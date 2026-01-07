Bída penzijního spoření: překážkou k slušným penězům jsou samotné fondy

Autor: ,
  20:39
Systém dobrovolného penzijního spoření dlouhodobě neplní svou základní roli, tedy zajistit lidem smysluplný doplněk ke státnímu důchodu. Hlavním problémem nejsou nízké vklady účastníků, ale extrémně nízké výnosy a vysoká poplatková zátěž ze strany fondů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V důsledku toho jsou budoucí penzijní renty výrazně nižší, než by při stejných vkladech mohly být, vyplývá z analýzy think-tanku Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Ekonomickém ústavu Akademie věd ČR.

I nejdynamičtější fondy v doplňkovém penzijním spoření podle analýzy výrazně zaostávají za úspěšnými příklady ze zahraničí. Zatímco české dynamické fondy dosáhly za posledních deset let zhodnocení 88 procent, slovenské indexové důchodové fondy z tamního povinného druhého pilíře zvýšily hodnotu úspor o 133 procent.

Horníci i pracovníci v chemičkách. Firmy budou povinně přispívat na penzijko

Ještě výrazně lepších výsledků dlouhodobě dosahuje švédský státní fond AP7 Safa, který ve své dynamické třídě zhodnotil peníze o 229 procent.

České dynamické fondy tak zaostávaly za vývojem světových akciových trhů přibližně o 5,5 procentního bodu ročně, což bude mít zásadní dopady na výsledné úspory účastníků v důchodu.

Důsledky nízkých výnosů jsou dramatické. Aby průměrný český účastník třetího pilíře dosáhl stejné měsíční renty jako klient slovenských indexových fondů, musí pravidelně spořit až desetkrát vyšší částku.

Při spoření na důchod neplatí kouzla, ale matematika. Znáte nové možnosti?

Dynamické fondy přinášely v uplynulé dekádě každý rok v průměru čisté zhodnocení sedm procent, řekl ČTK mluvčí Asociace penzijních společností Jan Sedláček.

Podle něj tak zcela obstojí ve srovnání se všemi obdobnými podílovými fondy v Česku i zahraničí. Studie podle něj nesrovnává obdobné fondy.

„Porovnává český systém založený na dobrovolné účasti, kde jsou zásadní položkou náklady distribuční a marketingové, protože české penzijní společnosti musí o klienty bojovat a se získáváním klientů jsou spojeny náklady, se systémem povinným. V něm klienti penzijním společnostem přicházejí automaticky, takže nejde o férové porovnání,“ uvedl Sedláček.

Jaké zhodnocení peněz v roce 2026 považujete za nejlepší? Hlasujte v naší anketě

Studie zároveň ukazuje na to, že ani výrazné zvýšení státní podpory nebo vkladů nemůže problém s nízkou výnosností vyřešit, pokud zůstane současná struktura systému.

„Bylo by chybou se domnívat, že důvodem pro nízký stav úspor penzijních účtů účastníků v Česku jsou nízké vklady občanů, případně nízké vklady zaměstnavatelů. Klíč ke smysluplnému kapitálovému pilíři je v dostatečně vysokém výnosu, nízkých poplatcích a dostatečně dlouhé době spoření účastníků,“ uvedli autoři studie Filip Pertold a Lukáš Nádvorník.

Poplatky v českých fondech dlouhodobě snižují zhodnocení a v horizontu celoživotního spoření mohou připravit klienty až o polovinu jejich budoucího majetku. Za poslední dekádu vymazaly 37 až 49 procent celkových výnosů fondů.

Zájem o investice nebývale roste. Na co sázejí běžní občané a na co boháči

Klíčem je podle studie snížení poplatkových limitů, vytvoření skutečně nízkonákladových indexových fondů a zavedení povinně nabízené strategie životního cyklu, která automatickou změnou dynamičnosti investic zvyšuje výnosový potenciál.

Pokud se to nezmění, podle analýzy hrozí, že třetí pilíř zůstane i přes vysoký náklad státu nadále systémem s vysokou účastí, ale s minimálním přínosem pro skutečné zajištění na stáří.

Mladí Češi nemají dostatečnou finanční rezervu. O peníze se ale zajímají

Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému, klesl podle statistik ministerstva financí za tři čtvrtletí 2025 o 74 tisíc na 3,924 milionu.

V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo koncem září 1,808 milionu lidí. Doplňkové penzijní spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, mělo 2,116 milionu lidí.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Velké korporace začínají propouštět. O práci přijdou desítky tisíc lidí

Budova ústředí společnosti Nestlé USA v Arlingtonu ve státě Washington (23....

Zpomalení globální ekonomiky má negativní důsledky i na největší světové korporace, které kvůli snaze o úsporu nákladů začínají propouštět. Zaměstnanecké škrty v posledních týdnech oznámily třeba...

Sotva zveřejnili fotku Madura po zatčení, jeho teplákovka Nike se stala hitem sítí

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Sotva americký prezident Donald Trump zveřejnil fotografii zatčeného Nicolase Madura, vzbudil na sociálních sítích rozruch jiný detail ze zatčení. A sice oblečení, v němž spoutaný venezuelský vůdce...

Zákazy plastů nemají smysl, stejně jako mytí kelímků od jogurtu, říká vědec

Premium
Vědec Jiří Tocháček (16. prosince 2025)

Na přelomu roku se pravidelně zvyšuje objem odpadu včetně toho plastového. Ačkoliv jsou plasty často vnímány jako ekologicky problematické, vědec Jiří Tocháček, který se jejich výzkumu věnuje více...

