Obří podnik s Němci je na spadnutí, říká Formánek z Czechoslovak Group

S německým Rheinmetallem vytvoří společný podnik kopřivnická automobilka Tatra, která je nejznámější firmou průmyslového holdingu Czechoslovak Group (CSG) působící i v leteckém či železničním odvětví. „CSG zvažuje i koupi dalších firem, které by mohly s Tatrovkou spolupracovat,“ říká Formánek v rozhovoru pro MF DNES.

Hodnotíte loňský rok jako úspěšný?

Máme rekordní tržby a i vyhlídky na letošní rok jsou dobré. Loňský růst Czechoslovak Group byl asi historicky nejvíc organický (nebyl způsoben skupováním jiných firem, pozn. red.), protože tam bylo minimum převzetí jiných firem. Největší transakcí byl naopak prodej společnosti Skyport.

Hodláte opět nastartovat přebírání jiných firem?

Výrazněji asi ne, nicméně akviziční příležitosti analyzujeme neustále. Rok 2020 byl však z pohledu akvizic slabší.

Petr Formánek Je členem představenstva Czechoslovak Group (CSG) a investičním ředitelem této průmyslové skupiny vlastněné podnikatelem Michalem Strnadem. Specializuje se na investiční financování a trhy cenných papírů.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V letech 1989-2002 působil v oblasti finančních trhů v ČSOB, Credit Lyonnais a Komerční bance v Čechách i v zahraničí.

Zkušenosti v oblasti firemních financí zúročil na pozici výkonného ředitele ve společnostech Waldeck Capital a Central Asset Management Company.

Jaké firmy máte v hledáčku?

Zvažujeme řadu menších transakcí, jde hlavně o firmy, které by mohly spolupracovat s Tatrovkou, třeba výrobci komponentů a nástaveb pro její podvozky. Další významnou oblastí jsou společnosti, které působí ve slévárenství či obrábění, protože bychom rádi uvolnili kapacity v našich firmách Excalibur Army, DAKO-CZ a Eldis. A pak firmy, které mají vysoký růstový potenciál.

Proč potřebuje Tatrovka zmíněnou spolupráci?

Tatra je unikátní, a to i globálně, díky své technologii podvozku pro těžké terénní vozy. Převzetí výrobce technologických nástaveb na tyto podvozky by pro nás znamenalo významné zvýšení výnosů. Dnes uzavíráme pro konkrétní projekt partnerství s externím dodavatelem této technologie, za zákazníkem jdeme společně a o výnos se dělíme.

Nemáte ambici provést podobnou transakci, jaká se povedla České zbrojovce při koupi amerického Coltu?

Tato velká transakce poutá pozornost, protože není mnoho českých firem, které by něco podobného prováděly v zahraničí. Maximálně v oblasti nemovitostí, ale u průmyslového podniku je to poměrně unikátní a pomůže to celému českému průmyslu. U nás ale zatím není žádná větší transakce tak blízko, abychom o ní mohli mluvit.

Budete skupovat firmy zdecimované pandemií?

Když se podíváte na firmy ve skupině CSG, tak podstatná část z nich byla získaná v době, kdy měly problémy. Konflikty mezi akcionáři nebo finanční či provozní potíže. Výhodou je nejen cena, ale i to, že se o ně investoři příliš nezajímají, čehož rodina Strnadů (Czechoslovak Group v současnosti vlastní Michal Strnad, který skupinu převzal od svého otce, miliardáře Jaroslava Strnada – pozn. red.) dokázala v minulosti využít.

A strategie firmy se po generační výměně v pozici vlastníka nezměnila?

Příliš ne, byť poslední tři až čtyři roky skupina rostla zejména v civilním sektoru, zbrojařská část se dostala pod 50procentní podíl na konsolidovaných tržbách a zisku. Skupina však na podnikání v obranném průmyslu vyrostla a je to stále významná část našich obchodních aktivit, například loni jsme koupili španělského výrobce munice FMG.

