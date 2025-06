Budvar má za sebou dva roky rekordních tržeb, loni jste dosáhli 3,67 miliardy korun s rekordním výstavem přes 1,9 milionu hektolitrů piva. Nyní jsme sice ještě před hlavní částí sezony, ale jak zatím vypadalo prvních pět měsíců roku z hlediska prodejů, jsme před dalším rekordním rokem?

První čtyři měsíce byly slibné. V květnu nám počasí moc nepřálo, ale pro nás jsou rozhodující letní měsíce. Reálně to uvidíme až ke konci srpna. Do té doby bych s odhady raději počkal.

Petr Dvořák Rodák z Liberce vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. Pracoval jako manažer značky Staropramen a poté jako ředitel marketingu v Pivovarech Staropramen. Před svým působením v Budvaru byl 7 let v Londýně mezinárodním ředitelem značky Pilsner Urquell. Od roku 2017 je ředitelem národního pivovaru Budějovický Budvar a také členem předsednictva Českého svazu pivovarů a sladoven.

Prozradil byste mi hospodářský výsledek firmy za loňský rok?

Výsledek už známe, máme ho auditovaný a čekáme na oficiální schválení ministerstvem zemědělství. Předpokládáme, že ho zveřejníme v červnu. Můžu ale říct, že jsme rostli nejen v tržbách a výstavu, ale i v zisku.

Loni jste odvedli do státního rozpočtu 550 milionů korun. Už víte, kolik budete odvádět letos?

To je spíš otázka na vlastníka. Ale oceňuji, že máme možnost s ministerstvem a panem ministrem o odvodech diskutovat tak, aby nebyl ohrožen provoz pivovaru, ani naše dlouhodobé rozvojové plány.

Tuším, že jste letos měli instalovat fotovoltaiku, napřesrok pak bioplynovou stanici. Když hovoříme o expanzi – daří se vám dodržet loni představený investiční plán, který by měl pomoci pivovar více otevřít a z hlediska technologií ozelenit?

Fotovoltaika letos opravdu bude – máme povolení, projekt je schválený a vybíráme dodavatele. První kilowatty bychom chtěli nainstalovat už letos. Bioplynka se trochu kříží se stavebními plány na rozšíření sklepa, který má aktuálně větší prioritu. Co se týče návštěvnické trasy, spolupracujeme s architekty, plán máme hotový, chystáme vizualizace. Cílem je 200 tisíc návštěvníků ročně – aktuálně máme 60 tisíc. Vše chceme představit do konce roku, deadline je rok 2028, kdy budou Budějovice Evropským hlavním městem kultury.

Abyste zvedli počty návštěvníků, půjdete cestou, kterou často ministerstvo třeba u svých muzeí podporuje, tedy nízkým vstupným?

Cenovou politiku ještě neřešíme, díváme se na úspěšné návštěvnické trasy, i mimo pivovarnictví. Chceme nabídnout kvalitní a nezapomenutelný zážitek. To znamená, že cena vstupného bude nejspíš odpovídat této úrovni. Ale zatím je na tu debatu trochu brzy.

Očekáváte na podzim, nebo před Vánoci po vytvoření nové vlády další kolo ohledně možné privatizace Budvaru? Nedávno jsem četl komentář o tom, jak by to bylo skvělé, protože by se po vstupu pivovaru na burzu naučili Češi konečně investovat.

Jako manažer pivovaru se k vlastníkovi nevyjadřuji. Stejně tak se nikdo neptá lidí v Prazdroji, co si myslí o tom, že je vlastní Japonci. Mojí úlohou je zajistit, aby Budvar fungoval a měl přínos pro zákazníky i stát. Diskuse o burze často neberou v potaz naši právní formu – přechod na akciovku by byl právně složitý a mohl by otevřít spory o známku v zahraničí.

Přemýšleli jste někdy naopak o expanzi nákupem jiného podniku, Nebo třeba i o tom, jak dlouho může pivovar růst?

