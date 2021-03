Piráti zveřejnili plán na rozdělení peněz z EU. Šly by do školství i zdraví

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny ohledně plánu obnovy, iniciovaná místopředsedou Výboru pro evropské záležitosti Františkem Kopřivou, se uskuteční 26. března. Podle informací, které Piráti zveřejnili, by se podle předběžného plánu měly peníze investovat v šesti kategoriích.

Přes 33 miliard by se mělo investovat do digitální transformace. To by mimo jiné mělo zahrnovat i investice do vybudování vysokokapacitního připojení pro školy či domácnosti.



Dalším pilířem by měla být fyzická infrastruktura a zelená tranzice v níž by se mělo zaměřovat například na renovaci budov a ochranu ovzduší, rozvoj čisté mobility, v rámci které by se měly budovat dobíjecí stanice na elektromobily, či snižování spotřeby energie. Do fyzické infrastruktury a zelené tranzice by mělo putovat 78 709 miliard korun.



Dalších 25 851 miliard by mělo jít do oblasti vzdělávání a trhu práce. Tam by se mělo dbát především na inovace ve vzdělávání, kde by se kladl důraz na digitální a informační gramotnost a kritické myšlení žáků. Dále by se měla posílit i kapacita vysokých škol pro online výuku.

Zhruba 6,5 miliardy by pak mířilo na instituce, regulace a podporu podnikání v reakci na koronavirus. V této oblasti by mělo jít především o systematickou podporu investic veřejných i těch v průmyslu a podnikání a podporu kompenzací v sektorech postižených krizí.

Klíčová je podpora zdraví

Dvanáct a půl miliardy by pak mělo putovat podle Pirátů na výzkum, vývoj a inovace. Dalších patnáct na podporu zdraví a odolnosti obyvatel. Tam by mělo jít především o investice do zvýšení odolnosti systému zdravotní péče, jako je například rozvoj infrastruktury v segmentu domácí či psychiatrické péče. Dále by se mělo investovat do prevence ohledně onkologických onemocnění.



Jednorázová pomoc pro Česko je součástí záchranného balíku v hodnotě 750 miliard eur, který si evropské státy v rámci úvěrů a dotací rozdělí. Podle místopředsedy vlády Karla Havlíčka ale zveřejněná verze ještě není finální a může být pozměněna.

„Nejsme ještě u konce, stále probíhají jednání s jednotlivými resorty i odborovými svazy. Teprve příští týden má jít návrh do meziresortního řízení, kde se také bude měnit, “ uvedl Havlíček pro Hospodářské noviny.