Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu tradičně doprovází řada doprovodných akcí, mezi něž patří diskuzní panely, vstoupení mluvčích z celého světa, ale také neformální debaty v kuloárech. I z programu lze vidět, že nastávají některé změny a posuny. Z hlediska Evropy je to určitě přístup k výdajům na obranu. Na globální úrovni pak fenomén kryptoaktiv v různých podobách.
Evropská společnost i svět financí po ruské agresi na Ukrajině mění svůj pohled na výdaje na obranu a financování zbrojní výroby. Evropa dlouho vybírala mírovou dividendu, odsouvala toto téma v lepším případě na okraj, v horším případě ho ostrakizovala. Nyní evropský ministr financí v rámci diskuze ve Washingtonu opraví moderátora, že jeho země nedává na obranu čtyři procenta HDP, ale skoro pět. Opakuji ministr financí.
EU ještě nedávno zvažovala, jak regulatorně zbrojní průmysl co nejvíce vytlačit z kontinentu. Nyní je přístup opačný a bude mít i svoje makroekonomické dopady. Na prvním místě jsou to vyšší vládní výdaje, hlubší deficity, dále pak podpora vybraných průmyslových oborů. Investiční bankéři vtipkují, že původně se zkratkou ESG myslelo ekologicky a společensky odpovědné investování, nyní poslední písmeno v akronymu znamená „Guns“, tedy zbraně. Financování zbrojního průmyslu v Evropě tak někteří bankéři nepřímo označují i jako podporu zachování demokracie a právního státu.
Fenomén kryptoaktiv
Směr a posun u zbraní je relativně jasný. Méně jistoty o dalším směřování platí pro fenomén kryptoaktiv. Na druhou stranu, nejde rozporovat rostoucí pozornost ve všech směrech. Seminářů o digitálních aktivech, jejich překlopení v různá standardní finanční aktiva, tokenizovaných depozitech, stablecoinech a platebních systémech bylo na letošním podzimním zasedání MMF možná víc, než seminářů o americké celní politice. Vývoj u tohoto fenoménu je překotný, zajímá bankéře, investory i regulátory. Vedle toho u centrálních bankéřů vyvolává pozornost dopad na efektivitu měnové politiky a platební styk.
Krypto už není okrajové téma, které zajímá pár nadšenců. Musí se mu věnovat celý svět financí a hospodářské politiky. Zatím jsme ale stále ve fázi, kdy každá otázka místo jasné odpovědi přinese minimálně další dvě nové otázky. Je tedy nutné vše sledovat a mít mysl otevřenou.
Důvěra a různé podoby nezávislosti
Ohledně měnové politiky zaznělo na výročním zasedání Mezinárodního měnového fondů několik poznámek. Hlavní varování ale paradoxně směřovalo k centrálním bankéřům jen napůl. Ta druhá půlka směřovala na politiky – aby přestali vytvářet veřejný tlak na centrální banky s cílem snížit úrokové sazby. Nezávislost a důvěra je totiž jednou z nejcennějších aktiv v měnové politice. Těžko se získá a snadno se ztratí.
Hlavní ekonom MMF Pierre-Olivier Gourinchas zdůraznil, že právě důvěra v centrální banky pomáhá držet inflační očekávání na uzdě. Naopak každé oslabení této důvěry ztěžuje možnost zkrotit inflaci, a pokud se zhorší makroekonomická stabilita, tak na tom tratí každý. Proto se centrální banky musí co nejvíce snažit bránit svoji nezávislost a nijak neoslabovat důvěru ve svoji měnovou politiku.
Boj o zachování důvěry se týká všech centrálních bank, jiná otázka je již o dalším směřování měnové politiky. V novém makroekonomické výhledu MMF se objevují poznámky o rostoucí divergenci. Z více důvodů mají různé regiony rozdílný ekonomický vývoj a odlišné nastavení hospodářské politiky. Předchozí dvě dekády se centrální banky na celém světě chovaly často podobně. Všechny snižovaly sazby, pak je držely nízké, pak je trochu zvedly, znova snížily a pak razantně zvýšily. Poslední dva roky byly ve znamení pozvolného snižování sazeb. Rozdíl byl jen v rychlosti, ale ne ve směru.
Ovšem rozdílná ekonomická situace vyžaduje i různé reakce měnové politiky. Nezávislost se nemusí týkat jen politického tlaku, ale také kroků ostatních centrálních bank. Pro nezávislou a autonomní měnovou politiku je důležitější, co se děje uvnitř vlastní ekonomiky, nikoliv co dělá velká centrální banka v jiné části světa. Buďme připraveni na to, že se mohou stále více rozcházet kroky centrálních bank a nebude to znak chyby. Naopak může to být správná reakce na divergence uvnitř globální, ale i evropské ekonomiky.