Zhruba po hodině jízdy z Prahy sjíždíme z dálnice D1. Čtyři kilometry jižně od Humpolce vjíždíme na kraji obce Komorovice do oploceného a kamerami střeženého areálu, uvnitř kterého se nachází fotovoltaická elektrárna společnosti Photon Energy. Zprovozněna byla v prosinci 2010 a s instalovaným výkonem 2 354 kWp je schopna zásobovat energií zhruba 785 domácností při průměrné spotřebě 3 000 kilowatthodin ročně.
Pole, kde není žádný vegetační kryt, je podle odborníků mnohem více obnažené, a tudíž představuje daleko větší tepelný ostrov než solární elektrárna.