Vyvíjíme e-cigarety, které ověří kuřákův věk, říká šéfka Philip Morris

Philip Morris deklaruje, že se chce zcela zbavit cigaret. Ty jsou ovšem stále vaším hlavním byznysem. Je toto rozhodnutí míněno opravdu vážně?

Naprosto. Neexistuje pro nás cesta zpátky, je to jednosměrka. Žijeme ve dvacátých letech nového tisíciletí, svět kolem nás se dramaticky mění a i my jsme součástí této změny. Investujeme do ní obrovské zdroje, finanční, ale především lidské. Je to ale především změna celého přístupu a pohledu na náš průmysl. Stejně se chovají například automobilové společnosti, auta se spalovacími motory jsou postupně nahrazována elektromobily, to je realita. A hořící cigarety tak obdobně nahradí méně rizikové výrobky bez kouře.

Kdy se to stane?

Odhadujeme, že s příznivým regulačním prostředím a s přístupem kuřáků ke korektním vědecky podloženým informacím budeme moci již do 10 až 15 let ukončit prodej cigaret v Japonsku, Itálii, Velké Británii a v některých dalších zemích. Věřím, že se to také podaří v Česku i na Slovensku. Nebude to lehké, ale je to velká výzva. Skoro bych chtěla říct, že je to naše společná výzva, nedokážeme to totiž sami. Závisí to samozřejmě na našich zákaznících, na jejich informované volbě a motivaci, ale také na rozhodnutí dalších výrobců a regulátorů, jak se k této změně postaví.

Nákup farmaceutických firem Americkou OtiTopic získal Philip Morris za blíže neurčenou cenu. Akvizice dánské společnosti Fertin Pharma ho vyjde na 820 milionů dolarů, britského producenta inhalačních zařízení pro astmatiky Vectura Group se snaží získat za 1,02 miliardy liber.

Jste ochotni pohřbít i značku Marlboro?

Jsme. Je v tom určitě i kus nostalgie, je to historicky jedna z nejúspěšnějších světových značek vůbec. Odráží nedílnou součást naší historie, která se však neslučuje se současnou filozofií naší firmy.

Ideální je s kouřením přestat úplně . Druhou nejlepší možností kuřáků je přejít na méně rizikové bezdýmné alternativy. Pokud tato změna bude v určité fázi obnášet i konec značky Marlboro, jsme na to připraveni.

Zmínila jste volbu zákazníků. Neobáváte se, že část kuřáků bude chtít dál kouřit cigarety, třeba ty od konkurence?

Co se týče nástupu alternativ vůči cigaretám, Česko patří k jedněm z nejprogresivnějších trhů. Ke konci loňského roku náš systém zahřívaného tabáku IQOS používalo zhruba 420 tisíc dospělých uživatelů a téměř 300 tisíc z nich úplně přestalo kouřit cigarety. To je asi tolik lidí, kolik žije v Ostravě.

Na český trh jsme IQOS uvedli před čtyřmi lety, málokdo si tehdy dokázal představit tak rychlou změnu. Jsme však realisté a chápeme, že je potřebné portfolio lepších alternativ pro dospělé kuřáky nejen rozšiřovat, ale také najít podporu regulátorů a odborné veřejnosti. Takže máme ještě kus cesty před sebou.

Jak moc je těžké přesvědčit zarytého kuřáka, aby opustil cigarety a přešel na alternativní produkt?

I když se může zdát, že jestliže už téměř půl milionu dospělých kuřáků v Česku lepší alternativy zná a užívá, musí to dnes být výrazně jednodušší, než v roce 2017, není tomu tak. Lidé mění svůj životní styl těžko, vyžadují spoustu informací, pomoc a čas. Je však pravda, že osobní zkušenost uživatelů je nenahraditelná. Že vám třeba kamarád vypráví, jak znovu vyběhne schody, aniž by lapal po dechu... a vy se zamyslíte.

