Léky pro Česko i svět. Pfizer sází na inovace a podporu pacientů

Můžete společnost Pfizer představit?

Pfizer je přední světová biofarmaceutická společnost. Byla založena již v roce 1849 a od té doby se naše léky a vakcíny staly zlatým standardem farmaceutického průmyslu. Za těch 175 let existence jsme se stali světově vysoce inovativní a důvěryhodnou společností podnikající ve zdravotnictví. Pokud srovnáváme velikost farmaceutických společností podle obratu z farmaceutických produktů v roce 2022, je Pfizer největší společností na světě. Celosvětově máme více než 88 tisíc zaměstnanců a v roce 2023 použilo naše léky a vakcíny více než 618 milionů lidí na celém světě. Naší ambicí je pomoci jedné miliardě pacientů ročně do roku 2027.

Kolik léků vlastně vyrábíte a v jakých oblastech?

Jsme inovativní farmaceutická společnost, takže léky nejen vyrábíme, ale také vyvíjíme. V České republice dodáváme přibližně stovku léků, celosvětově je jich samozřejmě více. Rozhodně tedy nejsme firma jednoho léku, jak se mohlo zdát během pandemie covidu. Naše léky léčí pacienty v oblasti onkologie, revmatologie, kardiologie, dermatologie, neurologie, infekčních onemocnění a v mnohých dalších. A naše vakcínové portfolio patří k největším na světě. Vlastně není zase tolik terapeutických oblastí, kde bychom nebyli přítomni.

Velkým tématem v Česku i dalších zemích je dostupnost léků. Jaký je váš názor na tuto problematiku?

Přestože jsem již od roku 2021 předsedou představenstva Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, nechtěl bych na tuto otázku odpovídat za celý farmaprůmysl. Takže jen za mě: Dostupnost může znamenat několik věcí. Může se týkat toho, zda je lék pro pacienta hrazený z veřejného zdravotního pojištění, a tudíž zda je pro pacienta finančně dostupný. Jiná dostupnost může znamenat, zda je lék v České republice registrovaný či zda je zde uváděn na trh. A ještě jiná dostupnost se týká toho, zda lék má, či nemá výpadek. Tu první dostupnost, tedy hrazení léku, můžeme my ovlivnit jen minimálně. Výrobce léku podává žádost o stanovení maximální ceny a úhrady léku, ale to, zda lék úhradu dostane a zda ji dostane pro co nejširší možnou populaci, která se jím může léčit, můžeme ovlivnit v podstatě jen předložením našich dat z klinických studií, kvalitní nákladovou analýzou a tím, že českým zdravotním pojišťovnám nabízíme co nejnižší cenu a různé slevy. Za dostupný se dá považovat také každý lék, který je registrovaný pro Českou republiku. Takový lék, i když není hrazený, může lékař předepsat a pacient si ho může uhradit sám. Třetí dostupnost je ta, zda je lék k dostání v lékárnách. Někdy mají léky samozřejmě výpadky, ta situace tady vždy byla a vždy bude, výpadkům se nelze zcela vyhnout. Farmaceutické společnosti však investují velké částky do zvýšení flexibility a odolnosti svých zpracovatelsko-dodavatelských řetězců tak, aby toto riziko minimalizovaly. Není nic horšího, než když máte skvělý lék, a nemůžete ho dodávat, protože je výpadek.

A proč k výpadkům léků na trhu dochází?

Příčiny jsou velmi různorodé, my říkáme multifaktoriální. Jsou to příčiny výrobní, dodavatelské, regulatorní, působení živlů, jako je například zemětřesení, nebo prostě jen zvýšená poptávka. Výroba léků je extrémně složité prostředí. Třeba covidová vakcína obsahuje 280 různých komponent a je vyráběna v 86 různých závodech v 19 zemích.

