Hydroponické zahrady jsme zmenšili, teď dávají smysl pro školy, říká podnikatel

Jan Drahorád
  13:56
Po úspěchu a rozjezdu s hydroponickou farmou v kontejneru, kterou nejdřív umístil v Manifestu na pražském Smíchově zjistil podnikatel Dmitrij Lipovskij, že potřebuje zmenšit velikost svých produktů, které si objednávaly restaurace nebo supermarkety. V nové generaci je tak zlevnil a začínají se mu ozývat školy i školky.

Podnikatel Dmitrij Lipovskij u hydroponické farmy (listopad 2025) | foto: GreeenVille Tech

Hydroponie, tedy způsob pěstování rostlin bez půdy, za pomoci živného roztoku s hnojivy, je výhodné díky tomu, že se živiny dostávají přímo ke kořenům, rostliny tak můžou vyrůst rychleji a robustněji. Potřebují také méně vody, která se v systému recykluje.

Lipovskij nyní na setkání s novináři řekl, že prvotní model, který stál kolem půl milionu korun, byl příliš drahý a obtížný na instalaci. „V roce 2023 jsme si řekli, že to není úplně uchopitelné, interně jsme si řekli, že musíme udělat takovou Škodu Fabii a za rok jsme připravil projekt farmy Urbi,“ přiblížil. Mimo to ještě prodává tzv. Greeenboxy – tedy venkovní kontejnery, které zvládnou vyprodukovat tisíce rostlin měsíčně. Urbi na tří metrech čtverečných produkuje kolem 100 kusů zeleniny.

Moderní pěstování je třeba, funguje v celé Evropě, zní po krachu farmy z Brna

Loni pak instaloval první z menších farem v restauraci v Praze a ta už vyšla „jen“ na 180 tisíc korun. Letos tak instaluje kolem 30 farem, ve kterých si můžou podniky vypěstovat zeleninu, jako jsou saláty, ale také speciální plodiny jako je aksamitník, wasabino, mizunu, amarant nebo pekingské zelí. Zatímco jiné společnosti prodávají přímo jednotlivé kusy zeleniny, Lipovského GreeenVille Tech se soustředí na prodej technologie a její servis. Aktuální obrat má firma kolem pěti milionů korun, dnes je podle něj v černých provozních číslech. „Nemusíme to dál dotovat,“ vysvětlil.

Cílem je mít na konci roku 2027 instalovaných 150 až 200 farem Urbi, překvapivě o ně mají zájem školky, kde si pak děti pěstují plodiny samy. Kromě ČR ale míří na trh v USA, Itálii a Holandsku, úspěšný projekt pak má za sebou firma na Seychelách, kde tamní hotely potřebovaly poměrně málo čerstvé zeleniny, kterou ale musely dovážet třeba ze Spojených arabských emirátů. Jednotlivé hotely mají své Urbi farmy, mezi nimi ale stojí ještě velká velký hydroponická farma, ze které při nedostatku vypěstovaných kusů putují „náhradní“ plodiny na talíře hostů. Podobný model se pak využívá i v Praze.