Kuřákům, kteří změnu zvažují, pečlivě vysvětlujeme, v čem spočívá přechod na méně rizikovou alternativu a samozřejmě také, jak zařízení funguje. Setkáváme se přitom s řadou mýtů, mnozí kuřáci se například domnívají, že hlavní příčinou problémů spojených s kouřením je nikotin. Ten je samozřejmě návykový a tudíž není bez rizika.

Je ale vědecky prokázáno, že hlavní příčinou většiny onemocnění spojených s kouřením je vdechování samotného kouře, který vzniká při spalování tabáku. Proto se snažíme kuřákům vysvětlovat, že produkty, který obsahují nikotin, ale nehoří, představují menší riziko pro jejich zdraví než kouření cigaret. To je nejpodstatnější.

Na druhé straně ne všichni nikotinovým inovacím tleskají. Kritici tvrdí, že vaše úsilí zbavit svět cigaret je jen marketingovým tahem a že si ve skutečnosti budujete nový trh, kouření přece jen pomalu vychází z módy...

Pokud nové bezdýmné alternativy odmítneme, zůstaneme ve dvacátém století. Nové technologie a inovace umožňují nebývalý pokrok i v tak konzervativním odvětví, jako je tabákový průmysl. A naše věda, potvrzená mnoha odbornými organizacemi a institucemi, včetně velmi přísného amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, je potvrzením, že ta změna je možná. Vydali jsme se cestou snižování rizika našich výrobků a těm dospělým kuřákům, kteří chtějí pokračovat v užívání nikotinu, se snažíme poskytnout méně škodlivé alternativy.

Objevují se ale také obavy, že tyto inovace přitahují mladé lidi...

Není tomu tak. Díváme se na to podrobně a důsledně. Podle průzkumů, náš zahřívaný tabákový výrobek nepřitahuje ani nekuřáky, ani bývalé kuřáky. A jedním z vůbec nejdůležitějších pravidel, kterými se řídíme, je, že nikotinové výrobky nepatří do rukou mladistvým. Jsem matka dvou dospívajících synů a kompromisy v této otázce pro mě neexistují.

Nicméně dá se to vůbec uhlídat?

Jedině tak, že to berete vážně. Prevenci se věnujeme nad rámec zákonů, které jsou již samy o sobě přísné. Se zákazníky můžeme například komunikovat jedině v místě prodeje. Máme ale také vlastní přísná interní pravidla, dle kterých například do našich IQOS obchodů mohou vstoupit pouze plnoletí zákazníci. Školíme a motivujeme prodejce v partnerských prodejnách, podporujeme různé projekty na ochranu nekuřáků. Zároveň intenzivně pracujeme na tom, aby naše bezdýmná zařízení měla přímo v sobě zabudovanou technologii pro ověřování věku, případně se dala přes aplikaci uzamknout. Loni jsme první takové zařízení pilotně uvedli na Novém Zélandu a chceme, aby od roku 2023 byla tato technologie již součástí úplně všech bezdýmných alternativ, které budeme uvádět na trh.

Inovace v oblasti, ve které podnikáte, jsou logické. Proč ale expandujete do farmacie?

V únoru jsme ohlásili naši ambici razantně vstoupit do oblasti nad rámec nikotinu. Už do roku 2025 chceme mít nejméně jednu miliardu dolarů čistého zisku z produktů, které nejsou postaveny ani na tabáku, ani na nikotinu. Tyto akvizice jsou podstatným krokem. Pokud se je podaří úspěšně dokončit, a já pevně věřím, že ano, pomohou nám proniknout do oblasti inhalační léčby a rostlinných terapii. Trh s inhalační léčbou roste a má velký potenciál expandovat.

Co konkrétně si ale máme pod novými aktivitami představit? Jak jdou vůbec léčba a nikotin dohromady?

Víme, že naše zařízení postavené na inhalaci přes aerosol dokáží do plic efektivně dopravit nejen nikotin, ale i další látky, například i léky, jejichž rychlá aplikace může být rozhodující při různých akutních stavech. Příkladem může být aspirin, jehož rychlá aplikace je důležitá při infarktech. Podobně tomu může být při astmatu. Vidíme také potenciál k využití našich technologií pro inhalaci rostlinných látek a pro různé další terapie.

