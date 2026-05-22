Výroba slavnostně začala v pátek za účasti ministra zemědělství Martina Šebestyána. Podle společnosti jde o další krok v proměně závodu, který byl dlouhá desetiletí spojený především s tradičními tabákovými výrobky. Cigaretová produkce má v Kutné Hoře pokračovat, nově ji ale doplní segment nikotinových sáčků ZYN bez obsahu tabáku.
Philip Morris za miliardu rozšíří kutnohorský závod o výrobu nikotinových sáčků
Investice navazuje na plán oznámený v roce 2023 a rozšířený v loňském roce. Celkově má modernizace a vybudování výrobního zázemí pro ZYN přesáhnout dvě miliardy korun. „Projekt mění charakter místní výroby od klasické cigaretové produkce a díky této modernizaci bude i nadále hrát klíčovou roli na světovém trhu,“ uvedl generální ředitel Philip Morris ČR Fabio Costa. Dodal, že jde o posun od tradiční výroby k pokročilejší, podobné farmaceutickému provozu.
Z Česka do celého světa
V závodě jsou nyní instalovány dvě výrobní linky a každou obsluhuje čtrnáct zaměstnanců. Vyrobit zvládnou až 2 400 sáčků za minutu, což odpovídá zhruba 120 až 160 balením. Jedno balení projde celým procesem přibližně za pět a půl minuty a denní kapacita tak přesahuje 65 tisíc balení.
Z Kutné Hory výrobky aktuálně směřují na 45 trhů po celém světě, mimo jiné do zemí EU, Velké Británie, Ukrajinu, Balkán, ale i do Iráku, Spojených arabských emirátů, Nigérie, Keni či do několika zemí Latinské Ameriky. Sortiment zahrnuje jedenáct příchutí, například kávu, broskev, mátu nebo citrus.
Závod patří k tradičním průmyslovým podnikům ve městě. Historie zpracování tabáku v Kutné Hoře sahá podle společnosti do roku 1812 a první ručně vyráběné cigarety zde vznikaly už v 19. století. V roce 2025 továrna vyrobila téměř 36 miliard kusů cigaret a jejich ekvivalentů.
Nová místa i vlastní laboratoř
Projekt má mít vliv také na zaměstnanost v regionu. Společnost počítá se vznikem desítek nových pracovních míst a s rozvojem kvalifikace zaměstnanců, mimo jiné kvůli práci s modernějšími technologiemi a laboratorní kontrole kvality. Pro výrobu ZYN vznikla také samostatná laboratoř, která sleduje například mikrobiologické parametry, hustotu nebo vlhkost výrobků.
Ministr Šebestyán při návštěvě označil firmu za významného zaměstnavatele. „Tabákové výrobky jsou významným exportním artiklem České republiky a přináší to určitě řadu pozitivních dopadů do celého regionu,“ dodal.
Starosta Kutné Hory Lukáš Seifert firmě poděkoval za podporu místního kulturního života. „Tabákový průmysl je s Kutnou Horou spjatý podobně jako chrám Svaté Barbory,“ podotkl. Dodal, že vzájemná spolupráce trvá už téměř 150 let.