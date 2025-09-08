Český Steve Jobs, predátor. Nejbližší vzpomínají na Petra Kellnera

Osobnost zesnulého nejbohatšího Čecha Petra Kellnera zůstává léta obestřena tajemstvím. S médii se totiž nikdy moc bavit nechtěl a své soukromí si pečlivě střežil. Vnést trochu světla do jeho příběhu se rozhodli reportéři Českého Rozhlasu Plus, kteří v nové podcastové sérii přinášejí výpovědi Kellnerových nejbližších.
Zatímco pracovní život Petra Kellnera byl plně ve znamení neuvěřitelné...

Zatímco pracovní život Petra Kellnera byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti, jeho soukromý život patřil jeho rodině a dětem. (2015) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Helikoptéra záchranářů a trosky havarovaného vrtulníku, v němž zahynul český...
Trosky helikoptéry, která havarovala na Aljašce a v níž spolu s dalšími lidmi...
Petr Kellner zbudoval na Jizerce i heliport.
Chalupa Petra Kellnera na Jizerce
„Pro mě to byla zpráva, jako když vám zemřou rodiče, do jisté míry jo. Měl jsem ho hrozně rád,“ vrací se do dne, kdy Petr Kellner tragicky zahynul, jeho blízký spolupracovník Vladimír Mlynář. Kellner tragicky zemřel 27. března 2021 na Aljašce, byla to tehdy možná jediná zpráva, která dokázala přebít tehdejší pandemii koronaviru.

„Zavolal jsem do práce, ať mi všechno zruší. Šli jsme se projít se ženou do Stromovky a říkali si, že to je konec jedné éry,“ vzpomíná na Kellnerovu smrt bývalý šéf České televize Petr Dvořák.

Při pádu vrtulníku na Aljašce zemřel podnikatel a miliardář Petr Kellner

Kellner si za svou kariéru vysloužil mnoho přirovnání díky svému podnikatelskému umu. Pro někoho to byl žralok či predátor, pro jiné český Steve Jobs. Reportéři Rozhlasu poznamenávají, že řada lidí, kteří ho poznali, popisuje setkání s ním jako osudové. „Zapamatoval si vaše děti, starosti, za půl roku se vás na to zeptal,“ popisuje jeden ze zdrojů podcastové série.

Reportéři Rozhlasu mluvili také s Kellnerovým velmi blízkým přítelem Ivo Nesrovnalem. S tím se Kellner přátelil 35 let, poznali se na vojně v jihočeské Kaplici. Zavzpomínal, že byl tehdy jediný, koho na vojně neostříhali. „Ostříhali nás až na jednoho, který tvrdil, že se nemůže stříhat, protože jde na svatbu svému bratrovi do Francie. Hádejte, kdo to byl,“ popsal.

Teplické začátky

První díl série se po vzpomínkách na Kellnerovo úmrtí vrací k úplným začátkům jeho podnikatelské kariéry. Příběh dnešní skupiny PPF, která zahrnuje širokou škálu oborů od finančnictví přes biotechnologie až po média či telekomunikace, se začal psát v obyčejném teplickém domě. Tam v roce 1991 Kellner se svým spolupracovníkem Milanem Vinklerem založili společnost Vika a asi o měsíc později První severočeský investiční fond.

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

S Vinklerem se Kellner setkal v Praze skrze obchodování s výpočetní technikou v roce 1980. Tehdy Kellner pracoval jako dealer firmy dovážející kopírky. Začali spolupracovat a při zakázce pro ministerstvo financí se k nim dostala informace o návrhu zákona o velké privatizaci. Vinkler už dříve Lidovým novinám řekl, že se tehdy ihned začali rozmýšlet, zda nezaložit investiční fond. „Bylo nám jasné, že jedině tak je možné se podílet na ohromném přerozdělení majetku, kterým byla kuponová privatizace,“ popsal Vinkler.

Vinkler už dnes také nežije a jeho rodina se s médii bavit odmítá s ohledem na soudní spory z roku 2005. Manažeři společnosti Vika tehdy stanuli před soudem, protože údajně padělali směnky a mámily z bank peníze, šlo o částku přesahující půl miliardy. Manažeři tvrdili, že končili u Kellnera. Ten už v té době byl jeden z nejbohatších lidí v zemi a soudu se vůbec neúčastnil. Tvrdil, že s tím nemá nic společného, že se už tehdy staral víc o fond. Obvinění proti němu nakonec vzneseno nebylo.

Očima těch, kteří ho znali

Série má celkem sedm epizod, které jsou už nyní k poslechu v aplikaci Můj Rozhlas. Autoři Vojtěch Koval, Lucie Korcová a Jana Klímová natáčeli s desítkami lidí z Kellnerova okolí. Pracovali s ověřitelnými fakty a výpověďmi od spolupracovníků přes novináře až po kritické hlasy.

Poprvé se s nimi o své dojmy rozdělili také jeho nejbližší spolupracovníci – například Kellnerův osobní přítel Ivo Nesrovnal popisující i cestu na Aljašku, kde měl po Kellnerově tragickém úmrtí identifikovat jeho tělo. K mikrofonu Českého rozhlasu se posadili také miliardářovi nejbližší spolupracovníci, jako je Kateřina Jirásková nebo Ladislav Bartoníček.

„Je to první pokus popsat Kellnerův příběh očima lidí, kteří ho skutečně znali. Zda se nám to povedlo, musí posoudit posluchači,“ uzavírá šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.