KOMENTÁŘ: Jak svět mění pohled na obranu. ESG se už v žertu spojuje se zbraněmi

  13:04
Pohled Evropy i celého světa na obranné výdaje se mění. Z otloukánka se postupně stalo klíčové téma. Mění se i přístup ke kryptoaktivům, které se ze zábavy pro pár nadšenců proměnily v globální záležitost. Jakou roli v tom všem hraje nezávislost centrálních bank se ve svých zápiscích ze zasedání Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu zamýšlí Petr Sklenář, ředitel sekce měnové České národní banky.

Petr Sklenář, ředitel sekce měnové České národní banky. | foto: Česká národní bankaiDNES.cz

Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu tradičně doprovází řada doprovodných akcí, mezi něž patří diskuzní panely, vstoupení mluvčích z celého světa, ale také neformální debaty v kuloárech. I z programu lze vidět, že nastávají některé změny a posuny. Z hlediska Evropy je to určitě přístup k výdajům na obranu. Na globální úrovni pak fenomén kryptoaktiv v různých podobách.

Místo aut obrněná vozidla. Automobilky v krizi zvažují fúzi s obranným průmyslem

Evropská společnost i svět financí po ruské agresi na Ukrajině mění svůj pohled na výdaje na obranu a financování zbrojní výroby. Evropa dlouho vybírala mírovou dividendu, odsouvala toto téma v lepším případě na okraj, v horším případě ho ostrakizovala. Nyní evropský ministr financí v rámci diskuze ve Washingtonu opraví moderátora, že jeho země nedává na obranu čtyři procenta HDP, ale skoro pět. Opakuji ministr financí.

EU ještě nedávno zvažovala, jak regulatorně zbrojní průmysl co nejvíce vytlačit z kontinentu. Nyní je přístup opačný a bude mít i svoje makroekonomické dopady. Na prvním místě jsou to vyšší vládní výdaje, hlubší deficity, dále pak podpora vybraných průmyslových oborů. Investiční bankéři vtipkují, že původně se zkratkou ESG myslelo ekologicky a společensky odpovědné investování, nyní poslední písmeno v akronymu znamená „Guns“, tedy zbraně. Financování zbrojního průmyslu v Evropě tak někteří bankéři nepřímo označují i jako podporu zachování demokracie a právního státu.

Fenomén kryptoaktiv

Směr a posun u zbraní je relativně jasný. Méně jistoty o dalším směřování platí pro fenomén kryptoaktiv. Na druhou stranu, nejde rozporovat rostoucí pozornost ve všech směrech. Seminářů o digitálních aktivech, jejich překlopení v různá standardní finanční aktiva, tokenizovaných depozitech, stablecoinech a platebních systémech bylo na letošním podzimním zasedání MMF možná víc, než seminářů o americké celní politice. Vývoj u tohoto fenoménu je překotný, zajímá bankéře, investory i regulátory. Vedle toho u centrálních bankéřů vyvolává pozornost dopad na efektivitu měnové politiky a platební styk.

KOMENTÁŘ: Jako v Cimrmanovi. I česká ekonomika se přizpůsobí

Krypto už není okrajové téma, které zajímá pár nadšenců. Musí se mu věnovat celý svět financí a hospodářské politiky. Zatím jsme ale stále ve fázi, kdy každá otázka místo jasné odpovědi přinese minimálně další dvě nové otázky. Je tedy nutné vše sledovat a mít mysl otevřenou.

Důvěra a různé podoby nezávislosti

Ohledně měnové politiky zaznělo na výročním zasedání Mezinárodního měnového fondů několik poznámek. Hlavní varování ale paradoxně směřovalo k centrálním bankéřům jen napůl. Ta druhá půlka směřovala na politiky – aby přestali vytvářet veřejný tlak na centrální banky s cílem snížit úrokové sazby. Nezávislost a důvěra je totiž jednou z nejcennějších aktiv v měnové politice. Těžko se získá a snadno se ztratí.

Hlavní ekonom MMF Pierre-Olivier Gourinchas zdůraznil, že právě důvěra v centrální banky pomáhá držet inflační očekávání na uzdě. Naopak každé oslabení této důvěry ztěžuje možnost zkrotit inflaci, a pokud se zhorší makroekonomická stabilita, tak na tom tratí každý. Proto se centrální banky musí co nejvíce snažit bránit svoji nezávislost a nijak neoslabovat důvěru ve svoji měnovou politiku.

Otázky a odpovědi: Může Trump odvolat Powella z čela amerického Fedu?

Boj o zachování důvěry se týká všech centrálních bank, jiná otázka je již o dalším směřování měnové politiky. V novém makroekonomické výhledu MMF se objevují poznámky o rostoucí divergenci. Z více důvodů mají různé regiony rozdílný ekonomický vývoj a odlišné nastavení hospodářské politiky. Předchozí dvě dekády se centrální banky na celém světě chovaly často podobně. Všechny snižovaly sazby, pak je držely nízké, pak je trochu zvedly, znova snížily a pak razantně zvýšily. Poslední dva roky byly ve znamení pozvolného snižování sazeb. Rozdíl byl jen v rychlosti, ale ne ve směru.