Konec zábavy v centru Prahy. Nové hračkářství tu nevydrželo ani dva roky

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Zábavní centrum Playground v centru Prahy před několika dny náhle uzavřelo svou pobočku na ulici Na Příkopě. Návštěvníky na webu či sociálních sítích o tom informovalo až nyní. Prostory, které...

Miliardářem za pár měsíců. Na boomu umělé inteligence zbohatli i dvacátníci

Úspěšná technologická podnikatelka Lucy Guo (10. září 2025)

Umělá inteligence mění pravidla hry napříč sektory a zamíchává i s žebříčkem světových miliardářů. Kromě Sama Altmana z OpenAI nebo generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga se ale o slovo hlásí i...

Bída penzijního spoření: překážkou k slušným penězům jsou samotné fondy

ilustrační snímek

Systém dobrovolného penzijního spoření dlouhodobě neplní svou základní roli, tedy zajistit lidem smysluplný doplněk ke státnímu důchodu. Hlavním problémem nejsou nízké vklady účastníků, ale extrémně...

7. ledna 2026  20:39

Německo se nové realitě přizpůsobuje pomalu a za velkých nákladů, tvrdí analytici

Friedrich Merz (7. listopadu 2025)

Německá ekonomika vstupuje do roku 2026 s nadějí, že se po letech strádání konečně odrazí ode dna. Situaci by mohly změnit obrovské plánované investice kabinetu spolkového kancléře Merze. Experti ale...

7. ledna 2026

Česko loni přivítalo čtyřicet nových značek. Nejvíce v gastronomii a módě

V pondělí 8. prosince se otevřela první restaurace Five Guys. (8. prosince 2025)

V roce 2025 na český trh vstoupilo celkem čtyřicet zahraničních značek. Počet vstupů tak zůstává v posledních letech stabilní. Výjimkou byl rekordní rok 2024 se 47 značkami. Mezi významné premiéry...

7. ledna 2026

Je mi to úplně jedno, říká šéf Nvidie. Miliardářské daně v Kalifornii se nebojí

Šéf a spoluzakladatel společnosti Nvidia Jensen Huang na univerzitě ve švédském...

Kalifornie řeší pětiprocentní daň z majetku miliardářů, která by podle odhadů mohla přinést do státní kasy až 100 miliard dolarů (asi 2,2 bilionu korun). Týkala by se všech lidí s majetkem nad...

7. ledna 2026  16:28

Prodeje nových aut jsou zpět na úrovni před covidem, roste podíl alternativních pohonů

Autosalon Mnichov 2025

Prodeje nových aut v Česku překonaly předcovidové období. Roste podíl těch s alternativním pohonem, přesáhl už 35 procent. Čistě elektrických vozů je však stále jen 5,6 procenta. Překvapivě byl loni...

7. ledna 2026  14:06

Konec zábavy v centru Prahy. Nové hračkářství tu nevydrželo ani dva roky

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Zábavní centrum Playground v centru Prahy před několika dny náhle uzavřelo svou pobočku na ulici Na Příkopě. Návštěvníky na webu či sociálních sítích o tom informovalo až nyní. Prostory, které...

7. ledna 2026  12:27

Mrazivé počasí zvýšilo spotřebu energií, odběr plynu stoupl o čtvrtinu

Mrazivé počasí v Orlických horách (6. ledna 2026)

Mrazivé počasí posledních dní výrazně zvýšilo spotřebu energií v Česku. Odběr zemního plynu proti stejnému období v loňském roce stoupl téměř o čtvrtinu, ve srovnání s přelomem roku před dvěma lety...

7. ledna 2026  11:35

Stanjura zklamal voliče nepravdivými čísly. Ekonom Marek přesto věří v silný rok 2026

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte. (6....

Schodek státního rozpočtu překročený o desítky miliard není jen účetní problém, ale zásah do důvěry v politiku. Hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek v Rozstřelu mluvil o nepravdivých...

7. ledna 2026

Vláda utrácela příliš. Nová to ale nezlepší, úspory nejsou priorita, varují analytici

Premium
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci (6. ledna 2026)

Česko výrazně překročilo Sněmovnou schválený schodek rozpočtu pro loňský rok ve výši 241 miliard. Schodek nakonec dosáhl částky 290,7 miliardy korun. Minulá vláda tak doplatila na rozpočet, který...

7. ledna 2026

Velké korporace začínají propouštět. O práci přijdou desítky tisíc lidí

Budova ústředí společnosti Nestlé USA v Arlingtonu ve státě Washington (23....

Zpomalení globální ekonomiky má negativní důsledky i na největší světové korporace, které kvůli snaze o úsporu nákladů začínají propouštět. Zaměstnanecké škrty v posledních týdnech oznámily třeba...

7. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Obnovíme energetickou infrastrukturu Venezuely do 18 měsíců, slibuje Trump

Prezident Donald Trump hovoří s republikánskými zákonodárci Sněmovny...

Spojené státy by mohly ropným společnostem poskytnout dotace na obnovu energetické infrastruktury Venezuely, což by mohlo být hotovo do 18 měsíců, řekl americký prezident Donald Trump. Představitelé...

6. ledna 2026  22:25

Ruská ekonomika na úspěšné roky nenaváže. Na armádě ale šetřit nebude

Ruský prezident Vladimir Putin odpovídá na dotazy novinářů, novinářek a...

Pro ruskou ekonomiku nebude rok 2026 jednoduchý. Sankce ze strany západních států jsou stále přísnější, válka na Ukrajině dál vysává ruský státní rozpočet a komplikací je i možný pokles cen ropy na...

6. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.