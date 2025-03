Pilulka řeší finanční problémy, vedení opustili zakladatelé bratři Kasovi

Export do Spojených států představuje pro řadu moravskoslezských firem klíčovou oblast. Současná situace v mezinárodním obchodu však naznačuje možné komplikace. Prezident Spojených států Donald Trump...

Dřevozpracující průmysl chřadne, pomoci mají domy. Až čtvrtina má být ze dřeva

Premium

Do poloviny letošního roku by měl stát představit nové protipožární předpisy, které umožní stavět dřevostavby až do výšky 18 metrů. Půjde tedy až o šestipatrové budovy, u kombinovaného materiálu pak...