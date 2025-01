Philip Morris za miliardu rozšíří kutnohorský závod o výrobu nikotinových sáčků

16:01

Společnost Philip Morris ČR, která je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v zemi, v Kutné Hoře rozšíří existující závod o výrobu nikotinových sáčků. Rozšíření závodu vyjde zhruba na miliardu korun, nová infrastruktura včetně nových laboratoří by měla být hotová do konce letošního roku. Na konferenci v Praze to dnes řekli zástupci společnosti.