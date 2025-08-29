Hladík slibuje přebytky energií zdarma. Cesta ke zhroucení trhu, varuje odborník

Dáša Hyklová
  15:47
Ministr životního prostředí Petr Hladík přišel v rámci předvolební kampaně s návrhem chytrého řízení spotřeby energií. Podle něj na něm ušetří stát i občané. Díky nulovému tarifu se už nebudou muset používat nesmyslné mařiče energií a navíc bude efektivně vyvažovat tlak na přenosovou soustavu, slibuje číslo 2 na kandidátce koalice SPOLU v Jihomoravském kraji. Experti návrh rozporují.

Ministr životního prostředí Petr Hladík | foto: ČTK

„Nulový tarif pro domácnosti, přebytky energií lidem zdarma! Osobně jsem se podílel na přípravě oblasti životního prostředí a energetiky. Přicházím s chytrým řízením spotřeby elektřiny,“ uvádí v jednom ze svých předvolebních příspěvků na Instagramu ministr životního prostředí Hladík.

Na Facebook pak dodal i vzpomínku: „Všichni si pamatují časy, kdy existoval noční proud. Moje maminka měla na skříni přilepený rozpis hodin a podle toho prala nebo zapínala jiné spotřebiče.“ A jak ministr vzápětí doplnil, v dnešní době to může být ještě jednodušší: „Stačí, když domácnostem řekneme, že zítra mezi 11.00 a 15.00 bude elektřiny hodně, využijte ji zdarma.“ Podle Hladíka si tak „maminky na mateřské dovolené, senioři nebo kdokoliv další může naplánovat přes mobil spuštění pračky nebo myčky a ušetřit!“

Odborníci se shodují, že slibovat lidem elektřinu zdarma v určité hodiny a ještě to potvrdit státní regulací je riskantní. Obzvlášť když se tvrzení opírá jen o historická data, kdy měla elektřina zápornou hodnotu. Do budoucna může jít o problém.

Češi se bojí růstu cen energií, ovlivnit je může i politika USA, ukázal průzkum

„V momentě, kdy toto uděláte, je jasné, že začnou vznikat odběrová centra, která vysávají z té sítě daleko víc, než všichni čekali. Rázem přijde úplně jiný problém. Pak budete hledat někoho, kdo elektřinu bude zadarmo vyrábět,“ uvádí pro iDNES.cz Lubomír Káňa, jednatel a spolumajitel společnosti Electree. „Nemyslím si, že trh bude zadarmo něco dělat. To je naopak cesta k jeho zhroucení,“ dodává.

Oficiální „nulový tarif“ dnes žádný dodavatel energií nenabízí. V nabídce je však tzv. nízký tarif poskytující levnější odběr, a to zhruba o třicet procent. Ne každá domácnost má na něj však nárok. Právě nízkému tarifu se dříve říkalo noční proud, na který vzpomínal i Hladík. Levnější elektřinu v minulosti však nabízel v době, kdy ji nespotřebovávaly velké socialistické průmyslové podniky.

Dnes je levný nízký tarif přístupný nejen v nočních hodinách, ale i přes den. A to i několik hodin. O dvoutarifní sazbu musí zákazník ale požádat svého distributora. Dostane ji pouze v případě, že elektřinou topí, ohřívá vodu nebo dobíjí elektromobil. Když běží nízký tarif, lze levnou elektřinu využít pro všechny spotřebiče v domácnosti.

Trh reaguje na změny okamžitě

Dnešní trh s energiemi je však dynamický. Nabízí i situace, kdy je elektřina dokonce za zápornou cenu. V Evropě to bývá hlavně v létě, kdy přebytky z fotovoltaických elektráren zaplavují síť. Nicméně nová infrastruktura, která například vzniká v souvislosti s rozvojem elektromobility, bude i tuto cenu zvedat. Už i v Česku se dnes budují velká bateriová úložiště a datová centra. Pokud je někde něco zadarmo, nebo vám dokonce za to někdo platí, trh na to vždy reaguje.