Ale stejně aktivní jsme i v ostatních divizích, dokoupili jsme 50 procent ve výrobci brzd pro kolejová vozidla DAKO-CZ, což byla z hlediska objemu asi největší transakce CSG v historii. Za Michala Strnada se firma více diverzifikovala a vyrostla na téměř dvojnásobek.

Chystáte se v rámci diverzifikace koupit i kampeličku Artesa? Spekuluje se, že to bude další dějství souboje Strnadů s podnikatelem Františkem Savovem, jelikož Artesa financovala část jeho byznysu.

Určitě ne, finančníci nejsme. Sám jsem strávil ve finančnictví a bankovnictví část kariéry a myslím, že stačilo.

Co bylo impulzem pro vaše jmenování do představenstva CSG před rokem a půl?

To je otázka spíše na majitele. Šlo o to, aby bylo představenstvo obsazeno vedoucími manažery, což odpovídá standardům u průmyslových holdingů. CSG už není rodinná firma, je z ní korporace, která se dynamicky rozvíjí.

Ještě zpátky ke zbrojařskému průmyslu. Další člen představenstva, David Chour nedávno označil zakázku Tatry pro belgickou armádu za první stupínek dodávek do zemí NATO. Jaké budou ty další?

Ano, to je velký úspěch, že se dostáváme do armád NATO. Myslíme si, že správná cesta je partnerství s nějakým výrobcem technologií v západní Evropě, které by se daly kombinovat s podvozkem od Tatry a posílit tak její šanci na vstup do západního zbrojařského světa, ale víc to komentovat nemůžu.

V jakém stavu je vytvoření společného podniku s německým zbrojařským gigantem Rheinmetall, který jste avizovali loni při podpisu memoranda o spolupráci?

V těchto týdnech finišují práce na vzniku právní entity, která bude mít v názvu značky Rheinmetall a Tatra a ve které bude mít 51 procent německý partner, 49 procent my. CSG do projektu vloží svoje výrobní kapacity, Němci přinesou byznys. Rheinmetall je celosvětově velmi úspěšný v získávání zakázek a potřebuje schopné partnery, protože jeho vlastní výrobní kapacity jsou vytížené.

Proč se memorandum o spolupráci s Rheinmetallem podepisovalo na Pražském hradě?

Rheinmetall je evropsky ale i světově významný hráč v obranném průmyslu. Partnerství s českým strojírenským holdingem znamená potenciálně miliardový byznys na zakázkách s vysokou přidanou hodnotou. A to znamená pro českou ekonomiku pracovní místa i odvody do veřejných rozpočtů. Zahájení spolupráce byla událost, která si pozornost českého prezidenta zasloužila.

Přesto je velice nestandardní, když soukromé firmy podepisují spolupráci na Pražském hradě. Jaká byla role prezidenta Zemana?

Spíše bych řekl ojedinělé a potvrzuje to mimořádný význam projektu pro český obranný průmysl. Kdybych použil analogii s automobilovým průmyslem, dohoda s Rheinmetallem o společném podniku je na úrovni situace, kdy by v Česku vznikala nová automobilka.

Souvisí to se zakázkou za 52 miliard pro českou armádu na nákup obrněných vozidel, kde je Rheinmetall jedním ze tří uchazečů?

Je to začátek dlouhodobé spolupráce, která se v žádném případě neváže na jedinou zakázku v Česku. To by byznysově nedávalo smysl.

Jak byste z pozice průmyslového podniku zhodnotil postup vlády během pandemie?

V průmyslu se v zásadě nic podstatného nestalo, nedošlo k významným omezením.

Není nefér, že ve srovnání s ostatními oblastmi ekonomiky se protiepidemická opatření dotkla průmyslu pouze minimálně?

Je to asi nefér vůči maloobchodu, vůči průmyslu samozřejmě ne.

