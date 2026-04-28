Spotřeba piva klesla na historické minimum. Češi kladou důraz na střídmost

Jan Drahorád
  10:20
Snižování spotřeby alkoholu pokračovalo i v loňském roce. Podle statistik Českého svazu pivovarů a sladoven klesla výroba piva v ČR loni o 4,3 procenta na 19,96 milionu hektolitrů. Spotřeba pak klesla o 3,2 procenta (4 litry), piva se loni vypilo zatím nejméně, stále jde ale o 121 litrů, tedy 242 velkých piv na osobu. Nárůst výroby byl jen u nealkoholického piva.
ilustrační snímek | foto: Plzeňský Prazdroj

„V porovnání s předcovidovým rokem 2019 se loni v Česku u zahraničí vypilo o 320 milionů půllitrů českého piva méně. Slabší byl za posledních deset let jen rok 2021, který ale byl ovlivněn pandemií,“ řekl výkonný ředitel svazu Tomáš Slunečko. Pivovary cítí i klesající export, který se loni meziročně snížil o 8,2 procenta.

„Klesající spotřebu piva nevnímáme jen my, ale i ostatní pivovarské svazy napříč Evropou. Například Slováci nebo Němci, což jsou klíčové země pro vývoz českého piva, vypijí také méně piva než dříve, a to má výrazný dopad na náš export,“ dodal ředitel.

Celebrity to mají rády nealko. Nové značky nápojů rostou jako houby po dešti

Rostlo tak jenom nealkoholické pivo včetně jeho ochucených variant. Loni se ho uvařilo 1,68 milionu hektolitrů, meziročně o čtyři procenta více. Za posledních deset let pak jeho spotřeba stoupla více než dvojnásobně.

V hospodách se pije stále méně

Prohloubil se také poměr mezi konzumací piva v restauračních zařízeních a hospodách vs. konzumace doma – v gastru se loni vypilo o jeden procentní bod méně, 28 procent piva. „Češi v posledních letech kladou větší důraz na střídmost, častěji se věnují zdravému životnímu stylu a když už na pivo vyrazí, zajímá je spíš pestrost nabídky, a hlavně kvalita než kvantita,“ dodal.

Nealko pivo pravidelně pije 60 procent Čechů, sahají po něm v létě či při řízení

Z hlediska stupňovitosti piv pokračoval i loni růst obliby ležáků (v stupňovitosti 11 a 12) na úkor výčepních piv (stupňovitost 7 až 10), ležáky tvořily už 59 procent celkové spotřeby, ležáky pak 35,5 procenta. Mírně pak posílily pivní speciály na 5,4 procenta.

Z hlediska pivních obalů zůstává nejpopulárnější klasická skleněná vratná pivní lahev, která tvořila 40 procent produkce. Ostatní obaly pak oslabují, PET láhve klesly o 14 procent na šest procent celkové produkce, sudy na 28 procent pivo z cisteren se pilo v třech procentech.

Také jdete s trendem a omezili jste spotřebu piva?

celkem hlasů: 166
Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)

Spotřeba piva klesla na historické minimum. Češi kladou důraz na střídmost

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.