Ovšem rozdílná ekonomická situace vyžaduje i různé reakce měnové politiky. Nezávislost se nemusí týkat jen politického tlaku, ale také kroků ostatních centrálních bank. Pro nezávislou a autonomní měnovou politiku je důležitější, co se děje uvnitř vlastní ekonomiky, nikoliv co dělá velká centrální banka v jiné části světa. Buďme připraveni na to, že se mohou stále více rozcházet kroky centrálních bank a nebude to znak chyby. Naopak může to být správná reakce na divergence uvnitř globální, ale i evropské ekonomiky.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Berete si zemi jako rozpočtové rukojmí, tepe vládu Schillerová. Apeluje i Kalousek

Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová kritizovala končící vládu Petra Fialy. Ta odmítá poslat do Sněmovny svůj návrh rozpočtu. Podle Schillerové si tak Fialův kabinet bere Českou...

Hranaté karbanátky chtějí dobýt i Česko. Ochutnali jsme hamburger Wendy’s v Británii

Americký řetězec rychlého občerstvení Wendy’s se po dvacetileté pauze vrátil do Británie a letos otevřel i v Rumunsku. Značka proslulá hranatými karbanátky a mraženým mléčným dezertem plánuje brzy...

Zánovní airbusy končí ve šrotu. Technici z nich kuchají nedostatkové motory

Potíže s úspornými leteckými motory vyústila v paradoxní situaci. Některým firmám se vyplatí nechat rozebrat kompletní téměř nový Airbus, jen aby z něj bylo možné vykuchat požadovanou pohonnou...

Jižní Itálie zažívá ekonomické znovuzrození. Růstu pomáhají i navrátilci

Jižní část Apeninského poloostrova obvykle považovaná za zaostalou vykazuje známky ekonomického oživení. Stále více Italů, kteří v minulosti odcházeli za prací na sever země nebo dokonce do...

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

Developeři prodali v Praze méně nových bytů. Cena byla vyšší, uvádí analýza

V letošním třetím čtvrtletí developeři prodali v Praze 1 700 nových bytů, meziročně o 8,1 procenta méně. Proti druhému čtvrtletí to bylo méně o 2,9 procenta. Průměrná nabídková cena nových pražských...

22. října 2025  11:33

Superdávka a obávaný majetkový test: úředníky bude zajímat váš zůstatek na účtě

O novou superdávku, která nahrazuje mimo jiné i příspěvek na bydlení, si mohou lidé žádat na úřadech práce od 1. října 2025. Podmínky pro její získání mají být spravedlivější, než tomu bylo u...

22. října 2025

Zánovní airbusy končí ve šrotu. Technici z nich kuchají nedostatkové motory

Potíže s úspornými leteckými motory vyústila v paradoxní situaci. Některým firmám se vyplatí nechat rozebrat kompletní téměř nový Airbus, jen aby z něj bylo možné vykuchat požadovanou pohonnou...

22. října 2025

Byty za 60 miliard. Obce připravily nečekaně mnoho projektů bydlení

Premium

Schopnost starostů obcí po celém Česku připravit projekty dostupného bydlení překvapila nejen odborníky, ale hlavně státní kasu. Ta na obecní projekty zaměřené na výstavbu a nákup nemovitostí se...

22. října 2025

Čtvrti se vylidňují, firmám klesají příjmy. Deportační politika USA nese trpké plody

Administrativa Donalda Trumpa postupně zpřísňuje svou imigrační politiku. Zaměřuje se i na deportaci migrantů, kteří se ve Spojených státech pobývají bez patřičných povolení. Jen letos se chce...

21. října 2025

Trump svým voličům sliboval, že zatočí s inflací. Realita je ale jiná

Mezi hlavní témata uplynulých prezidentských voleb v USA se řadila inflace. Ačkoliv současný americký prezident často opakuje, že se mu během jeho druhého funkčního období podařilo výrazný růst...

21. října 2025

Laufen ukončí výrobu záchodů a umyvadel ve Znojmě, odstupné činí až 11 platů

Výroba sanitární keramiky ve znojemské továrně Laufen CZ skončí letos v listopadu, o práci kvůli tomu přijde 110 lidí. Část výroby se přesune do závodu v Bechyni na Táborsku, část do závodů Laufen v...

21. října 2025  16:43

Místo čokolády jen její příchuť. Britům zhořkla jejich oblíbená sladkost

Dva oblíbené britské čokoládové snacky již nejsou klasifikovány jako čokoláda, neboť neobsahují patřičné množství kakaa. Oplatkové řezy s čokoládovou polevou Club a Penguin musí být nyní označeny...

21. října 2025  15:29

Bankomaty Euronet mají nový poplatek. Připlatí si lidé s českou kartou

Provozovatel bankomatů Euronet zavádí od úterý v Česku poplatek ve výši 49 korun za výběr domácí platební kartou. Dosud zpoplatňoval pouze výběr zahraničními kartami.

21. října 2025  13:23

Pražské byty jsou stejně drahé jako v Berlíně, Vídni nebo Madridu, zjistila analýza

Ceny bytů v Praze byly v polovině letošního roku vyšší nebo srovnatelné s cenami bytů v Berlíně, Vídni nebo Madridu. Průměrná nabídková cena za metr čtvereční činila v přepočtu necelých 140 000...

21. října 2025  12:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

21. října 2025  11:46

Průzkum: Lednice jsou prázdné, obědvá se nad klávesnicí. Lidé šetří na jídle

Ceny potravin i poledních menu dál rostou. Za oběd v restauraci dnes lidé zaplatí v průměru kolem 197 korun. Návštěvy podniků proto mnozí omezují, což potvrzují i samotní gastronomové. Třetina...

21. října 2025  11:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.