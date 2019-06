Nic jsme neporušili, klidně ať rozhodne soud, říká manažer Agrofertu

Evropská komise si nechala vypracovat auditní zprávy o tom, zdali je český premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů kvůli tomu, že jeho bývalá firma Agrofert přijímá dotace z Evropské unie. Jeden audit zpochybňuje nárok holdingu na investiční dotace pro jeho společnosti. Ten čerpá dotace například na zemědělství či technologie. A podle návrhu druhé auditní zprávy, zveřejněné v médiích, Česku hrozí, že by mohlo vracet do rozpočtu Evropské unie asi 450 milionů korun dotací, které čerpal Agrofert. Návrhy auditů jsou zatím předběžné.



Podle Babiše není důvod k tomu dotace vracet. Holding Agrofert, který je nyní plně v majetku svěřenského fondu, se hájí tím, že úředníci interpretovali situaci špatně, a vše je připraven doložit. „Zákony hovoří jasně a my se jimi řídíme,“ říká manažer Agrofertu Petr Cingr.

Proč Evropská komise prověřovala dotace pro Agrofert?

To nevíme, nebyli jsme účastníkem jakéhokoliv řízení. V několika společnostech proběhly standardní kontroly projektů a pak ministerstvo průmyslu a obchodu rozeslalo datovou schránkou žádost o podepsání GDPR souhlasu, kde audit zmiňovalo. Víc nic. Z médií jsme se dozvěděli, že existuje audit, který se zabývá dotacemi.

Jak kontrola dotací probíhala?

Auditoři Evropské komise se nebyli podívat ani v jedné z našich firem, o kterých ve svých závěrech hovoří jako o problematických. Nezeptali se nás na jedinou věc – a to ani ohledně údajného střetu zájmů.

Jak ten předběžný auditní nález interpretujete?

Text se zabývá našimi dotacemi, ale cílí víceméně na práci státních úředníků, kteří dotace schvalují a přidělují jednotlivým firmám. Vnímám to tak, že audit měl za úkol zjistit, zda je Andrej Babiš ve střetu zájmů a zda firmy, které kdysi vlastnil, dostávaly dotace v období, kdy začala platit nová legislativa o střetu zájmů. Zajímavé je, že ten audit jde poměrně daleko za termínem toho, kdy daná legislativa vstoupila v platnost. Což byl srpen 2018, co se týče evropské legislativy, a únor 2017, co se týče české legislativy.

Je český premiér kvůli Agrofertu ve střetu zájmů?

Jsme přesvědčeni, že není. Zákony hovoří jasně a my se jimi řídíme.

Myslíte si, že se Agrofert dostal pod tlak jen kvůli osobě bývalého majitele Andreje Babiše?

Díky uveřejnění předběžné zprávy známe její obsah a můžeme se připravit, ale jinak to celé vnímáme jako politický nástroj, který se nabízí Babišovým politickým konkurentům. V politice se asi používají jakékoli nástroje. My jsme zodpovědní za Agrofert a celou věcí se cítíme poškozeni. Víme a tvrdíme, že s námi nemá premiér nic společného, protože na nás nemá žádný vliv. Proto podnikneme všechny kroky, abychom hájili naše legitimní práva.

Takže Andrej Babiš nemá vliv na Agrofert?

Andrej Babiš dnes na Agrofert vliv nemá, už ho neřídí. Řídí ho představenstvo devíti lidí, které má podle stanov rozsáhlé kompetence. Jen zcela zásadní rozhodnutí, jako je třeba nákup či prodej firem, rozhoduje valná hromada. Což jsou pánové Zbyněk Průša a Alexej Bílek, kteří stojí v čele svěřenských fondů. Ty vlastní sto procent akcií Agrofertu. Andrej Babiš do řízení Agrofertu nijak nezasahuje a ani zasahovat nemůže.

Kromě možného střetu zájmu vám ale audit vytýká konkrétní problémy. Kolik vašich firem tedy bruselští úředníci kontrolovali a kde konkrétně našli pochybení?

Audit říká, že existuje pět projektů, kde Agrofert dostal dotaci neoprávněně.

Mezi nimi je i stomilionová dotace pro pekárenskou společnost Penam na inovační linku?

Ano. Audit napadá dotaci na naši moderní výrobní linku na toastový chleba, jedinou svého druhu v Česku. Penam získal dotaci v rámci programu inovace (OPPIK). Na tu může firma dosáhnout, když do země přinese novou technologii nebo produkt. Audit říká, že Penam neinovoval, protože námi vlastněná sesterská pekárna Lieken v Německu již takovou technologii provozuje.

A provozuje?

Výrobní linka v Pekárně Zelená louka v Herinku u Prahy se jako celek od linek v Lieken liší, je modernější a má technologie, kterou německá firma nemá. Takže zpráva neříká pravdu. Program, ve kterém byla daná dotace Penamu udělena, navíc slouží k tomu, aby do České republiky přišly nové technologie. A to se stalo, v Česku tuto technologii nikdo neměl. Auditoři popírají, co při tvorbě programu OPPIK jiní evropští úředníci schválili.

Další nález zprávy hovoří o tom, že vaše firma Lovochemie neoprávněně čerpala 50 milionů korun. Komise vám i v tomto případě vyčítá, že Lovochemie nepřinesla do Česka nové technologie a navíc již stejné technologie provozuje ve vaší slovenské firmě Duslo.

