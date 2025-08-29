„Nulový tarif pro domácnosti, přebytky energií lidem zdarma! Osobně jsem se podílel na přípravě oblasti životního prostředí a energetiky. Přicházím s chytrým řízením spotřeby elektřiny,“ uvádí v jednom ze svých předvolebních příspěvků na Instagramu ministr životního prostředí Hladík.
Na Facebook pak dodal i vzpomínku: „Všichni si pamatují časy, kdy existoval noční proud. Moje maminka měla na skříni přilepený rozpis hodin a podle toho prala nebo zapínala jiné spotřebiče.“ A jak ministr vzápětí doplnil, v dnešní době to může být ještě jednodušší: „Stačí, když domácnostem řekneme, že zítra mezi 11.00 a 15.00 bude elektřiny hodně, využijte ji zdarma.“ Podle Hladíka si tak „maminky na mateřské dovolené, senioři nebo kdokoliv další může naplánovat přes mobil spuštění pračky nebo myčky a ušetřit!“
Odborníci se shodují, že slibovat lidem elektřinu zdarma v určité hodiny a ještě to potvrdit státní regulací je riskantní. Obzvlášť když se tvrzení opírá jen o historická data, kdy měla elektřina zápornou hodnotu. Do budoucna může jít o problém.
Češi se bojí růstu cen energií, ovlivnit je může i politika USA, ukázal průzkum
„V momentě, kdy toto uděláte, je jasné, že začnou vznikat odběrová centra, která vysávají z té sítě daleko víc, než všichni čekali. Rázem přijde úplně jiný problém. Pak budete hledat někoho, kdo elektřinu bude zadarmo vyrábět,“ uvádí pro iDNES.cz Lubomír Káňa, jednatel a spolumajitel společnosti Electree. „Nemyslím si, že trh bude zadarmo něco dělat. To je naopak cesta k jeho zhroucení,“ dodává.
Oficiální „nulový tarif“ dnes žádný dodavatel energií nenabízí. V nabídce je však tzv. nízký tarif poskytující levnější odběr, a to zhruba o třicet procent. Ne každá domácnost má na něj však nárok. Právě nízkému tarifu se dříve říkalo noční proud, na který vzpomínal i Hladík. Levnější elektřinu v minulosti však nabízel v době, kdy ji nespotřebovávaly velké socialistické průmyslové podniky.
Dnes je levný nízký tarif přístupný nejen v nočních hodinách, ale i přes den. A to i několik hodin. O dvoutarifní sazbu musí zákazník ale požádat svého distributora. Dostane ji pouze v případě, že elektřinou topí, ohřívá vodu nebo dobíjí elektromobil. Když běží nízký tarif, lze levnou elektřinu využít pro všechny spotřebiče v domácnosti.
Trh reaguje na změny okamžitě
Dnešní trh s energiemi je však dynamický. Nabízí i situace, kdy je elektřina dokonce za zápornou cenu. V Evropě to bývá hlavně v létě, kdy přebytky z fotovoltaických elektráren zaplavují síť. Nicméně nová infrastruktura, která například vzniká v souvislosti s rozvojem elektromobility, bude i tuto cenu zvedat. Už i v Česku se dnes budují velká bateriová úložiště a datová centra. Pokud je někde něco zadarmo, nebo vám dokonce za to někdo platí, trh na to vždy reaguje.
Časy, kdy továrny v noci zastavovaly výrobu a přebytečný proud se pak prodával odběratelům levněji, jsou už opravdu prehistorií. Šlo o státní podniky, které jasně věděly, že v noci budou mít přebytky. Tehdejšímu systému se však nevyplatilo uhelné elektrárny úplně vypnout. Motivace pro spotřebu nočního proudu pominula. Energetický sektor prochází i v Česku velkými změnami.
Zbavte nás papírování, zlevněte energie. Firmy řekly, co má nová vláda zařídit
„Dnes máme trh. A to znamená, že se všichni navzájem motivujeme cenou. Jakákoliv regulace nebo zastropování, zvlášť ze strany státu, který je pomalý a neumí reagovat pružně, je podle mě cestou do pekla,“ zdůrazňuje Káňa. Jak dodává, zákazníci Electree už několik let využívají v rámci tarifů elektřinu zdarma, nebo dokonce se zápornou cenou. Nejčastěji se to děje v létě, o víkendech a ve dnech s intenzivním slunečním svitem. Platí to i pro klienty bez vlastní fotovoltaiky. „My lidem skutečně vyplácíme peníze za to, že elektřinu spotřebovávají, ale je to dáno trhem,“ upozorňuje Káňa.
Tento trh se v Česku postupně rozvíjí a přibývá firem, které podobné tarify nabízejí. Podmínkou je ale chytrý elektroměr. „Stačilo by, kdyby politici řekli: pojďme splnit to, co jsme slíbili, ať už v rámci národních dohod, nebo Evropské unie. Vytvořme platformu chytrých elektroměrů a donuťme distributory, aby je nainstalovali všem. Pak můžeme účtovat po čtvrthodinách, a tím se dostaneme k levnější elektřině,“ říká zástupce Electree.
Podle Káni je největší výhodou trhu samotná konkurence. „My i další firmy se navzájem předháníme, kdo nabídne klientům lepší podmínky. Jen tak se může zákazník dostat k elektřině zdarma, nebo dokonce k situaci, kdy za její spotřebu dostane zaplaceno,“ dodává.
Nebývale vysoké ceny energií
Ceny energií jsou nepochybně jedním z témat letošních voleb. Zatímco ve většině evropských zemí v posledním roce a půl mírně klesaly nebo zůstávaly stabilní, Česko se v rámci sedmadvacítky umísťuje na předních příčkách co do jejich výše. Jiří Gavor, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií a jednatel společnosti ENA připomíná, že Česká republika už od roku 2024 odbourala všechny formy státní dotace v cenách elektřiny. „To není v Evropě zrovna typické, mnoho zemí snižuje cenu elektřiny různými formami státní podpory,“ dodává.
Jak zlevnit v Česku elektřinu. Na řadě je stát, shodují se experti
Podle marketingového ředitele a člena představenstva společnosti Centropol Energy Jiřího Matouška je jedním z hlavních důvodů tohoto rozdílu výše zdanění. Daň z přidané hodnoty zůstává v Česku na 21 procentech, ale vzhledem k vyšší ceně elektřiny stát na této dani vybírá mnohem více. Zatímco v roce 2021 činil výběr DPH z jedné megawatthodiny pro domácnosti 812 Kč, v roce 2024 už to bylo 1 428 Kč. Celkově to znamená nárůst příjmů státního rozpočtu o více než 7,3 miliardy Kč, tedy o 75 procent během tří let. Inflace přitom nečinila za stejné období ani polovinu, mezi těmito lety dosahovala 28,2 procenta.
„Kdyby se stát spokojil s úrovní daňových výnosů z roku 2021, mohla být cena jedné megawatthodiny pro domácnosti v loňském roce nižší až o 467 korun. To je v přepočtu pro běžnou rodinu i několik tisíc korun ročně. Při spotřebě 5 MWh to vychází na 2 335 Kč,“ vypočítává Matoušek.
Jak však zdůrazňuje, stát má prostředky k tomu, aby ovlivnil koncovou cenu elektřiny prostřednictvím regulované složky cen, což zatím nedělá. „Ale dělat může a dle mého názoru bude, protože se tak děje v řadě okolních států. Silová složka elektřiny a její cena funguje na základě konkurenčního prostředí a ta klesá,“ říká Matoušek.