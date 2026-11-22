V tiskové zprávě to sdělilo Sdružení pěstitelů vánočních stromků. Důvody zdražení jsou podle nich počasí, rostoucí náklady, ale i dlouhodobý úbytek pěstitelů a snižování produkčních ploch. Sdružení přesto očekává, že na předvánočním trhu bude dostatek kvalitních českých stromků všech druhů.
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Na evropských plantážích se podle sdružení nadále projevují dopady loňského jarního mrazu, který poškodil čerstvé výhony jedlí. V Dánsku, odkud pochází velká část stromků dovážených do Česka, bylo poškozeno téměř milion stromků. „Vánoční stromek roste na plantáži mnoho let, a proto se takové poškození neprojeví jen v jedné sezoně. Zasažené stromky potřebují několik let na regeneraci a část z nich už nikdy nedosáhne prodejní kvality. Nabídka prvotřídních stromků proto zůstává omezená i letos,“ uvedl předseda sdružení František Valdman.
Čerstvě vysazeným jedlím neprospělo ani letošní horké a suché léto. Například němečtí pěstitelé již kvůli výkyvům počasí omezují podle Valdmana pěstební plochy. Snižování ploch je ale celoevropský trend, který souvisí také s rostoucími mzdovými a výrobními náklady i nedostatek pracovních sil, dodal. Zdražuje i doprava. „Pro mnoho producentů se pěstování vánočních stromků stává nerentabilním,“ doplnil Valdman.
Domácí produkce vánočních stromků podle něj pravidelně roste, Česká republika přesto není ve vánočních stromcích soběstačná. Více než polovina prodaných stromků pochází z dovozu, a tuzemské ceny se proto odvíjejí od situace na evropském trhu.
U standardní kvality jedle kavkazské v nejprodávanější kategorii 150 až 200 centimetrů očekává sdružení cenu 850 až 1200 Kč. Smrk pichlavý ve stejné výškové kategorii bude stát 550 až 650 Kč, smrk ztepilý 450 až 550 Kč a za borovici letos lidé zaplatí 500 až 700 Kč.
Jedle kavkazská má v Česku podíl na prodejích zhruba 90 procent, následuje smrk pichlavý s přibližně pěti procenty. Podíl smrku ztepilého a borovice klesl podle dat sdružení pod pět procent. Celková roční spotřeba přírodních vánočních stromků v České republice se dlouhodobě odhaduje až na 1,3 milionu kusů.
Za umělé stromky lidé letos zaplatí většinou podobně jako loni, záleží ale na provedení. Například nejžádanější umělý stromek na Heurece má přes dva metry a stojí kolem 1000 korun. Více než třetina lidí na Heurece poptává malé stromky do 110 centimetrů. „Přes tři čtvrtiny zájmu pak míří na stromky s 3D jehličím, které vypadá věrněji,“ uvedl mluvčí Heureky Ondřej Šveda.
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E-shop Alza nabízí široké cenové rozpětí, od drobných umělých dekorativních stromků za 99 Kč až po prémiovou pětimetrovou jedli za 199 979 Kč. „U některých prémiových modelů jsme zaznamenali pokles průměrné prodejní ceny až o 16 procent. Ceny se tak vyvíjejí individuálně podle konkrétního modelu a jeho provedení,“ uvedla mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.
Na Alze loni zákazníci nejčastěji nakupovali jedli vysokou 180 centimetrů, následoval hustý kavkazský smrk. Oblíbené byly také stromky se šiškami nebo zasněženým vzhledem, doplnila Čeřovská. Letos zatím podle ní vede jedle vysoká 150 centimetrů a z novinek zákazníky zaujaly především jedle s 3D jehličím.