Dnes jsme na kapacitě kolem 2,25 milionu hektolitrů. Díky přeuspořádání provozu bychom se mohli dostat až ke třem milionům. Akvizice nevylučujeme, ale zatím jsme nenarazili na příležitost, která by nám dávala smysl a zapadla do strategie.

V posledních letech se často mluví o tom, že český chmel začíná mít problémy s dostatečným objemem alfa hořkých kyselin, už jste to při výrobě zaznamenali, musíte používat více chmelu?

Ano, je to aktuální téma. Nejde jen o sklizeň, ale i o obsah hořkosti. Smlouvy se často uzavírají právě na množství hořkých látek, ne jen na váhu. My používáme celohlávkový žatecký chmel a tam se to projeví. Zkoušíme spolupracovat se zemědělci na vývoji nových, odolnějších klonů tradičního poloraného červeňáku. Ale je to běh na dlouhou trať – jedna dobrá sezona to nespraví, těch slabších je víc.

Český výstav roste díky nealku

Svaz pivovarů a sladoven v posledních dnech zveřejnil výsledky oboru za loňský rok, podle kterých se výstav pomalu zvyšuje, ačkoliv nedosáhne na předcovidové doby. Ale jde hlavně o nárůst nealko piv. U nás jsou prakticky dva druhy těchto nápojů – klasická pita a potom nejrůznější nealko pivní mixy, které jsou ale většinou velmi sladké, jde prakticky o limonády na pivní bázi. Šlo by nějak tyto dva typy nealka k sobě přiblížit?

V nealkoholickém segmentu sledujeme rychlý vývoj a neustálý přísun novinek. Zatímco trh s klasickým pivem je víceméně stabilní – i když občas přijde někdo nový – nealko se mění mnohem dynamičtěji. Všechny pivovary vnímají klesající spotřebu alkoholu, hlavně u mladší generace. My ale věříme, že pivo je přirozený a poctivý nápoj – čistý produkt z místních surovin, bez chemie, plný prospěšných látek. A přesně tak by podle nás mělo vypadat i nealko. Cílem je najít takovou chuť, aby v něm zůstalo vše dobré z piva – jen bez alkoholu. Vývoj technologií jde rychle dopředu a my právě teď testujeme jednu velmi zajímavou novinku, kterou bychom chtěli představit v prvním kvartálu příštího roku. Díky ní bychom mohli recepturu našeho nealkoholického piva posunout tak, aby se ještě víc přiblížila chuťovému profilu klasického ležáku.

Trend směřuje k pití piva doma, a nás to upřímně trápí, protože jednou z krásných rolí piva vždycky bylo, že lidi spojovalo.

Svaz také usiluje o zařazení české pivní kultury do Světového kulturního dědictví UNESCO. Vyvíjí se to dle vás správným směrem?

Myšlenku zařazení české pivní kultury do UNESCO, kterou inicioval Český svaz pivovarů a sladoven, plně podporujeme. Nejde totiž jen o jedinečnost českého ležáku jako takového, ale o širší společenský a kulturní kontext, ve kterém se pivo v Česku pohybuje. Hospody byly vždy místem setkávání, jakýmsi přirozeným sociálním médiem, které nám v poslední době začíná chybět. U piva je těžké nebýt autentický – a stejně tak je těžké tam říct věci, které by lidé bez rozmyslu napsali online. Z globálního pohledu je česká pivní kultura unikátní a podle nás si zaslouží, aby byla uznána i na světové úrovni. V lednu jsme byli zapsáni do národního Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury a teď probíhá další proces, který by mohl vést k jejímu zařazení i do světového dědictví UNESCO.

Mně spíš jde o to, jestli se nesnažíte zařadit do UNESCO něco, co vlastně už prakticky zmizelo. Když se podíváme do kategorie prodeje piv v restauracích a hospodách, tak ten padá neustále. Takže jestli – když se bavíme o české pivní kultuře, není její stále větší částí pití piva doma na pohovce.

