Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven.