Petr Kellner jako reklama na kapitalismus. Bez svého „darebáka“ se ale neobešel

Autor:
Hrdina kuponové privatizace. Tak zesnulého miliardáře Petra Kellnera označil ekonom Dušan Tříska. Po revoluci nastřádal Kellner obrovské množství podniků, což s sebou neslo i stinnou stránku. Na Kellnerovu cestu v divokých devadesátkách se podíval druhý díl podcastové série Českého Rozhlasu Plus věnované osobnosti miliardáře.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Sídlo společnosti PPF v pražských Dejvicích
Olomoucký podnikatel Richard Benýšek, který je mimo jiné majitelem lesů a také...
Olomoucký podnikatel Richard Benýšek, který je mimo jiné majitelem lesů a také...
Olomoucký podnikatel Richard Benýšek, který je mimo jiné majitelem lesů a také...
20 fotografií

Na podzim 1989 se Česko ocitá na trnité cestě k tržnímu hospodářství. Nasměrovat jej měla kuponová privatizace, kdy si každý mohl za 1 035 korun československých koupit kuponovou knížku a pak ji nabídnout někomu, kdo o ni měl zájem a dal za ni větší peníze. Vypadalo to jednoduše, ale jak privatizace skutečně funguje, tehdy věděl málokdo.

Neomylně se v nových podmínkách pohybovaly investiční fondy, z nichž jeden patřil i Petru Kellnerovi. Advokát Jakub Rákosník vysvětlil, že bylo až překvapivé, jak moc se těmto fondům povedlo akumulovat kupony běžných občanů. Nějaká koncentrace se sice čekala, taková ale prý ne. Fondům pomohla i masivní reklamní kampaň, v níž vystupovaly tehdy slavné osobnosti.

Milovaná i nenáviděná. Češi si připomenou 30 let od kuponové privatizace

Petr Kellner mohl na privatizaci naskočit mimo jiné díky milionům od šéfa teplického sklářského koncernu Štěpána Popoviče. V té době se Kellner poprvé setkává také s Ladislavem Bartoníčkem, se kterým byl spojený po dlouhá léta. Po Kellnerově smrti PPF dokonce dočasně vedl. Jeho cesty se s PPF už rozešly, dodnes ale ze své kanceláře vidí na dejvickou budovu PPF.

„Snažili jsme se zanalyzovat maximum podniků, které tehdy byly v nabídce a najít ty zajímavé,“ dodal pro Rozhlas Bartoníček. „Kombinovali jsme ekonomickou moudrost se snahou získat co nejvíc informací a nakonec jsme skončili s velkým počtem firem,“ vysvětlil dále reportérům Bartoníček.

Zemřel ekonom a někdejší ministr Ježek, jeden z otců kuponové privatizace

Právě to se brzy ukázalo jako problém. Bylo totiž jasné, že s takhle velkým počtem podniků, kde má PPF relativně malé podíly, se bude hospodařit těžko. „Dalším krokem tedy bylo to množství zredukovat,“ popsal Bartoníček.

Každý zkoušel, kam až může

Devadesátá léta a kuponová privatizace se vyznačovaly také absencí pravidel. „Bylo to osahávání terénu, obě strany zkoušely, co se ještě může. Pravidla chyběla. Země byla zdevastovaná absencí mechanismů tržní ekonomiky, která vznikala za pochodu. Z toho důvodu jsem k věcem, co se děly tehdy, tolerantnější, než kdyby je někdo udělal teď,“ vzpomíná bývalý ministr financí Ivan Pilip.

„Samozřejmě že Petr Kellner byl tvrdý chlap, někdo by řekl žralok,“ popsal Vladimír Mlynář, bývalý novinář a někdejší šéf komunikace skupiny PPF. „On působil ve světě, který byl tvrdý. Říkal, že dáváme rány, ale taky jich spoustu dostáváme,“ vzpomíná a Kellnera označuje za reklamu na kapitalismus.

Český Steve Jobs, predátor. Nejbližší vzpomínají na Petra Kellnera

To ale neznamená, že se mu povedlo všechno, na co sáhl. Fiaskem skončila firma zabývající se obrábějícími stroji ZPS Zlín. Ta se kvůli velkým dluhům ocitla v konkurzu.

