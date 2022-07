Firmy budou koncem roku propouštět, očekává expert Petr Kymlička

Jak jsou firmy připraveny na další vlnu covidu, která vzhledem k rostoucím případům vůbec není vyloučená?

Na tuto situaci už se společnosti po uplynulých zkušenostech připravily a vědí, co mohou v případě další vlny dělat. Firmám však přibývají nové starosti, covid proto už není brán jako to největší riziko. Z toho důvodu si nemyslím, že by byla potřeba speciální příprava. Je to spíše něco, co se zařadí k těm dalším problémům a rizikům, které firmy musí řešit.

Uprchlíci měli pro české podniky naprosto marginální význam. Nemají potřebnou kvalifikaci a velká část migrantů je v Praze, tam nenajdou uplatnění v těžkém průmyslu. Petr Kymlička