Časy, kdy továrny v noci zastavovaly výrobu a přebytečný proud se pak prodával odběratelům levněji, jsou už opravdu prehistorií. Šlo o státní podniky, které jasně věděly, že v noci budou mít přebytky. Tehdejšímu systému se však nevyplatilo uhelné elektrárny úplně vypnout. Motivace pro spotřebu nočního proudu pominula. Energetický sektor prochází i v Česku velkými změnami.

Zbavte nás papírování, zlevněte energie. Firmy řekly, co má nová vláda zařídit

„Dnes máme trh. A to znamená, že se všichni navzájem motivujeme cenou. Jakákoliv regulace nebo zastropování, zvlášť ze strany státu, který je pomalý a neumí reagovat pružně, je podle mě cestou do pekla,“ zdůrazňuje Káňa. Jak dodává, zákazníci Electree už několik let využívají v rámci tarifů elektřinu zdarma, nebo dokonce se zápornou cenou. Nejčastěji se to děje v létě, o víkendech a ve dnech s intenzivním slunečním svitem. Platí to i pro klienty bez vlastní fotovoltaiky. „My lidem skutečně vyplácíme peníze za to, že elektřinu spotřebovávají, ale je to dáno trhem,“ upozorňuje Káňa.

Tento trh se v Česku postupně rozvíjí a přibývá firem, které podobné tarify nabízejí. Podmínkou je ale chytrý elektroměr. „Stačilo by, kdyby politici řekli: pojďme splnit to, co jsme slíbili, ať už v rámci národních dohod, nebo Evropské unie. Vytvořme platformu chytrých elektroměrů a donuťme distributory, aby je nainstalovali všem. Pak můžeme účtovat po čtvrthodinách, a tím se dostaneme k levnější elektřině,“ říká zástupce Electree.

Podle Káni je největší výhodou trhu samotná konkurence. „My i další firmy se navzájem předháníme, kdo nabídne klientům lepší podmínky. Jen tak se může zákazník dostat k elektřině zdarma, nebo dokonce k situaci, kdy za její spotřebu dostane zaplaceno,“ dodává.

Nebývale vysoké ceny energií

Ceny energií jsou nepochybně jedním z témat letošních voleb. Zatímco ve většině evropských zemí v posledním roce a půl mírně klesaly nebo zůstávaly stabilní, Česko se v rámci sedmadvacítky umísťuje na předních příčkách co do jejich výše. Jiří Gavor, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií a jednatel společnosti ENA připomíná, že Česká republika už od roku 2024 odbourala všechny formy státní dotace v cenách elektřiny. „To není v Evropě zrovna typické, mnoho zemí snižuje cenu elektřiny různými formami státní podpory,“ dodává.

Jak zlevnit v Česku elektřinu. Na řadě je stát, shodují se experti

Podle marketingového ředitele a člena představenstva společnosti Centropol Energy Jiřího Matouška je jedním z hlavních důvodů tohoto rozdílu výše zdanění. Daň z přidané hodnoty zůstává v Česku na 21 procentech, ale vzhledem k vyšší ceně elektřiny stát na této dani vybírá mnohem více. Zatímco v roce 2021 činil výběr DPH z jedné megawatthodiny pro domácnosti 812 Kč, v roce 2024 už to bylo 1 428 Kč. Celkově to znamená nárůst příjmů státního rozpočtu o více než 7,3 miliardy Kč, tedy o 75 procent během tří let. Inflace přitom nečinila za stejné období ani polovinu, mezi těmito lety dosahovala 28,2 procenta.

„Kdyby se stát spokojil s úrovní daňových výnosů z roku 2021, mohla být cena jedné megawatthodiny pro domácnosti v loňském roce nižší až o 467 korun. To je v přepočtu pro běžnou rodinu i několik tisíc korun ročně. Při spotřebě 5 MWh to vychází na 2 335 Kč,“ vypočítává Matoušek.

Jak však zdůrazňuje, stát má prostředky k tomu, aby ovlivnil koncovou cenu elektřiny prostřednictvím regulované složky cen, což zatím nedělá. „Ale dělat může a dle mého názoru bude, protože se tak děje v řadě okolních států. Silová složka elektřiny a její cena funguje na základě konkurenčního prostředí a ta klesá,“ říká Matoušek.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto...

