Od ledna začne pro firmy platit povinnost přispívat na penzijní spoření zaměstnancům pracujících ve fyzicky náročných či zdraví ohrožujících profesích. Půjde například o pracovníky v hutnictví, chemickém průmyslu nebo v automobilkách.
Novinka zahrnuje pracovníky zařazené do třetí kategorie rizikové práce. Tam spadají zaměstnanci dlouhodobě vystavení podmínkám s prokazatelným dopadem na zdraví. Na příspěvek tak budou mít ze zákona nárok zaměstnanci, kteří při výkonu práce čelí vibracím, extrémním teplotám či celkové fyzické zátěži.

Na příspěvek budou mít nárok zaměstnanci, kteří odpracují alespoň tři rizikové směny v měsíci. Výše příspěvku činí čtyři procenta z měsíčního vyměřovacího základu zaměstnance. „Pokud zaměstnanec se spořením začne například ve 45 letech a zaměstnavatel mu bude přispívat povinná čtyři procenta z hrubé mzdy ve výši 35 tisíc korun, může za 10 let včetně zhodnocení naspořit přes 200 tisíc korun dle zvolené strategie investování,“ spočetla generální ředitelka Generali penzijní společnosti Jana Zelinková.

Aby příspěvek zaměstnanci získali, musí o něj nejprve požádat. Ze svého pak na penzijní spoření nic dalšího dávat nemusejí, ale mohou. Dosáhnou pak díky tomu na vyšší státní příspěvek. „Kdo si spoří 500 korun měsíčně, získá státní podporu ve výši 100 korun. Pokud odvádí 1 700 korun, příspěvek od státu dosahuje 340 korun,“ uvádí Zelinková. „Lidé si přitom můžou výši svých vkladů kdykoliv upravit nebo spoření na čas přerušit, pokud se dostanou do složitější životní situace,“ doplňuje.

Pokud ale zaměstnanec zatím své důchodové spoření nemá, musí si jej založit, aby mu na něj zaměstnavatel mohl posílat peníze. Poté předá zaměstnavateli žádost o příspěvek a ten mu začne na penzijní spoření pravidelně posílat vyměřenou částku.

Pokud zaměstnanec v některém měsíci tři rizikové směny neodpracuje, například kvůli směnovému rozpisu, nemoci, dovolené nebo jiné překážce, příspěvek se za tento měsíc nevyplatí, protože na něj nevznikne nárok. O výhody spoření ale nepřijde. Jeho vlastní vklady i příspěvek od státu se mu na účtu dále zhodnocují.

Jakmile je opět splněna podmínka tří rizikových směn, nárok na vyšší příspěvek zaměstnavatele se automaticky obnoví. „Podmínky jsou nastavené tak, aby lidé pracující dlouhodobě v náročných profesích o podporu nepřicházeli kvůli krátkodobým výpadkům nebo zdravotním problémům,“ uzavírá Jana Zelinková, generální ředitelka Generali penzijní společnosti.

