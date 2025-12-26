Průměrná mzda v České republice činila podle Českého statistického úřadu v letošním druhém čtvrtletí 49 402 Kč. Mzdy ve všech pietních profesích na celostátní průměr nedosahují, jsou však mezi nimi rozdíly.
Nejlépe jsou na tom kameníci. Jejich průměrná mzda je 46 681 Kč. V závislosti na kraji, ve kterém daný kameník působí, se pak výše mzdy liší i o více než 14 tisíc korun. To odráží aktuální trend na trhu práce. „Ve velkých městech a regionech s častější stavební aktivitou jsou mzdy vyšší, zatímco menší regiony zůstávají dlouhodobě pod úrovní republikového průměru,“ říká Miroslav Dravecký z portálu Platy.cz.
Například v Praze tak průměrná mzda kameníka dosahuje částky 54 109 Kč. V Karlovarském kraji si ale kameník nevydělá ani 40 tisíc korun.
Země tvrdá jako beton. Olomoučtí hrobníci bodovali na soutěži v kopání jam
Profese kameníků je z pietních profesí jediná, která se celostátnímu průměru přibližuje. Pohybuje se jen zhruba pět procent pod průměrnou mzdou. U ostatních profesí je sice výše uvedený trend totožný, ale s výrazně nižšími sumami.
VIDEO: Kopání, exhumace mrtvol i pohřeb. Zkusili jsme práci hrobníka
U pracovníků v pohřebních službách dosahuje průměrná mzda na celostátní úrovni 36 946 Kč. Tedy o zhruba čtvrtinu méně, než je průměrná mzda. Reálný rozdíl ale může být i větší. V závislosti na kraji se totiž mzda opět výrazně liší, v tomto případě až o osm tisíc. Typicky nejvyšší mzdy mají tito pracovníci v Praze, a to 40 164 Kč, v Karlovarském kraji ale pouze 32 257 Kč.
Nízké mzdy květinářek
Zdaleka nejhůře jsou na tom květinářky. Jejich průměrná mzda dosahuje v celostátním průměru jen 29 541 Kč, což je přibližně o čtyřicet procent méně než průměrná mzda. I tady se mzdy v závislosti na krajích liší, a to až o 6 tisíc. V Praze jsou průměrné mzdy květinářek nejvyšší, a to 32 114 Kč. A v Karlovarském kraji opět nejnižší, a to 25 792 Kč.
Obecně jsou pak někdy až propastné rozdíly mezi kraji způsobené jednoduchými faktory. „Jedním z klíčových je vztah mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle v jednotlivých regionech,“ říká Dravecký.
Ačkoli jsou pietní profese nepostradatelné, nejsou ohodnoceny rovnocenně nejen na úrovni krajů, ale i navzájem. „Je to především tím, že kamenictví vyžaduje určité řemeslné dovednosti, kombinující uměleckou preciznost s fyzickou námahou a znalostí materiálů,“ říká Petr Douda, tiskový mluvčí společnosti Randstad Česká republika. Jde o fyzicky náročnější a i nebezpečnější práci, což se promítá do vyšší rizikové a kompenzační složky mzdy.
Svou profesi má rád. Hrobníci dnes mají lepší pověst, říká o své práci
„V kamenictví jde navíc často o práci na zakázkách s vysokou přidanou hodnotou, kde jsou náklady na materiál i výsledný produkt vysoké,“ poukazuje Douda.
Kromě toho jde o úzký a silně specializovaný obor, kde dlouhodobě chybějí kvalifikovaní lidé. „Nástupnictví selhává a zakázky jsou často sezonně koncentrované. To vytváří tlak na mzdy směrem nahoru,“ říká Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup.
Naproti tomu květinářství sice vyžaduje kreativitu a estetické cítění, ale bývá klasifikováno jako práce s nižšími vstupními požadavky ve srovnání s náročným řemeslem. „Květinářství je trh s rychloobrátkovým zbožím a s nižší marží,“ dodává Douda.
Test jarních pugétů: Nabídnou vám kytici plnou lásky, ale i předražené koště
V tomto oboru je také vyšší konkurence jsou zde také častější částečné úvazky, což se logicky promítá do nižšího mzdového průměru, přestože emocionální a zákaznická náročnost práce je vysoká. Květinářky se proto dlouhodobě pohybují spíše pod průměrem. „To odráží nejen ekonomiku oboru, ale i fakt, že zákazník je ochoten zaplatit za kámen a práci s ním výrazně více než za květinu, která má krátkou životnost,“ poukazuje Halbrštát.
Pohlaví roli nehraje
Ačkoli kamenictví je převážně mužské řemeslo (podle statistik v něm 90 procent pracovníků představují muži, květinářství je naopak převážně ženské řemeslo (90 procent pracovníků představují ženy), není rozdíl v odměňování způsoben genderovým rozložením. „Složení těchto profesí podle pohlaví spíše dokresluje celkový obrázek, než aby samo o sobě vysvětlovalo rozdíly v odměňování,“ myslí si Dravecký.
S tím ale nesouhlasí Douda. „Obory, které jsou historicky a kulturně vnímány jako ženské, bývají podhodnoceny bez ohledu na potřebnou kvalifikaci, náročnost a emoční vypětí,“ poukazuje. Veškeré pietní profese jsou přitom nepostradatelnými obory. „Vyžadují poctivou manuální práci, často spojenou s fyzickou i psychickou zátěží, ale také s velkou mírou osobního nasazení,“ uzavírá Miroslav Dravecký z portálu Platy.cz.
|Kraj
|Květinář
|Pracovník pohřební služby
|Kameník
|Hlavní město Praha
|32 114
|40 164
|54 109
|Jihočeský kraj
|27 771
|34 733
|45 799
|Jihomoravský kraj
|30 046
|37 578
|45 239
|Karlovarský kraj
|25 792
|32 257
|39 870
|Královéhradecký kraj
|27 505
|34 400
|45 239
|Liberecký kraj
|28 421
|35 545
|44 725
|Moravskoslezský kraj
|27 771
|34 733
|42 905
|Olomoucký kraj
|27 446
|34 326
|44 212
|Pardubický kraj
|27 623
|34 548
|45 005
|Plzeňský kraj
|28 983
|36 248
|48 880
|Středočeský kraj
|29 337
|36 691
|48 227
|Ústecký kraj
|27 889
|34 880
|43 325
|Vysočina
|27 417
|34 289
|44 072
|Zlínský kraj
|27 860
|34 843
|44 585
|Zdroj: Platy.cz, data za období 11/2024 – 11/2025. Uvedené hodnoty představují průměrné měsíční mzdy.