O těžkostech v PPF ví možná ze všech nejvíc Richard Benýšek. Ten přicházel ve chvílích, kdy už Petru Kellnerovi docházela trpělivost. Sám sebe označil za profesionálního darebáka. „Většinou se mě (Kellner) ptal: Richarde, děláte něco? Ne, piju kafe, odpověděl jsem a on na to: tváříte se spokojeně, co kdybychom udělali nějaký deal? Už mě to nebaví, obtěžuje, lidé mají pocit, že si se mnou mohou hrát,“ popsal, jak fungovala jejich komunikace. Vladimír Mlynář říkával, že manažer PPF poznal neúspěch svého projektu tak, že ho dostal na starost právě Benýšek. „Byl jsem tam fakt oblíbený,“ uzavírá Benýšek.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených piv. Podle firmy půjde v průměru o 68 haléřů na půllitr, tedy o necelá tři procenta. Jenže v nových...

Sázka na diamanty se nevyplácí. Ekonomika Botswany je varováním pro jiné

Premium

Botswana dlouhodobě patřila mezi nejvíce prosperující státy Afriky. Nyní ale její ekonomika doplácí na obrovský globální propad poptávky po diamantech. Důvodem jsou zejména takzvané laboratorní...

9. září 2025

Petr Kellner jako reklama na kapitalismus. Bez svého „darebáka“ se ale neobešel

Hrdina kuponové privatizace. Tak zesnulého miliardáře Petra Kellnera označil ekonom Dušan Tříska. Po revoluci nastřádal Kellner obrovské množství podniků, což s sebou neslo i stinnou stránku. Na...

9. září 2025

Dráhy představily lokomotivy pro mezistátní linky. Zvládnou i 230 km/h

České dráhy představily novou generaci lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 kilometrů v hodině. Tu využijí na mezistátních spojeních do Německa, Rakouska nebo výhledově třeba do maďarské...

8. září 2025

Jak obejít cla snadno a rychle. Do tří let bude čínská automobilka vyrábět v Evropě

Čínská automobilka BYD zahájí výrobu elektromobilů ve své nové továrně v Maďarsku koncem letošního roku. Firma, která je největším výrobcem elektromobilů v Číně, zároveň plánuje, že do roku 2028...

8. září 2025  19:38

Přes terminál v Nizozemsku proudí LNG již třetím rokem, většinou pochází z USA

Již tři roky funguje terminál na zkapalněný zemní plyn v nizozemském Eemshavenu, v němž si ​Česká republika pronajala přibližně třetinu kapacity. Během této doby do něj připlulo přes šedesát...

8. září 2025

Podzemní nádraží na pražském letišti má zelenou. Stavba začne v roce 2027

Projekt podzemního vlakového nádraží na Letišti Václava Havla získal pravomocné povolení záměru. Stavba za 6,5 miliardy korun by měla začít v roce 2027 a potrvá tři roky. Nádraží bude součástí tratě...

8. září 2025  16:45

Stavba datového centra na Zbraslavi začala. Bude největší v Česku

České Radiokomunikace (CRA) zahájily stavbu datového centra Prague Gateway na okraji Prahy v lokalitě Zbraslav-Jíloviště. Bude největší a nejmodernější nejen v regionu, ale také v Česku. Stavba za...

8. září 2025  15:20

Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených piv. Podle firmy půjde v průměru o 68 haléřů na půllitr, tedy o necelá tři procenta. Jenže v nových...

8. září 2025  14:48

Tužkové baterie se třídí, ty větší z elektrokol a fotovoltaiky jsou problém

V pondělí odstartuje Evropský týden recyklace baterií. V Česku akci zaštiťuje nezisková organizace Ecobat provozující téměř 28 tisíc sběrných míst, kde lze staré baterie odevzdat. Podle aktuálních...

8. září 2025  13:15

Londýnské metro ochromila stávka. Zaměstnanci žádají vyšší platy i lepší podmínky

V Londýně začala stávka zaměstnanců metra. Ti touto formou protestují kvůli platům a pracovním podmínkám. Provoz většiny linek bude během týdne minimální. Stávka se dotkne milionů cestujících,...

8. září 2025  11:53

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nedostatek pohybu nás stojí miliardy. A proč se inspirovat ve Skandinávii

Zdravý životní styl není jen otázka osobní volby, ale i zásadní témat pro celou společnost. O tom, jak si v této oblasti vedeme, jaké důsledky má fyzická neaktivita na českou ekonomiku a co s tím lze...

8. září 2025

Český Steve Jobs, predátor. Nejbližší vzpomínají na Petra Kellnera

Osobnost zesnulého nejbohatšího Čecha Petra Kellnera zůstává léta obestřena tajemstvím. S médii se totiž nikdy moc bavit nechtěl a své soukromí si pečlivě střežil. Vnést trochu světla do jeho příběhu...

8. září 2025  9:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.