Takže, na jedné straně nám tyto akvizice umožní další uplatnění našich technologií a poznatků z vývoje, do kterého jsme již investovali více než osm miliard dolarů. Zároveň získáme přístup k novým řešením, která naše úsilí v nové oblasti podpoří. Philip Morris chceme přetvořit z tabákové firmy na společnost podnikající v oblastech i mimo nikotin, zejména v segmentu péče o zdraví a životního stylu.

Z dnešního pohledu je to poměrně vznešená vize. Je to ale reálné?

Uznávám, jsme v tom odvážní, ale myslíme to vážně. Takže to je reálné. Před deseti lety se takové zdálo nepředstavitelné, že dnes bude na světě více než 20 milionů uživatelů našeho systému zahřívaného tabáku.

Není náhodou, že náš vědecký výzkum se už léta řídí zásadami mezinárodní laboratorní praxe a přísnými farmaceutickými standardy. Procesy jako inhalace a aerosolizace jsou součástí našeho výzkumu a máme tak mnoho znalostí a poznatků, které chceme v budoucnosti tímto směrem využít.

Myslím, že kdokoliv sleduje naše kroky, celkový směr, ale i tempo, nepochybuje o tom, že to nejlepší je pro naše zákazníky, stejně jako pro nás, ještě před námi. Vsadím se navíc, že ​​přijde den, kdy si už lidé nevzpomenou, že jsme někdy prodávali cigarety.

Z úst představitelky tabákového výrobce to zní vskutku ambiciózně. Každopádně už dnes máte i třetinový podíl také v kanadské firmě Medicago, která vyvíjí vakcínu proti COVID-19 na bázi tabákové rostliny. Jak jste s tím daleko?

Podle posledních informací byl její vývoj již ukončen a vakcína potvrdila silnou tvorbu protilátek. Momentálně je ve třetí fáze klinických testů a čeká na schválení kanadskými úřady.

Co bude znamenat naplnění vaší snahy posunout se od cigaret k jiným byznysům pro tisícovku zaměstnanců ve vaší továrně v Kutné Hoře, která stále cigarety úspěšně vyrábí? Nedoplatí na to?

Naopak. Naše továrna v Kutné Hoře je pro mě srdeční záležitost a vůbec se o její budoucnost nebojím.

Vy jste ve spolupráci s poměrně výraznými partnery z průmyslu i vědy a výzkumu spustili iniciativu Česko bez kouře. Co si od toho slibujete?

Máme před sebou nesmírně zajímavou dobu. Jednadvacáté století nám nabízí velký pokrok napříč odvětvími. Auta jsou s námi více než sto let, ale jejich dopad na životní prostředí jsme začali řešit teprve nedávno. Ekosystém, ve kterém žijeme, si musíme chránit, protože jiný zkrátka nemáme. Stejné je to v oblasti elektrické energie, která se dá získávat různými způsoby, do popředí se ale rychle dostávají způsoby, které jsou pro životní prostředí neutrální nebo méně zátěžové. A podobné to je i s konzumací nikotinu, která je stará stovky let. I zde je společným jmenovatelem problému spalování. Věda, výzkum a technologie umožnily dospělým kuřákům dopřát si nikotin v zaručeně méně škodlivých formách, než když se tabák spaluje.

Myslíte, že vaše patenty či výsledky vašeho výzkumu jsou zajímavé i pro spolupráci s vědeckými týmy na českých vysokých školách?

Díváme na možné formy spolupráce, především v oblasti zdraví. Přemýšlíme, zda bychom mohli v České republice realizovat například klinickou studii.

Projevuje se vaše vize nějak i na vaší firemní kultuře?

V rámci celé firmy přecházíme na hybridní automobily. Odmítli jsme jednorázové plasty. V naší továrně v Kutné Hoře jsme minimalizovali odpad a zvýšili efektivnost zacházení s vodou či teplem. Prostě se snažíme být zodpovědnější k životnímu prostředí v každé oblasti našeho podnikání.