Expertka: Ženy jsou v ČR stále platově za muži. Po nás už jsou z Evropy jen Turci

„Naše odbory jsou doslova bezzubé. Mají sice mediální prostor, ale jejich reálná síla je minimální,“ řekla Rezlerová v úvodu pořadu Rozstřel na iDNES.cz. Připomněla, jak tvrdí dokážou být odboráři na Západě, když například v Německu ochromili v posledních dnech letecký provoz.

Generace Z mění pravidla hry

Podle ní jsou odbory v Česku slabé nejen kvůli snižujícímu se počtu členů, ale také proto, že chybí transparentnost v tom, koho skutečně zastupují.

„Dnes si odbory může založit kdokoli a nemusí uvádět počet členů. Ředitelé firem tak často jednají s šesti různými odborovými organizacemi, aniž by věděli, kolik lidí ve firmě skutečně zastupují,“ vysvětluje.

Podle Rezlerové se ale situace na trhu práce mění s nástupem generace Z. „Tato generace si umí říct o lepší plat i pracovní podmínky. Proti předchozím generacím klade mnohem větší důraz na flexibilitu a pocit bezpečí v práci,“ říká.

Mladí lidé jsou podle ní kreativní a zároveň očekávají možnost pracovat na různých projektech, aby jejich práce nebyla monotónní. Chtějí se neustále zlepšovat, učit a nebojí se změny.

Problémem ovšem zůstává jejich problematická pracovní disciplína. „Spolehlivost je u této generace slabší. Nedodržují časový režim, což je pro zaměstnavatele výzva. I oni se budou muset učit, jak nově funguje pracovní svět generace Z.“

Nerovnost v platech a význam průmyslu

Rezlerová také poukazuje na dlouhodobě problematický rozdíl v platech mezi muži a ženami v ČR. „Česko se propadlo na 104. místo ve světovém žebříčku genderové rovnosti. Z evropských zemí je na tom hůř jen Turecko,“ uvádí s odkazem na statistiky Světového ekonomického fóra.

Za jednu z příčin českého „protiženského“ nastavení považuje fakt, že jsme stále průmyslová země s tradičně silným postavením mužů v tomto sektoru. „Český trh práce se však mění. Každoročně odchází z průmyslu 20 tisíc lidí, a to postupně vede k větší demokratizaci pracovního trhu.“

Rezlerová věří, že budoucnost bude patřit flexibilitě. „Práce není místo, ale činnost. Lze ji dělat z kanceláře, z domova nebo z kavárny. Tento trend bude pokračovat.“

Stejně tak upozorňuje na význam platformové práce, což je forma zaměstnání, při níž jsou pracovní úkoly zprostředkovány prostřednictvím digitálních platforem, které propojují zákazníky s pracovníky nabízejícími své služby.

V tomto ohledu potřebuje podle ní evropský trh jasnou legislativu pro tyto zaměstnance pracující na živnostenský list. „Dnes je dvanáct procent pracovní síly ve světě v tomto režimu, do pěti let to bude dvojnásobek. Státy na to musí zareagovat.“

Přesto je optimistická. „Mění se trh práce, změní se tedy i přístup zaměstnavatelů. Musí se změnit, jinak by nepřežili,“ uzavírá Rezlerová s tím, že zaměstnavatelé v Česku drží mzdy dlouhodobě na extrémně nízké úrovni, což se s nástupem sebevědomé mladé generace musí změnit.