Důchodci by mohli bez sankce ukončit penzijní spoření, ANO předložilo návrh

  13:31
Důchodci, kteří si založili penzijní spoření před rokem 2023, ho budou moct bez sankce ukončit. Ti, kteří ho ukončili předčasně a přišli o státní podporu či vlastní peníze, získají kompenzaci. Předpokládá to návrh zákona, který vypracovalo ministerstvo financí.
Ve Sněmovně ho jako poslanecký návrh předložili ministryně Alena Schillerová a Patrik Nacher. Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, které schválila předchozí vláda.

Zákon předpokládá, že klienti, kteří uzavřeli smlouvu o penzijním spoření před koncem roku 2023 a je jim již přiznán starobní důchod, budou moci spoření ukončit bez sankce i bez splnění minimální doby spoření. Ta je pro smlouvy uzavřené před koncem roku 2023 pět let, u novějších smluv deset let. Podle ministerstva financí je takových klientů zhruba 150 tisíc.

Návrh rovněž umožní důchodcům, kteří penzijní spoření předčasně ukončili a přišli kvůli tomu o státní příspěvky nebo i o vlastní vložené prostředky, aby požádali o vrácení ušlých peněz.

Týká se to zhruba 16 tisíc lidí. „Peníze budou vráceny všem klientům, kteří o jejich navrácení aktivně požádají svou penzijní společnost. Klienti budou mít na podání žádosti lhůtu půl roku od nabytí účinnosti novely,“ uvedl Nacher.

Podle Schillerové budou celkové náklady kompenzací pro státní rozpočet zhruba 60 milionů korun. „Jde o rozumnou investici do obnovení důvěry spořících občanů ve férové jednání státu vůči nim a do obnovení důvěry klientů ve třetí penzijní pilíř,“ uvedla ministryně.

Stát přestal starobním důchodcům vyplácet příspěvky k penzijnímu spoření od poloviny roku 2024. Opatření bylo součástí balíčku ke konsolidaci veřejných financí, který přijala předchozí vláda Petra Fialy.

Ministerstvo financí v minulosti argumentovalo tím, že účelem příspěvku je motivovat lidi k tvorbě úspor pro důchodový věk. Po přiznání starobního důchodu už příspěvek ztrácí smysl. Hnutí ANO v minulém volebním období napadlo zrušení státního příspěvku k penzijnímu spoření pro spořící důchodce u Ústavního soudu, ale neuspělo.

