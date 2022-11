Desetina ovocných sadů do jara zmizí, odhadují kvůli cenám jablek pěstitelé

Podle údajů Českého statistického úřadu stál na pultech kilogram jablek v říjnu 30,04 koruny, na začátku roku to bylo 30,19 Kč. Dobře na tom nejsou ale ani chovatelé skotu, prasat nebo drůbeže.

„Denně slyším, že všechno zdražilo. Není tomu tak, jablka jsou levnější, než byla před rokem nebo dvěma lety,“ řekl Ludvík. Pěstitelům podle něj naopak rostou náklady za energie, mimo jiné za na skladování jablek, které se udržují po sklizni v teplotách kolem 1 °C. Cena jablek nestoupla, protože na evropském trhu jsou přebytky z Polska. Severní soused do nedávna vyvážel jablka na východní trhy, jako je Rusko nebo Bělorusko, což ale zastavil válečný konflikt na Ukrajině.

Kvůli nízkým výkupním cenám řada pěstitelů přistoupila k samosběrům, kdy si lidé mohli kilogram jablek sklidit za zhruba deset korun. I tak ale mnoho tun ovoce shnilo na stromech, přesné údaje o velikosti sklizně ale zatím Ludvík nemá.

Nebude to tak, že by pěstitelé plodící stromy utínali, ale nevysadí místo starých nové. Každý rok se vysadí kolem 400 až 450 hektarů, stromů i tak ubývá. Letos to ale bude pouze kolem 150 hektarů nových ovocných stromů, což bude historicky úplně nejméně. Místo nich se pěstitelé zaměří na výdělečné plodiny, jako jsou obiloviny a řepka.

Za uplynulých 33 let zmizelo z české krajiny 43 procent ovocných sadů, v letošním roce se plochy snížily u profesionálních pěstitelů o 6,5 procenta na 11 437 hektarů.

Cena vajec letí nahoru, stejně jako náklady

Dobře se ale nevede ani chovatelům drůbeže a skotu. Podle místopředsedy Českomoravské drůbežářské unie Zdeňka Mlázovského stouply chovatelům brojlerů náklady na vyhřívání chovů, ale také na krmiva. Na konci roku pak mnohým výrobcům krmiv podle něj končí fixace na ceny energií, náklady tak ještě vyskočí. Na maso se tak drůbež podle něj prodává pod náklady. Na lepší cenu se dostali podle něj chovatelé, kteří se soustředí na nosnice. Ceny vajec aktuálně v obchodech stojí i kolem šesti až sedmi korun.

Mlázovský podotkl, že v Evropě byly vybité rodičovské chovy nosnic, je jich tak nedostatek. „Za ty vejce od řetězců dostáváme ani ne polovinu. Není to o tom, že si zemědělci hrabou pod sebe, a proto jsou tak drahé potraviny, tak to úplně není,“ uzavřel. V současnosti si ale podle něj konečně chovatelé nosnic na sebe vydělají.

Obavy z budoucnosti mají také chovatelé mléčného skotu. V ČR jsou podle nich nízké výkupní ceny, kolem 12,2 koruny za litr. V sousedním Německu se litr vykupuje podle ředitele Selekta Pacov Josefa Diviše za 15 korun. Náklady na energie chovatelům skotu se meziročně podle odhadů Komoditní rady pro mléko a hovězí maso při Agrární komoře ČR zvedly o desítky až stovky procent podle konkrétního dodavatele, náklady na krmiva o 40 až 50 procent a a pohonné hmoty zdražily o 40 procent.