Kde se v rámci holdingu CSG v uplynulém roce nejvíc propouštělo?

Nejsem si vědom, že by se v rámci holdingu propouštělo.

Ve výroční zprávě máte pokles počtu zaměstnanců o téměř 250.

Což je méně než 10 procent, jestli se nepletu. Například v DAKO-CZ jsme poprvé v historii začali nabízet náborový příspěvek 40 tisíc a v zásadě víme, že v regionu už nikoho asi neseženeme. Skyport, který jsme prodali, měl asi 150 zaměstnanců, takže to se na tom poklesu podepsalo.

Navíc čísla ve výroční zprávě jsou konsolidovaná podle mezinárodních účetních standardů a Tatra, byť v ní máme 65procentní podíl, není součástí konsolidovaného celku. Takže těch 3 900 zaměstnanců, které čtete na konci roku 2020 ve výroční zprávě, to je bez tisíce zaměstnanců Tatry.

V červenci vydáte dluhopisy za 1,5 miliardy korun s možností navýšení na dvě. Na trhu už máte dluhopisy za 3,1 miliardy. Proč je nutná další emise?

Blíží se splatnost naší inaugurační emise dluhopisů z roku 2016, bude to letos v prosinci a my máme zájem je refinancovat. Nejde o navyšování dluhu. Mohli jsme novou emisi udělat i na podzim, ale kvůli riziku další vlny covidu jsme se do toho pustili teď, protože pandemie by pak mohla mít negativní dopad na kapitálové trhy.

Hlavním důvodem nové emise dluhopisů je tedy splacení těch starých?

Ano, co se týče povoleného použití výnosů, hierarchicky prvním důvodem je refinancování. Investorům nabízíme výměnu dluhopisu z první emise a tím ty splatné za šest měsíců refinancujeme dopředu a přidáme investorům prémii 50 bazických bodů.

Jací investoři nakupují vaše dluhopisy?

Především domácí investoři z Česka a Slovenska, což je dáno tím, že emise je v korunách. Jsou to jak instituce, tak privátní klienti, zhruba půl na půl.

Poprvé jste vydali dluhopisy v roce 2016, pak v roce 2019 a tohle je třetí emise. Budou teď probíhat častěji?

Určitě ne, myslím, že při pětileté splatnosti je cyklus 2–3 roky maximální. Dluhopis má ve srovnání s bankovním financováním řadu výhod, ale v žádném případě nebudeme zvyšovat periodicitu. První emise byla jen pro kvalifikované investory, druhá a třetí už byly veřejné, což na nás klade vyšší nároky. Kvalitativně jsme se posunuli, dalším stupněm je možná vstup na evropský dluhopisový trh, ale to nyní v plánu není.

Nakolik hodláte letos investovat do stávajících firem z CSG?

Budou to vyšší stovky milionů. Loni jsme otevřeli nový hangár v Mošnově, to znamená zvýšení kapacity společnosti Job Air Technic o více než 40 procent a také možnost opravovat širokotrupá letadla Airbus A330. Letos jsme otevřeli novou výrobní halu v pardubickém Eldisu, to jsou masivní investice do organického růstu, které budou určitě pokračovat.

Už jste se zmínil, že strategie skupiny se příliš nemění, ale nedávno jste koupili pražskou reprodukční kliniku. Jsou firmy mimo segment zbrojařství, letectví a železnic pod vašimi křídly pouze dočasně?

Všechny tyto společnosti máme shromážděné v naší čtvrté divizi z praktických důvodů. Z hlediska tržeb jsou méně významné, ale mají vysoký potenciál růstu. Jestli jsou u nás dočasně? To je obchod, pokud se objeví zajímavá nabídka, neřekli jsme, že žádnou z těch firem neprodáme. Ale v zásadě se dá říct, že rodina Strnadů prodává minimálně. Za pět let, kdy ve skupině působím, jsme moc společností neprodali.