Naším cílem je přinášet průlomové léky, které mění životy pacientů, říká Pavel Sedláček (PP-UNP-CZE-0212)

Pokud dojde k výpadku suroviny, dojde k výpadku výroby. Farmaceutický dodavatelský řetězec je bez přehánění zcela globální a suroviny cestují po celém světě. Navíc u některých specializovaných látek často existuje jen několik málo výrobců určité suroviny. Možná nevíte, že lék musí mít každého dodavatele suroviny schváleného a zapsaného v registračním rozhodnutí. Pokud takový dodavatel přestane dodávat, nemůžete prostě zavolat jinému a zajistit dodávky, musíte si ho nejprve nechat regulačním orgánem schválit. Nezapomínejme ani na neočekávanou zvýšenou poptávku, například v dobách epidemií, pandemií nebo prostě jen jako důsledek nějaké informace puštěné do veřejného prostoru. A to vše dohromady způsobuje nebo prodlužuje výpadky léků.

Výpadky léků se hodně řeší také v České republice. Myslíte, že nová legislativa pomůže ke zmenšení počtu výpadků?

Výpadky se hodně řeší v celé EU. Jen si nejsem jistý, zda vždy tak, aby to celé situaci pomohlo. Dám příklad. Naše firma byla po celou dobu covidové pandemie ve frontové linii a museli jsme zajistit zcela nový výrobně-dodavatelský řetězec pro vakcínu, které jsme během roku a půl distribuovali více než 3,4 miliardy dávek do celého světa. Ale pokud chcete cokoliv dodávat, musíte mít možnost se se zbožím pohybovat. A proto potřebujeme otevřené dodavatelské řetězce. Mnoho evropských vlád bohužel zavádí nové legislativy, které výrobcům nařizují vytvářet zásoby léků nebo vyrábět léky právě v jejich zemi. I když jsou tyto snahy míněny dobře, celé situaci a pacientům nepomohou. Žádný dodavatel nemá kapacitu vytvářet zásoby napříč státy EU a budovat výrobní závody v každé zemi. Tyto aktivity bohužel spíše blokují flexibilitu a brání nám ve schopnosti efektivně využívat své silné řetězce a správně hodnotit potřeby celosvětového trhu.

Nepotřebujeme nová cla, zdržení na hranicích, omezování vývozu a nadměrné vytváření umělých zásob. Potřebujeme podporu lékových agentur, aby aplikovaly zrychlené změny registrací a urychlily hodnocení změn ve výrobním procesu. Potřebujeme také osvícené vlády, které pochopí, že největší zájem na kontinuálních dodávkách má právě výrobce, kvůli čemuž každý rok investuje do svého dodavatelského řetězce, který může být jen tak silný, jak moc je otevřený a flexibilní. Co se týká povinnosti budovat výrobní závody v určitých zemích, tyto snahy mají bohužel dalekosáhlé důsledky a zvyšují náklady na výrobu léků. A samozřejmě také omezují výrobce v jeho schopnosti optimalizovat svůj dodavatelský řetězec a dodávat léky tam, kde jsou nejvíce potřeba. Takže vlastně způsobují opak toho, čeho mělo být docíleno.

Pojďme se podívat dopředu: Jaký je výhled společnosti Pfizer? Na co se chcete nejvíce zaměřovat?

Naším základním cílem je přinášet průlomové léky, které mění životy pacientů. Budoucnost vidíme v onkologii, kde jsou stále velké neuspokojené potřeby pacientů. Bohužel, data jsou neúprosná. Každému pátému člověku na světě bude diagnostikována rakovina a nárůst případů rakoviny v letech 2020 až 2040 se odhaduje na 47 %. V roce 2023 jsme investovali bezmála 43 miliard dolarů do akvizice přinášející nám nové portfolio onkologických léků s použitím pokročilé technologie výroby konjugovaných protilátek, které skvělým způsobem doplňují naše stávající onkologické portfolio. Dnes máme lepší pozici v oblasti prevence onemocnění, efektivní léčby a ve vývoji nových léků než kdy dřív. Vlastníme 37 výrobních závodů po celém světě a v programu výzkumu a vývoje máme více než sto molekul, tedy potenciálních nových léků.