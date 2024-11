Vrátili jste daňovou úlevu? Finanční úřad obeslal lidi se zrušeným penzijkem

Dopis obdrželo celkem 450 lidí, které podle dat, jež má Generální finanční ředitelství k dispozici od penzijních společností, zrušily své penzijní spoření předčasně čili dříve než v 60 letech věku, a měly by proto vrátit uplatněnou daňovou slevu z uplynulých deseti let. „Podle našich údajů mohlo ve Vašem případě v roce 2022 dojít k porušení podmínek pro uplatnění daňového odpočtu na Vaše spoření na penzi. To by mohlo znamenat povinnost dodanit dříve odečtené příspěvky za uplynulých 10 let,“ píše v dopise Generální finanční ředitelství.

„Vaše smlouva byla ukončena bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění a současně Vám bylo vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem smlouvy na penzijním připojištění? Pak Vám vznikla povinnost podat dodatečné daňové přiznání,“ vysvětluje dále úřad a přikládá i návod, jak má adresát dopisu postupovat.

Co když vyberu penzijní spoření předčasně? Každý, kdo vybere vložené peníze z penzijního spoření dříve než v 60 letech, musí všechny získané státní příspěvky vrátit ministerstvu financí. Tyto prostředky zpravidla strhne už sama penzijní společnost při výplatě. Vrátit je nutné rovněž peníze, které střadatel díky penzijnímu spoření ušetřil na daních, a to za posledních 10 let. Tyto peníze se nyní finanční úřady snaží získat prostřednictvím rozeslaných dopisů. Ne každý ale tuto úlevu uplatňoval – kdo ji nevyužil, nic nevrací. Výnosy, které spoření přineslo, střadatel dostane spolu s výplatou vlastních vložených prostředků. Stát je ale zdaní 15procentní daní z příjmu. Příspěvky zaměstnavatele střadatel obdrží také, ale za posledních 10 let si je musí zdanit sám, poté je zdaní penzijní společnost.

Nutnost vrátit daňovou výhodu při předčasném výběru peněz z penzijního spoření úřad vysvětluje v dopise tím, že předčasné vybírání prostředků se míjí s cílem, pro který stát tomuto spoření poskytuje daňovou výhodu, jímž je zajištění na stáří. „Proto je nutné v minulosti získanou daňovou výhodu v podobě odpočtu vrátit,“ stojí dále v dopise.

Podívejte se do datovky

Dopis mohou obdržet i lidé, kteří své spoření převedli ze starého systému do novějšího doplňkového penzijního spoření. Ti mají podle správy brát tento dopis pouze jako informativní nemají podnikat žádné další kroky.

Vybraných 450 osob, které aktuálně dopis obdržely, má datovou schránku, proto je úřad vybral. „Nyní čekáme, jaká bude reakce. Když to veřejnost příjme, tak v tomto budeme pokračovat,“ vysvětlil Jiří Žežulka, šéf sekce výkonu daní.

Celkem správa identifikovala asi 4 500 osob, které pravděpodobně daňovou úlevu nevrátily. I ty by úřad do budoucna rád oslovil, tyto osoby ale nemají datovou schránku, pošle jim proto klasický, nikoli doporučený, dopis. Pokud se tento způsob komunikace osvědčí, úřad jej bude aplikovat i na další chyby v přiznáních.

Bez hrozby pokuty

V dopise Generální finanční ředitelství záměrně nezmiňuje žádnou hrozbu sankcí či pokut. Předpokládá totiž, že tito lidé nechtěli daň krátit záměrně, jen nevěděli, že jim při výběru penzijního spoření povinnost vrátit daňovou úlevu vznikla.

„V případech, jako je penzijní spoření, nedává smysl, abychom nasazovali kontroly, je to personálně náročné,“ doplnil Žežulka s tím, že do budoucna by tímto způsobem mohla Finanční správa řešit třeba i případy, kdy si někdo uplatní neoprávněně slevu na manžela či manželku.

Pokud někdo bude tento dopis ignorovat a dodatečné daňové přiznání nepodá, úřad mu pošle klasickou výzvu k uhrazení – tedy dopis s charakteristickým modrým pruhem.