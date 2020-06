Firmy, vydržte. Nejhorší je zbavovat se byznysu, když musíte, říká expert

V čem epidemie koronaviru nejvíc změnila řízení firem?

Šéfové skoro všech firem zpětně hodnotí opatření – státu i jejich vlastní – jako přehnaná. V polovině března pochopitelně nikdo nemohl vědět, co se bude dít, ale to, co jsme udělali, neodpovídalo rizikům. Některá opatření přitom přetrvají, jako třeba preference práce z domova. Jenže u řady firem to nefunguje dobře, protože se home office zaváděl překotně a hromadně. Poklesla kvůli tomu produktivita práce. Pro řadu firem to není vhodná forma práce, byť přijde tlak ze strany manažerů (kvůli úsporám) i­ zaměstnanců, aby se v tomto režimu pokračovalo. Odhaduji, že home office se napříč ekonomikou bude výhledově týkat 10 až 15 procent zaměstnanců. Před koronavirem to byla pouhá čtyři procenta.