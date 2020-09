Chce to změnu, výpověď by mělo být možné dát i elektronicky, říká advokátka

Mnozí právníci říkají, že zákoník práce je zastaralý. Jaký máte názor vy?

Nový zákoník práce máme od roku 2006 a bohužel převzal spoustu ustanovení z předchozího zákoníku. Osobně si myslím, že jej nemůžeme považovat za moderní právní předpis. V rámci pandemie se potvrdilo, že řada jeho ustanovení by si zasloužila úpravu. Na rozdíl od asijských zemí, které měly zkušenosti se SARS, jsme žádnou podobnou situací v minulosti neprošli. Za posledních deset let se navíc společnost proměnila tak rychle a zásadně, že by bylo dobré na to reagovat.