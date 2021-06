Kellnerová poprvé promluvila o úmrtí manžela, do nadace zapojí děti

„Jak asi víte, naši rodinu zasáhla na počátku roku 2021 tragická událost. V březnu zahynul můj manžel Petr. Nemohu vyjádřit slovy, jak nás tato ztráta zasáhla. Jeho myšlenky tady ale s námi budou i dál – mimo jiné právě skrze nadaci,“ uvedla podle serveru ihned.cz Kellnerová.

Do nadace se podle manželky Petra Kellnera zapojí i jejich děti. „Naše děti jsme už dříve, jak postupně dospívaly, s našimi filantropickými aktivitami seznamovali. Probírali jsme s nimi to, proč jsme se do téhle práce pustili. A ony jsou tady teď se mnou, abychom společně pokračovali v práci, kterou jsme s Petrem začali,“ řekla Kellnerová.

S manželkou Renátou založil Petr Kellner v roce 2002 Nadaci Educa (od roku 2009 pak The Kellner Family Foundation), která podporuje vzdělanost sociálně znevýhodněných studentů, nebo soukromé gymnázium pro nadané děti v Babicích u Prahy.

Jen za loňský rok získali děti a mladí lidé, kteří se rozhodli pro studium na veřejných i soukromých školách, od nadace na 91 milionů korun. Podle výroční správy nadace se tato částka rozdělila mezi 96 studentů gymnázia Open Gate.

Další peníze putovaly na sociální stipendia a finanční granty pro Čechy studující doma i v zahraničí. V jiném grantu obdrželo 116 základních škol potřebné prostředky v rámci projektu pro veřejné základní školy Pomáháme školám k úspěchu.

K této pomoci se nadace uchýlila také z důvodu dlouhotrvající absence českých dětí ve školách. Česko nechalo zavřené školy kvůli pandemii covidu nejdéle ze všech zemí.

„Proto mě obzvlášť těší, že i v téhle turbulentní době se naší nadaci dařilo naplňovat její poslání – pomáhat studentům, aby jim vzdělání měnilo život k lepšímu. A české školství podpořilo na cestě k tomu, aby měnilo životy k lepšímu všem mladým lidem,“ shrnula Kellnerová ve výroční zprávě.

Petr Kellner zahynul při letecké nehodě, na Aljašce s ním v březnu letošního roku spadl vrtulník. Majetek, který po sobě Kellner zanechal, je obrovský. Podle aktuálního žebříčku agentury Bloomberg je to 15,7 miliardy dolarů (tedy asi 350 miliard korun).