V Lovochemii jsme vyvinuli a instalovali novou a odlišnou technologii, než jakou používá Duslo. Požádali jsme o dotaci a postavili jsme novou jednotku za 300 milionů korun, z toho 50 milionů byla dotace. Díky ní vyrábíme nové produkty ve vyšší kapacitě a v odlišné kvalitě než Duslo. Stejně jako u výrobní linky Penamu v Česku do té doby taková technologie nebyla, takže jde jednoznačně o inovativní projekt. Kdyby se nás komise zeptala, tak jí to zdůvodníme, vysvětlíme.

Petr Cingr (49) Vystudoval Strojní fakultu ČVUT. Má dlouholeté zkušenosti s řízením průmyslových podniků.

Po ukončení studia pracoval 14 let ve skupině Unipetrol (do roku 2006), z toho více než 6 let jako generální ředitel společnosti Kaučuk a Chemopetrol. Od roku 2006 je místopředsedou představenstva společnosti Agrofert, a.s., zodpovědný za řízení a restrukturalizaci masného průmyslu, farem a výroby krmných směsí. Od roku 2011 je ředitelem divize hnojiv a paliv, od listopadu 2018 též předseda představenstva Lieken AG.

Takže i tady podle vás auditoři udělali chybu?

Když jsme o dotaci žádali, nic jsme nezatajili. Všichni o Duslu věděli, je to napsané v žádosti i studii proveditelnosti. Od Dusla jsme pouze koupili licenci na jeden z výrobků, které vyrábíme, a to za cenu stanovenou nezávislým znaleckým posudkem. Nic jsme nezatajili ani nezkreslili. Fakt je takový, že ministerstvo, Czechinvest i hodnotitelé prostě vyhodnotili projekt jako inovativní dle pravidel schválených Evropskou komisí. Je pro nás nepochopitelné, že Evropská unie napíše pravidla, jak při žádání o dotace postupovat, odsouhlasí podmínky pro schvalování, my je všechny splníme, a ta stejná komise potom řekne, že buď pochybili úředníci, nebo hodnotitelé a dotace musí vracet Česká republika nebo že jsme se chtěli obohatit. Je to celé absurdní.

Audit také tvrdí, že jste chtěli čerpat dotaci pro malé a střední firmy pro vaši společnost Synthesia, která zaměstnává 1 600 lidí. Na dotaci chtěla dosáhnout účelově tak, že se spojila s malým zámečnictvím, a to by mohl být podvod.

To netvrdí audit, ale média. To byla dotace v rámci programu na vzdělávání. Ten byl vypsaný tak, že větší šanci získat dotaci měly projekty, kterých se účastnila i malá či střední firma. Nebylo to tedy pouze pro malé a střední, ale naopak se partnerství bonifikovalo v hodnocení. Zámečnictví v obci Stéblová jsme oslovili, aby o dotaci požádalo společně se Synthesií, věděli o tom. My jsme všechny svoje povinnosti splnili a nic jsme nezatajovali. A hlavně Synthesia by na dotaci dosáhla i bez toho zámečnictví. Dotaci jsme navíc vůbec nečerpali a celý projekt stopli, protože jsme ho vyhodnotili jako neefektivní.

Ministerstvo zemědělství minulý týden z důvodu opatrnosti stoplo veškeré zemědělské dotace pro Agrofert. Máte signály, že by stejně mohla postupovat i další ministerstva?

Nemáme. Audit zemědělských dotací jsme ani neviděli. Máme pouze kusé informace z tiskové konference ministerstva zemědělství k této věci. Pokud víme, tak do médií neunikl.

Žádáte o další dotace?

V současnosti nemáme rozběhlé žádné investiční projekty, které by spadaly pod ministerstvo pro životní prostředí, ministerstvo průmyslu nebo ministerstvo zemědělství. Pokud takový projekt vznikne, budeme postupovat standardně. To, že Agrofert kdysi vlastnil premiér, není relevantní důvod, proč by Agrofert neměl žádat a dostávat dotace. Pokud budeme splňovat zákonné podmínky a podmínky dotačních titulů, budeme žádat. Nepovažujeme za korektní, že by dotace dostávali všichni, a my ne. To by byla diskriminace. Máme zodpovědnost za firmu, a kdybychom se rozhodli, že dotace nechceme vůbec, firmu to poškodí. A poškodí to i 33 tisíc jejích zaměstnanců.

Kolik jste na dotacích vyčerpali?

Za posledních deset let jsme na dotacích dostali 3,4 miliardy, za stejnou dobu jsme proinvestovali přes 100 miliard v desítkách firem.

Audit komise je zatím předběžný. Kdyby se ale nález potvrdil, budete dotace vracet? Ohradíte se proti auditu?

My se k auditu budeme chovat řekněme s péčí řádného hospodáře. Nic jsme špatně neudělali, chovali jsme se v regulích zákona a dotačních programů. V případě, že za námi někdo přijde a bude vyžadovat vrácení dotace, tak se budeme bránit všemi možnými prostředky. To znamená i soudně. V tuto chvíli nic takového na stole není. Nekontaktovalo nás ani ministerstvo, přes které dotace jdou, ani auditoři Evropské komise. Pokud s námi někdo začne komunikovat, budeme argumentovat věcně. Fakta máme.

Kdyby po vás stát nebo komise chtěly peníze vrátit, vrátíte je?

V tuto chvíli není nejmenší důvod bavit se o vracení dotací. Řídíme se schválenými a platnými pravidly hry, tudíž není důvod dotace vracet.