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

Hladík slibuje přebytky energií zdarma. Cesta ke zhroucení trhu, varuje odborník

Ministr životního prostředí Petr Hladík přišel v rámci předvolební kampaně s návrhem chytrého řízení spotřeby energií. Podle něj na něm ušetří stát i občané. Díky nulovému tarifu se už nebudou muset...

29. srpna 2025  15:47

Nový závod Panasonicu v Plzni vyrobí ročně až 1,4 milionu tepelných čerpadel

Japonská společnost Panasonic polila své podnikání v Plzni živou vodou. Do nového výrobního areálu na tepelná čerpadla v plzeňské průmyslové zóně Borská pole investovala osm miliard korun. Moderní...

29. srpna 2025  14:55

YouTube musí uživatelům poskytnout osobní data, rozhodl rakouský úřad

Videoportál YouTube má povinnost poskytnout uživatelům osobní data, pokud o to požádají, a úplné informace o jejich zpracování. Rozhodl tak rakouský úřad pro ochranu osobních údajů. Na rozhodnutí...

29. srpna 2025  14:05

Firma překvapila zaměstnance. Dostali volno, aby oslavili zásnuby Taylor Swift

Jedna z nejúspěšnějších zpěvaček současnosti Taylor Swift nehýbe jen ekonomikami světa, ale už i pracovní dobou v jedné účetní firmě v americkém Kansasu. Zaměstnanci společnosti H&R Block dostali...

29. srpna 2025  11:28

USA zrušily celní výjimku pro zásilky menší hodnoty. Platila téměř 100 let

Spojené státy po asi sto letech ukončily celní výjimku pro balíky z ciziny, která dosud platila na zásilky v hodnotě do 800 dolarů (16 900 korun). Změna začala platit v pátek. Clo se tak nyní...

29. srpna 2025  9:43

Statistici zlepšili odhad ekonomiky. Meziročně stoupla o 2,6 procenta

Tuzemská ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla o 2,6 procenta a proti předchozím třem měsícům o půl procenta, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Růstu pomohly útraty domácností.

29. srpna 2025  9:34

Zbrojovka Colt za 22 miliard kupuje pardubického výrobce nitrocelulózy

Zbrojařská skupina Colt CZ Group SE (Colt CZ) uzavřela smlouvu o koupi 51procentního podílu v pardubickém výrobci nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose. Zbylých 49 procent získá Colt CZ za již...

29. srpna 2025  8:51,  aktualizováno  9:15

Zbavte nás papírování, zlevněte energie. Firmy řekly, co má nová vláda zařídit

Premium

Tuzemští byznysmeni si přejí, aby nová vláda, která vzejde z podzimních voleb, zajistila hlavně stabilitu, méně papírování a levnější energie. Vyplývá to ze zjištění redaktorů iDNES.cz, kteří se...

29. srpna 2025

Další termín. Středočeská část dálnice D3 se má stavět v roce 2028

O ostrý start stavebních prací v roce 2028 a na přelomu let 2030 a 31 by řidiči mohli projet z Prahy do Rakouska po dokončené dálnici D3. Nových 57 kilometrů středočeské dálnice by jim přitom mělo...

29. srpna 2025

Let z Korfu do Brna kvůli závadě motoru přistál jen s jedním ještě v Řecku

Letadlo české společnosti Smartwings bylo dnes odpoledne krátce po vzletu z řeckého Korfu z technických důvodů odkloněno na letiště v řecké Preveze. Posádka kvůli závadě preventivně vypnula jeden z...

28. srpna 2025  20:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tvůrce Labubu si mne ruce. V žebříčku nejbohatších lidí poskočil o tři sta míst

Čínskému podnikateli Wangu Ningovi se daří. Díky obrovskému zájmu o virální panenku Labubu mu letos rapidně vzrostlo jmění. Akcie výrobce hraček Pop Mart stouply o více než 250 procent, majetek jeho...

28. srpna 2025

Měl správné tušení. Sázkař si vsadil na zásnuby Taylor Swift, vydělal desítky tisíc

Popová hvězda Taylor Swift v úterý na svém Instagramu oznámila zásnuby. Její příspěvek se okamžitě stal virálním hitem a kromě fanoušků přinesl radost i některým sázkařům. Americký deník Business...

28. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.