Zachránce českého chřestu Šafář se snaží o obrodu českého křenu

V současnosti je podle něj až 95 procent křenu z dovozu, prakticky neexistuje žádný český větší pěstitel, což se teď mění. Aktuálně pochutinu používanou jako dochucovadlo zejména k uzeninám pěstuje na desítkách hektarů, mohl by tak s úrodou k 200 tunám ovládnout naprostou většinu trhu s čerstvou zeleninou.

„Myšlenka je stará pět let. Na začátku byl pokus o malínský křen, což se nám nepodařilo. A tak následovala cesta pokusů a omylů,“ řekl Šafář serveru iDNES.cz. Podle něj se snažilo křen v ČR pěstovat více velkých firem, ale prakticky tyto snahy prakticky vždy ztroskotaly. „Musíte najít opravdu vhodné pole, kde musí být velký poměr písku, aby se ten křen dal vyndat. Potřebujete lehkou půdu a stoprocentně potřebujete mít závlahu,“ popisuje majitel firmy Český chřest.

Křen je náročnější než chřest

Pěstování křenu je podle něj ještě náročnější než pěstování chřestu. „Na jeden hektar křenu jsme se dostali v nejlepších podmínkách na 1500 pracovních hodin. Pěstuje se od dubna do října a pak začíná postupná sklizeň. Může se sklízet přes zimu až do dubna, kdy znovu obráží,“ řekl. Sklízet se musí podle něj tehdy, když nemá zelené listy, protože v té době dá všechnu chuťovou sílu do kořene.

Správnou odrůdu pro svá pole hledal Šafář po celé Evropě, nakonec se rozhodl pro typ s dávnými dánskými kořeny. Do budoucna se obává nekalé konkurence, až lidé ochutnají kvalitu místní produkce, objeví se podle něj jistě několik firem, které budou nabízet dovoz vydávající se za tuzemskou úrodu. Chce proto ve spolupráci s odborníky odebírat vzorky a pomocí porovnávání izotopů zjišťovat původ plodin.

Zatím celou jeho úrodu z Hostína u Vojkovic vykoupil řetězec makro, který ho nyní začne v rámci iniciativy České pole nabízet pro své zákazníky primárně do gastronomie pod značkou Metro Chef Mělnický křen. „Cena by neměla být výrazně vyšší, než je dovoz a kvalita bude někde úplně jinde,“ uzavřel Šafář.

Křen, kterému se přezdívá český ženšen, je nejlepší čerstvě nastrouhaný, nejvíce tak vynikne jeho chuť. Ostrost křenu je daná hlavně hořčičnými silicemi.