To riziko tu samozřejmě je. Trend směřuje k pití piva doma, a nás to upřímně trápí, protože jednou z krásných rolí piva vždycky bylo, že lidi spojovalo. Zvlášť na venkově – třeba když se v hospodě potká chalupář z Prahy s místními a navzájem si řeknou, co je třeba. Takové setkávání dnes mizí. A právě přihláška do UNESCO má mimo jiné za cíl tenhle problém zviditelnit – ukázat, že české pivo a hospodská kultura nejsou přežitek, ale stále živá součást společnosti. A že na to máme být hrdí, ne se za to stydět.

Když se podíváme na produkty s českým kapitálem, které se dokázaly prosadit v zahraničí pod vlastní značkou, pivo v tom hraje zásadní roli. Samozřejmě máme i výjimky jako Prim, Linet nebo Lasvit, které fungují globálně. Ale obecně ve schopnosti marketingu pro koncového spotřebitele či uživatele oproti západním zemím pořád zaostáváme. S českým pivem to umíme, i proto má smysl pivní kulturu podporovat a chránit.

Budvar je silně exportní, vyvážíte tři čtvrtiny výstavu. Máte nyní nějaké konkrétní země, na které se chcete nejvíc soustředit?

Určitě vidíme prostor pro další růst. I když už jsme přítomní na více než 70 trzích, stále si pro každý z nich vytváříme vlastní strategii – zejména tam, kde máme dceřiné firmy, které nám pomáhají s rozvojem. V tuto chvíli se nejvíce soustředíme na Německo, Slovensko a Velkou Británii. Máme celou řadu dalších významných trhů a partnerů Zároveň ale sledujeme i trhy, kde jsme byli dřív aktivní a kde vidíme šanci se znovu prosadit.

Rostete v jednotlivých státech spíš pomalu, nebo se objeví například možnost vstupu do obchodního řetězce, kdy vám potom prodeje vyskočí?

Někdy se podaří dostat do velkého řetězce, jindy se rozšíří síť zákazníků nebo distributor získá víc restaurací. Ale platí, že úspěch přitahuje další úspěch – když v jednom roce získáte pět nových zákazníků, příští rok to může být deset, pak patnáct, a najednou se dostanete na padesát nebo sto padesát. Růst je často postupný, ale když se to rozjede, nabírá to dynamiku.

Plány na Budvarku v Německu

Přemýšlíte o budování značkových restaurací – něco jako Budvarek – po světě, právě pro zvětšování známosti značky?

Zatím je to spíš ve fázi úvah, ale máme v hlavě koncept, který bychom rádi otestovali s některými našimi zákazníky, abychom zjistili, jak by mohl fungovat v praxi.

A kde by to mělo být?

Zvažujeme Německo, ale zatím nechceme nic slibovat. Nejde nám o rychlost, ale o kvalitu. Pořád se vnímáme jako největší český pivovar – národní pivovar, který patří všem Čechům. Naší rolí je šířit radost z českého piva do světa a dělat mu dobré jméno. Češi – podobně jako Belgičané – dokážou ocenit správně načepované pivo. Umíme poznat rozdíl mezi špatným pivem a dobře uvařeným pivem, které je jen špatně načepované. A to je něco, co ve světě často chybí – a zároveň to může být výzva při budování vlastních podniků v zahraničí.

Proto většinou volíme trochu jinou cestu – snažíme se budovat image českého ležáku skrze spolupráci se zahraničními craftovými pivovary. Vždycky se snažíme společně uvařit poctivý český ležák. Není to jednoduché – musíme vysvětlovat například krásu dvojitého rmutování nebo to, že všechno nejde udělat jen infuzí. Teď třeba spolupracujeme s ikonickým dánským pivovarem Mikkeller, pivo vaříme ve Švédsku a připravujeme vaření i v Bostonu.